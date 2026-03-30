Đối tượng nào được ký hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập?

Nhằm đẩy mạnh liên thông nguồn nhân lực giữa khu vực công và khu vực tư; tận dụng chất xám, trí tuệ, bảo đảm nâng cao chất lượng, hiệu quả và đáp ứng ngay yêu cầu công việc trong khu vực công, Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định về hợp đồng (hợp đồng lao động hoặc hợp đồng dịch vụ) thực hiện công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, đối tượng được đề xuất ký hợp đồng đối với vị trí việc làm quản lý bao gồm: Chuyên gia, nhà quản trị doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu, xuất sắc trong các lĩnh vực phù hợp với nhiệm vụ; luật gia, luật sư, chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, lĩnh vực phù hợp với nhiệm vụ; người có trình độ chuyên môn cao trong các ngành lĩnh vực chiến lược, trọng điểm phù hợp với sự phát triển của đơn vị sự nghiệp công lập.

Đối với các công việc ở vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ và vị trí việc làm hỗ trợ, đối tượng ký hợp đồng là người có kinh nghiệm, am hiểu về chuyên môn, nghiệp vụ và đã từng triển khai trực tiếp các nhiệm vụ cụ thể có tính chất tương tự; người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đáp ứng theo yêu cầu của vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ hoặc vị trí việc làm hỗ trợ; pháp nhân đáp ứng được tiêu chuẩn, điều kiện cung ứng dịch vụ.

Đối tượng ký hợp đồng ở vị trí việc làm phục vụ gồm: Người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đáp ứng theo yêu cầu của vị trí việc làm phục vụ; pháp nhân đáp ứng được tiêu chuẩn, điều kiện cung ứng dịch vụ.

Cũng theo dự thảo, thời hạn ký kết hợp đồng sẽ căn cứ vào tính chất nhiệm vụ (đột xuất, kế hoạch hằng năm, dài hạn hoặc ngắn hạn); nhu cầu sử dụng nhân lực; điều kiện kinh phí thực hiện nhiệm vụ; khả năng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ; theo công việc và thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự, được xác định rõ trong hợp đồng.

Kinh phí thực hiện hợp đồng được bảo đảm từ nguồn kinh phí tự bảo đảm của đơn vị theo quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Nguồn kinh phí chi trả cho công việc ở vị trí việc làm hỗ trợ không tính trong kinh phí chi thường xuyên của đơn vị.