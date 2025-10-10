TP HCM trao 443 thẻ BHYT cho phụ nữ khó khăn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

TP HCM trao 443 thẻ BHYT cho phụ nữ khó khăn

ÁI MY

(NLĐO) - Trao 443 thẻ BHYT cho phụ nữ khó khăn không chỉ lan tỏa chính sách an sinh nhân văn mà còn thể hiện sự chăm lo thiết thực đến sức khỏe phụ nữ.

Chiều 10-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP HCM phối hợp với Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) và trao tặng thẻ BHYT cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

TP HCM: Trao 443 thẻ BHYT cho phụ nữ khó khăn, lan tỏa chính sách an sinh nhân văn - Ảnh 1.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP HCM và BHXH TP ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2025-2030 - Ảnh: QT

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM và BHXH TP đã ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2025-2030, tăng cường sự phối hợp giữa 2 cơ quan trong công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, nhất là hướng đến các nhóm yếu thế trong xã hội.

TP HCM: Trao 443 thẻ BHYT cho phụ nữ khó khăn, lan tỏa chính sách an sinh nhân văn - Ảnh 2.
TP HCM: Trao 443 thẻ BHYT cho phụ nữ khó khăn, lan tỏa chính sách an sinh nhân văn - Ảnh 3.
TP HCM: Trao 443 thẻ BHYT cho phụ nữ khó khăn, lan tỏa chính sách an sinh nhân văn - Ảnh 4.

443 thẻ BHYT đã được trao tặng đến các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: QT

Trong khuôn khổ chương trình, 443 thẻ BHYT đã được trao tặng đến các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, chưa tham gia hoặc đang gián đoạn tham gia BHYT, với tổng kinh phí hỗ trợ gần 560 triệu đồng. 

 Trong đó, BHXH TP trao tặng 304 thẻ BHYT với tổng trị giá gần 390 triệu đồng; Vietcombank Chi nhánh TP HCM hỗ trợ 100 thẻ, trị giá hơn 126 triệu đồng; Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) trao tặng 39 thẻ, trị giá 50 triệu đồng.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP HCM Nguyễn Thanh Loan nhấn mạnh: "Hội nghị là hoạt động thiết thực, giàu tính nhân văn, không chỉ hưởng ứng Tháng hành động vì phụ nữ và các sự kiện quan trọng của TP, mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia và trách nhiệm trong chăm lo sức khỏe phụ nữ".

Bà Nguyễn Thị Thu Cúc (SN 1964, ngụ phường Khánh Hội), một trong những người nhận thẻ BHYT miễn phí, xúc động cho biết: "Đây là lần đầu tiên tôi được nhận thẻ BHYT miễn phí, tôi rất vui mừng và yên tâm hơn. Vì trước đây do hoàn cảnh khó khăn không duy trì được thẻ, luôn lo lắng nếu ốm đau".

Tin liên quan

Người cao tuổi ở TP HCM phấn khởi vì được khám bệnh, tặng thẻ BHYT

Người cao tuổi ở TP HCM phấn khởi vì được khám bệnh, tặng thẻ BHYT

(NLĐO)- Bên cạnh khám bệnh miễn phí, bệnh viện đã tặng 60 thẻ BHYT cho người cao tuổi tại 3 phường ở TP HCM.

Bộ Y tế phản hồi kiến nghị bỏ chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT

(NLĐO) - Cử tri đề nghị bỏ quy định chuyển tuyến BHYT vì thủ tục rườm rà, ảnh hưởng quyền lợi, đồng thời kiến nghị có chính sách BHYT thuận lợi hơn.

Khám bệnh miễn phí, tặng 60 thẻ BHYT cho người cao tuổi ở TP HCM vào ngày 5-10

(NLĐO)- Bên cạnh khám bệnh miễn phí, bệnh viện sẽ phân bổ 60 thẻ BHYT cho người cao tuổi tại 3 phường Xuân Hòa, Nhiêu Lộc và Bàn Cờ (TP HCM).

bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế TP HCM Hoạt động ý nghĩa chính sách an sinh Hội Liên Hiệp Phụ nữ TP HCM phụ nữ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo