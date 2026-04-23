Lao động

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số

Tr.Đức

(NLĐO)- Ngày 23-4, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức hội thảo "Công đoàn đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số".

Hội thảo "Công đoàn đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số" được tổ chức tại phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh thu hút khoảng 110 đại biểu đến từ các liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương và các cơ quan, đơn vị liên quan, là hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026.

Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số”. - Ảnh 1.

Quang cảnh hội thảo

Hội thảo tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng như: Thực trạng chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; ứng dụng công nghệ số trong quản lý; công tác phòng chống bệnh nghề nghiệp; như vai trò của tổ chức công đoàn trong quản lý rủi ro lao động.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLD Việt Nam, cho biết trong bối cảnh chuyển đổi số không ngừng, ngày càng xuất hiện nhiều việc làm mới, hình thức làm việc mới. Tuy nhiên, cũng từ đây xuất hiện thêm nhiều nguy cơ an toàn, sức khỏe mới đối với người lao động, như bệnh tâm thần, stress và nhiều căn bệnh khó nhìn nhận, phát hiện như các bệnh thông thường.

Theo Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, cần phải có cách nhìn mới, tiếp cận mới trong bối cảnh mới, không thể làm theo cách cũ, mà phải tăng cường áp dụng công nghệ số, khoa học kỹ thuật vào công việc và giám sát, xử lý các nguy cơ an toàn đối với người lao động.

Ông Ngọ Duy Hiểu đề nghị các đại biểu tập trung trao đổi, làm rõ những rủi ro mới cũng như vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc bảo vệ người lao động; có những kiến nghị, đề xuất với các bộ, ban, ngành Trung ương các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số.

TPHCM phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động 2026

(NLĐO) - Sở Nội vụ TPHCM ban hành kế hoạch Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động 2026, trọng tâm thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng AI để phòng ngừa rủi ro

Không có hợp đồng lao động, người lao động có được hưởng quyền lợi về an toàn vệ sinh lao động?

(NLĐO)- Dù làm việc không theo hợp đồng lao động, người lao động vẫn được hưởng một số quyền lợi theo Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Trao giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về công tác An toàn vệ sinh lao động

(NLĐO) - Sáng 14-8, tại Hà Nội, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trao giải cuộc thi trực tuyến: Công nhân viên chức - lao động tìm hiểu về công tác An toàn vệ sinh lao động

ứng dụng công nghệ kỷ nguyên số người lao động An toàn, vệ sinh lao động
