Đổi mới hoạt động Công đoàn

Tọa đàm nhằm tạo diễn đàn để cán bộ Công đoàn trao đổi kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động trong tình hình mới.

Tại buổi tọa đàm, nhiều đại biểu tập trung góp ý về đổi mới phương thức hoạt động Công đoàn trong môi trường số; xây dựng quan hệ lao động hài hòa tại doanh nghiệp; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn "vừa hồng vừa chuyên". Các ý kiến cũng đề cập việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý và tổ chức hoạt động Công đoàn.

Nhiều đại biểu phản ánh những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn cơ sở, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên - lao động.

Đại biểu tham gia thảo luận, góp ý kiến tại buổi tọa đàm

Ông Lê Văn Đại, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Đà Nẵng, cho biết các ý kiến tại tọa đàm đều xuất phát từ thực tiễn hoạt động Công đoàn cơ sở, phản ánh những vấn đề đoàn viên - lao động quan tâm. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để đoàn đại biểu Công đoàn TP Đà Nẵng tham gia góp ý tại Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, dự kiến diễn ra vào tháng 6-2026.

Thông tin thêm về chuyển đổi số, ông Đại cho hay LĐLĐ TP Đà Nẵng đang xây dựng đề án ứng dụng công nghệ số trong quản lý đoàn viên và hoạt động Công đoàn. Theo đó, thành phố đang phối hợp xây dựng ứng dụng Công đoàn Đà Nẵng nhằm quản lý dữ liệu đoàn viên đồng bộ, hiệu quả.

Ứng dụng có thể theo dõi đoàn viên chuyển đi, chuyển đến; hỗ trợ tư vấn pháp luật bằng trí tuệ nhân tạo (AI); tiếp nhận phản ánh của đoàn viên - lao động; quản lý chương trình phúc lợi, thỏa ước lao động tập thể và kết nối các chương trình ưu đãi dành cho đoàn viên.

Ngoài ra, ứng dụng còn hướng tới xây dựng phiên chợ trực tuyến với nhiều chương trình giảm giá. Theo ông Đại, khi có chính sách mới, hệ thống sẽ nhanh chóng gửi thông tin đến khoảng 220.000 đoàn viên trên địa bàn, góp phần giảm áp lực cho cán bộ Công đoàn.

Lãnh đạo LĐLĐ TP Đà Nẵng cũng cho biết thời gian tới, thẻ đoàn viên Công đoàn sẽ được tích hợp vào ứng dụng định danh điện tử VNeID, sử dụng số căn cước công dân thay cho mã thẻ riêng.