Thể thao

HLV Kim Sang-sik tin tưởng U23 Việt Nam sẽ vượt giới hạn

Tường Phước

(NLĐO) - Trước thềm trận bán kết Giải U23 châu Á 2026 gặp U23 Trung Quốc, HLV Kim Sang-sik khẳng định U23 Việt Nam đã sẵn sàng đương đầu thử thách khó

Phát biểu tại cuộc họp báo trước trận chạm trán U23 Trung Quốc, HLV Kim Sang-sik cho biết U23 Việt Nam sở hữu tinh thần quyết chiến, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và niềm tin sẽ vượt thử thách khó.

HLV Kim Sang-sik tin tưởng U23 Việt Nam sẽ vượt giới hạn - Ảnh 1.

“Nhìn lại hành trình từ vòng đấu bảng, các cầu thủ U23 Việt Nam đã phải thi đấu với nhiều đối thủ rất mạnh và trải qua không ít khó khăn. Tuy nhiên, ở mọi trận đấu, toàn đội đều thể hiện tinh thần quyết chiến và sự thông minh trong lối chơi. Đó là lí do U23 Việt Nam có mặt ở vòng bán kết Giải U23 châu Á 2026” - ông Kim Sang-sik nhấn mạnh.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định cuộc đối đầu với U23 Trung Quốc sẽ tiếp tục là một thử thách lớn với cá nhân ông và tuyển U23 Việt Nam. “Trận đấu sắp tới sẽ là thử thách khó khăn với toàn đội. U23 Trung Quốc lần đầu tiên vào bán kết nên chắc chắn họ đang có tinh thần và động lực rất cao. 

Nhưng chúng tôi cũng có quyết tâm lớn để vượt qua giới hạn của chính mình. Toàn đội sẽ thi đấu kiên cường, cống hiến hết mình để hướng tới mục tiêu giành chiến thắng”.

HLV Kim Sang-sik tin tưởng U23 Việt Nam sẽ vượt giới hạn - Ảnh 2.

Đánh giá về đối thủ, HLV Kim cho rằng hàng phòng ngự và thủ môn của U23 Trung Quốc là yếu tố giúp họ vào bán kết giải đấu. Ông nói: “Họ có thủ môn Li Hao thi đấu rất ổn định và các hậu vệ tập trung cao độ. Tuy nhiên, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ các phương án chiến thuật và kịch bản cho trận đấu ngày mai”.

HLV Kim Sang-sik tin tưởng U23 Việt Nam sẽ vượt giới hạn - Ảnh 3.

Bên cạnh đó, nhà cầm quân 49 tuổi cũng cho biết các cầu thủ Việt Nam đều đang trong trạng thái sẵn sàng thi đấu, đồng thời chia sẻ thêm rằng chiến thắng 1-0 trước Trung Quốc tại giải giao hữu Panda Cup 2025 cũng là một cơ sở để U23 Việt Nam gia tăng tự tin bước vào trận bán kết.

“U23 Việt Nam từng đánh bại U23 Trung Quốc với tỉ số 1-0 trong trận giao hữu diễn ra tại Trung Quốc. Tôi cho rằng đây sẽ là động lực giúp U23 Việt Nam có sự tự tin trong trận đấu sắp tới. Ở lần tái đấu này, U23 Trung Quốc cũng đã có sự thay đổi ở một vài vị trí nhưng chúng tôi đã lên phương án để đối phó" - HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc diễn ra lúc 22 giờ 30 ngày 20-1. Trong 3 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, thầy trò ông Kim giành 1 chiến thắng và 1 trận hòa trước U23 Trung Quốc.


