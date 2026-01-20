Đội tuyển Việt Nam tụt hạng FIFA

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa công bố Bảng xếp hạng tháng 1-2026. Theo đó, đội tuyển Việt Nam tụt một bậc so với lần cập nhật trước, xuống vị trí 108 thế giới với 1.189,51 điểm.

Đây cũng là kết quả không gây bất ngờ bởi đội tuyển Việt Nam không có trận đấu quốc tế nào trong hơn hai tháng qua. Lần ra sân gần nhất của đội tuyển Việt Nam là vào tháng 11-2025, khi đội giành chiến thắng trước Lào tại vòng loại Asian Cup 2027.

Việc không có trận đấu quốc tế khiến đội tuyển không được cộng thêm điểm số, trong khi nhiều đội xếp sau lại tích lũy điểm từ các giải đấu khu vực và loạt trận giao hữu quốc tế. Điển hình là đội tuyển Comoros với hai trận hòa trước Mali và Zambia, qua đó được cộng thêm 7,08 điểm, tăng liền ba bậc để vượt qua Việt Nam trên bảng xếp hạng.

Ở khu vực Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam vẫn giữ vị trí thứ hai, xếp sau Thái Lan – đội đang đứng hạng 96 thế giới. Malaysia (hạng 121) và Indonesia (hạng 122) không có sự thay đổi về thứ hạng trong đợt cập nhật lần này.

Dự kiến trong tháng 3 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại để chuẩn bị cho trận đấu mang tính quyết định với đội tuyển Malaysia tại lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027. Đây không chỉ là cuộc so tài quyết định tấm vé dự Vòng chung kết, mà còn có ý nghĩa quan trọng với việc cải thiện điểm số và thứ hạng FIFA. Đáng chú ý, Malaysia hiện đang đối mặt nguy cơ bị FIFA xử thua hai trận do những sai phạm liên quan đến cầu thủ nhập tịch.

Ở phạm vi toàn cầu, Bảng xếp hạng FIFA tháng 1-2026 ghi nhận những biến động đáng kể sau khi Cúp bóng đá châu Phi 2025 (AFCON) khép lại. Tây Ban Nha tiếp tục giữ vững ngôi số 1 thế giới, theo sau lần lượt là Argentina và Pháp.

Morocco vươn lên hạng 8 thế giới, trở lại top 10 lần đầu tiên kể từ năm 1998, trong khi nhà vô địch châu Phi Senegal tăng bảy bậc lên hạng 12.

Nhiều đội tuyển châu Phi khác như Nigeria, Cameroon, Algeria hay Ai Cập cũng có bước tiến mạnh mẽ trên bảng xếp hạng.