Pháp luật

Đội đặc nhiệm bắt giữ đối tượng vận chuyển ma túy ở xã biên giới

T.Trực

(NLĐO) – Đang vận chuyển ma túy đi tiêu thụ, Thơ bị Đội đặc nhiệm Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ.

Ngày 24-8, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, cho biết Đội đặc nhiệm Bộ đội Biên phòng phối hợp với các lực lượng chức năng vừa bắt giữ 1 đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy.

Đội đặc nhiệm bắt giữ đối tượng vận chuyển ma túy, thu giữ 1kg ma túy đá - Ảnh 1.

Hà Văn Thơ thời điểm bị bắt giữ

Theo đó, vào trưa ngày 23-8, tại nhà nghỉ ở thôn Chiên Chiết (xã biên giới Bờ Y), Đội đặc nhiệm Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Đoàn đặc nhiệm miền
Trung (Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm), Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt quả tang Hà Văn Thơ (42 tuổi, ngụ xã Đăk Long, tỉnh Quảng Ngãi) đang có hành vi mua bán, vận chuyển ma túy.

Đội đặc nhiệm bắt giữ đối tượng vận chuyển ma túy, thu giữ 1kg ma túy đá - Ảnh 2.

Số ma túy đá bị thu giữ

Tang vật mà lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường gồm 1kg ma túy tổng hợp dạng đá, 1 xe gắn máy và 1 điện thoại di động.

Làm việc với cơ quan chức năng, đối tượng Hà Văn Thơ khai nhận số lượng ma túy tổng hợp dạng đá nói trên là của mình, được đem đi bán cho một người đàn ông quốc tịch Lào không rõ nhân thân lai lịch, địa chỉ cụ thể.

Hiện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đang phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Một ngày triệt phá nhiều điểm ma túy, bắt giữ 6 người ở Quảng Trị

Một ngày triệt phá nhiều điểm ma túy, bắt giữ 6 người ở Quảng Trị

(NLĐO) - Chỉ trong một ngày, công an ở Quảng Trị đã đồng loạt triệt phá nhiều điểm liên quan ma túy, bắt giữ 6 đối tượng

Phó giám đốc Ban quản lý dự án bị tạm giữ vì liên quan ma túy

(NLĐO)- Phó Giám đốc Ban quản lý dự án ở Hải Phòng đã có đơn xin thôi việc sau khi bị cơ quan chức năng tạm giữ do liên quan đến ma túy.

Bắt thanh niên vận chuyển hơn 3kg chất ma túy

(NLĐO) - Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ khoảng 3,025kg Methamphetamine

