HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Đổi mới hoạt động Công đoàn

Tin-ảnh: Tr.Thường

Ngày 12-5, LĐLĐ TP Đà Nẵng tổ chức tọa đàm "Góp ý xây dựng Công đoàn Việt Nam trong kỷ nguyên mới".

Tọa đàm nhằm tạo diễn đàn để cán bộ Công đoàn trao đổi kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động trong tình hình mới.

Tại buổi tọa đàm, nhiều đại biểu tập trung góp ý về đổi mới phương thức hoạt động Công đoàn trong môi trường số; xây dựng quan hệ lao động hài hòa tại doanh nghiệp; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn "vừa hồng vừa chuyên". Các ý kiến cũng đề cập việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý và tổ chức hoạt động Công đoàn.

Nhiều đại biểu phản ánh những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn cơ sở, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên - lao động.

Đổi mới hoạt động Công đoàn - Ảnh 1.

Đại biểu tham gia thảo luận, góp ý kiến tại buổi tọa đàm

Ông Lê Văn Đại, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Đà Nẵng, cho biết các ý kiến tại tọa đàm đều xuất phát từ thực tiễn hoạt động Công đoàn cơ sở, phản ánh những vấn đề đoàn viên - lao động quan tâm. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để đoàn đại biểu Công đoàn TP Đà Nẵng tham gia góp ý tại Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, dự kiến diễn ra vào tháng 6-2026.

Thông tin thêm về chuyển đổi số, ông Đại cho hay LĐLĐ TP Đà Nẵng đang xây dựng đề án ứng dụng công nghệ số trong quản lý đoàn viên và hoạt động Công đoàn. Theo đó, thành phố đang phối hợp xây dựng ứng dụng Công đoàn Đà Nẵng nhằm quản lý dữ liệu đoàn viên đồng bộ, hiệu quả. 

Ứng dụng có thể theo dõi đoàn viên chuyển đi, chuyển đến; hỗ trợ tư vấn pháp luật bằng trí tuệ nhân tạo (AI); tiếp nhận phản ánh của đoàn viên - lao động; quản lý chương trình phúc lợi, thỏa ước lao động tập thể và kết nối các chương trình ưu đãi dành cho đoàn viên.

Ngoài ra, ứng dụng còn hướng tới xây dựng phiên chợ trực tuyến với nhiều chương trình giảm giá. Theo ông Đại, khi có chính sách mới, hệ thống sẽ nhanh chóng gửi thông tin đến khoảng 220.000 đoàn viên trên địa bàn, góp phần giảm áp lực cho cán bộ Công đoàn.

Lãnh đạo LĐLĐ TP Đà Nẵng cũng cho biết thời gian tới, thẻ đoàn viên Công đoàn sẽ được tích hợp vào ứng dụng định danh điện tử VNeID, sử dụng số căn cước công dân thay cho mã thẻ riêng. 

Tin liên quan

Công đoàn phường Đông Hưng Thuận: Đẩy mạnh phong trào "Mỗi đoàn viên - Một sáng kiến"

Công đoàn phường Đông Hưng Thuận: Đẩy mạnh phong trào "Mỗi đoàn viên - Một sáng kiến"

(NLĐO)- Công đoàn phường Đông Hưng Thuận triển khai Tháng Công nhân bám sát chủ đề "Công nhân Việt Nam: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động"

TPHCM: Nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động của Công đoàn xã Nhuận Đức

(NLĐO)- Nhiều hoạt động chăm lo thiết thực, ý nghĩa cho người lao động đã được Công đoàn xã Nhuận Đức, TPHCM triển khai trong ngày khai mạc Tháng Công nhân

Chuỗi hoạt động ý nghĩa của Công đoàn xã Nhà Bè trong Tháng Công nhân

(NLĐO) - Công đoàn xã Nhà Bè đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ đoàn viên, người lao động trong Tháng Công nhân 2026

Công đoàn Việt Nam công nghệ thông tin chuyển đổi số bảo vệ quyền lợi công đoàn cơ sở ứng dụng công nghệ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo