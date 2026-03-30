Đối tượng nào được ký hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Đối tượng nào được ký hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập?

MAI CHI

(NLĐO) - Thời hạn ký hợp đồng của người lao động sẽ căn cứ vào tính chất nhiệm vụ, nhu cầu sử dụng, kinh phí và khả năng đáp ứng yêu cầu thực hiện công việc

Nhằm đẩy mạnh liên thông nguồn nhân lực giữa khu vực công và khu vực tư; tận dụng chất xám, trí tuệ, bảo đảm nâng cao chất lượng, hiệu quả và đáp ứng ngay yêu cầu công việc trong khu vực công, Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định về hợp đồng (hợp đồng lao động hoặc hợp đồng dịch vụ) thực hiện công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, đối tượng được đề xuất ký hợp đồng đối với vị trí việc làm quản lý bao gồm: Chuyên gia, nhà quản trị doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu, xuất sắc trong các lĩnh vực phù hợp với nhiệm vụ; luật gia, luật sư, chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, lĩnh vực phù hợp với nhiệm vụ; người có trình độ chuyên môn cao trong các ngành lĩnh vực chiến lược, trọng điểm phù hợp với sự phát triển của đơn vị sự nghiệp công lập.

Đối tượng nào được ký hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập? - Ảnh 1.

Chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành là một trong những đối tượng được đề xuất ký hợp đồng trong đơn vị sự nghiệp công lập

Đối với các công việc ở vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ và vị trí việc làm hỗ trợ, đối tượng ký hợp đồng là người có kinh nghiệm, am hiểu về chuyên môn, nghiệp vụ và đã từng triển khai trực tiếp các nhiệm vụ cụ thể có tính chất tương tự; người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đáp ứng theo yêu cầu của vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ hoặc vị trí việc làm hỗ trợ; pháp nhân đáp ứng được tiêu chuẩn, điều kiện cung ứng dịch vụ.

Đối tượng ký hợp đồng ở vị trí việc làm phục vụ gồm: Người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đáp ứng theo yêu cầu của vị trí việc làm phục vụ; pháp nhân đáp ứng được tiêu chuẩn, điều kiện cung ứng dịch vụ.

Cũng theo dự thảo, thời hạn ký kết hợp đồng sẽ căn cứ vào tính chất nhiệm vụ (đột xuất, kế hoạch hằng năm, dài hạn hoặc ngắn hạn); nhu cầu sử dụng nhân lực; điều kiện kinh phí thực hiện nhiệm vụ; khả năng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ; theo công việc và thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự, được xác định rõ trong hợp đồng.

Kinh phí thực hiện hợp đồng được bảo đảm từ nguồn kinh phí tự bảo đảm của đơn vị theo quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Nguồn kinh phí chi trả cho công việc ở vị trí việc làm hỗ trợ không tính trong kinh phí chi thường xuyên của đơn vị.

Tin liên quan

SỔ TAY: Đừng xem nhẹ hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động không rõ ràng, sai thể thức hoặc có dấu hiệu gian dối dễ bị vô hiệu một phần hoặc toàn bộ

Hợp đồng lao động giấy chuyển sang điện tử: Làm sao để có giá trị như bản gốc?

(NLĐO) - Từ ngày 1-1-2026, hợp đồng lao động chuyển đổi sang điện tử chỉ có giá trị như bản gốc nếu đáp ứng các điều kiện xác thực khắt khe theo Nghị định 337

Hợp đồng lao động điện tử bắt buộc từ ngày 1-7-2026

(NLĐO) - Chính phủ yêu cầu từ ngày 1-7-2026, tất cả hợp đồng lao động điện tử phải được giao kết, ký số và lưu trữ trên nền tảng eContract.

hợp đồng lao động người lao động Bộ Nội vụ hợp đồng vị trí việc làm khu vực công sự nghiệp công lập
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo