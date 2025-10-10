TP HCM trao 443 thẻ BHYT cho phụ nữ khó khăn

Chiều 10-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP HCM phối hợp với Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) và trao tặng thẻ BHYT cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP HCM và BHXH TP ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2025-2030 - Ảnh: QT

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM và BHXH TP đã ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2025-2030, tăng cường sự phối hợp giữa 2 cơ quan trong công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, nhất là hướng đến các nhóm yếu thế trong xã hội.

443 thẻ BHYT đã được trao tặng đến các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: QT

Trong khuôn khổ chương trình, 443 thẻ BHYT đã được trao tặng đến các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, chưa tham gia hoặc đang gián đoạn tham gia BHYT, với tổng kinh phí hỗ trợ gần 560 triệu đồng.

Trong đó, BHXH TP trao tặng 304 thẻ BHYT với tổng trị giá gần 390 triệu đồng; Vietcombank Chi nhánh TP HCM hỗ trợ 100 thẻ, trị giá hơn 126 triệu đồng; Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) trao tặng 39 thẻ, trị giá 50 triệu đồng.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP HCM Nguyễn Thanh Loan nhấn mạnh: "Hội nghị là hoạt động thiết thực, giàu tính nhân văn, không chỉ hưởng ứng Tháng hành động vì phụ nữ và các sự kiện quan trọng của TP, mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia và trách nhiệm trong chăm lo sức khỏe phụ nữ".

Bà Nguyễn Thị Thu Cúc (SN 1964, ngụ phường Khánh Hội), một trong những người nhận thẻ BHYT miễn phí, xúc động cho biết: "Đây là lần đầu tiên tôi được nhận thẻ BHYT miễn phí, tôi rất vui mừng và yên tâm hơn. Vì trước đây do hoàn cảnh khó khăn không duy trì được thẻ, luôn lo lắng nếu ốm đau".