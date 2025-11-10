"Đòn bẩy" của hơn 60.000 gia đình ở Đồng Nai

Báo Người Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Võ Trọng Hòa, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Đồng Nai về kết quả hoạt động 10 tháng năm 2025 và kế hoạch trong thời gian tới.

Ông Võ Trọng Hòa, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đồng Nai

Phóng viên: Xin ông cho biết một số kết quả hoạt động của Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đồng Nai trong 10 tháng đầu năm 2025?

- Ông Võ Trọng Hòa, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đồng Nai:

Trong 10 tháng đầu năm, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đồng Nai đã bám sát chỉ đạo của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc NHCSXH, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Nghị quyết của Ban đại diện Hội đồng Quản trị NHCSXH tỉnh, tổ chức triển khai kịp thời, đầy đủ các chỉ đạo của cấp trên.

Đặc biệt là đảm bảo hoạt động tín dụng chính sách xã hội (TDCSXH) thông suốt sau sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, triển khai và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ được giao, đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Chi nhánh và các Phòng giao dịch đã tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy và UBND cùng cấp và tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị 39-CT/TW của Ban Bí thư và Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030.

Qua đó, hoạt động TDCSXH luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; tập trung được nhiều nguồn lực, nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương để cùng với nguồn vốn trung ương đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách, nâng cao hiệu quả TDCSXH.

Đến 31-10-2025, tổng nguồn vốn đạt 11.960 tỉ đồng, tăng 1.400 tỉ đồng so với đầu năm.

Trong đó, nguồn vốn trung ương đạt 9.630 tỉ đồng (tỉ trọng 80,5%); nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác đạt 2.330 tỉ đồng (tỉ trọng 19,5%), tăng 27,4% so đầu năm, hoàn thành 167% kế hoạch.

Trong 10 tháng đầu năm, nguồn vốn TDCSXH do Chi nhánh thực hiện đã tạo điều kiện giúp hơn 60.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay số tiền 3.400 tỉ đồng để tổ chức sản xuất kinh doanh, phục vụ các nhu cầu thiết yếu, tạo thêm việc làm, cải thiện thu nhập và điều kiện sống.

Qua đó, đã góp phần cùng các cấp, ngành duy trì và tạo việc làm mới cho hơn 23.000 lao động; giúp hơn 19.800 hộ gia đình khu vực nông thôn xây dựng, cải tạo hơn 39.600 công trình nước sạch và công trình nhà vệ sinh; hơn 10.200 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn để trang trải học tập; hơn 4.800 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay vốn để tổ chức sản xuất kinh doanh; gần 300 người chấp hành xong án phạt tù vay vốn tổ chức sản xuất kinh doanh tự tạo việc làm; mua, xây mới, cải tạo gần 400 căn nhà ở xã hội.

Nguồn vốn TDCSXH đã góp phần tích cực cùng các cấp, ngành trong thực hiện những chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nhờ nguồn vốn vay mua nhà ở xã hội, gia đình chị Trần Thị Loan đã có ngôi nhà khang trang để an cư lạc nghiệp

Những định hướng triển khai thực hiện chính sách tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách trong thời gian tới là gì, thưa ông?

- Trong thời gian tới, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đồng Nai sẽ bám sát định hướng theo Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 39 về nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới.

Đồng thời, Chi nhánh NCSXH tỉnh cũng sẽ cụ thể hóa nhiệm vụ tín dụng chính sách xã hội tham gia cùng với các cấp, ngành góp phần phấn đấu hoàn thành những nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra như: Giảm tỉ lệ hộ nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, phát triển nhà ở xã hội…

Cụ thể, Chi nhánh sẽ chủ động phối hợp với các sở, ngành rà soát đối tượng vay vốn, tập trung nguồn vốn để thực hiện những chương trình mục tiêu quốc gia, quan tâm hơn nữa đến vùng sâu vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phấn đấu tỉ lệ tăng trưởng dư nợ tín dụng chính sách xã hội hàng năm đạt từ 10% trở lên. Trong đó, nguồn vốn địa phương ủy thác chiếm khoảng 35% nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn vay của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Khách hàng làm thủ tục giải ngân vốn vay mua nhà ở xã hội tại điểm giao dịch trên địa bàn Trảng Bom (Ảnh: Phương Linh)

Chi nhánh NHCSXH tỉnh đang phối hợp với các sở ngành trình UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt đề án đầu tư tín dụng đối với hộ nghèo và những đối tượng chính sách khác bằng nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương giai đoạn 2026-2030, tham gia cùng với Sở Giáo dục và Đào tạo để tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết chính sách hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sân bay Long Thành giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh, trong đó có hỗ trợ về vốn vay…

Thời gian qua, vai trò của Tổ Tiết kiệm và Vay vốn đã phát huy hiệu quả. Vậy ông thông tin thêm về việc duy trì các Tổ Tiết kiệm và Vay vốn thời gian tới sẽ được thực hiện ra sao?

Với phương châm "Gần dân, sát dân", "Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ", Chi nhánh NHCSXH tỉnh sẽ tiếp tục duy trì hệ thống mạng lưới hơn 4.500 Tổ Tiết kiệm và Vay vốn ở khu dân cư, với 270 điểm giao dịch tại 95/95 xã, phường đảm bảo phục vụ tốt nhất, cung cấp kịp thời nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Cùng với đó, tiếp tục duy trì và phát huy hiệu lực, hiệu quả mô hình và phương thức quản lý vốn tín dụng chính sách xã hội đặc thù, phù hợp với thực tiễn, tiếp tục nâng cao chất lượng ủy thác, chất lượng hoạt động của Tổ Tiết kiệm và Vay vốn, chất lượng điểm giao dịch xã, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận những chương trình tín dụng chính sách xã hội.

Xin cảm ơn ông!

Trong cuộc họp cuối tháng 10, ông Lê Trường Sơn-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Đại diện Hội đồng Quản trị Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đồng Nai yêu cầu Chi nhánh NHCSXH tỉnh chủ động nắm bắt tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn nhằm rà soát, không bỏ sót gia đình nằm trong nhóm được tiếp cận vốn chính sách. Đối với chương trình cho vay mua nhà ở xã hội, Chi nhánh NHCSXH tỉnh cần chủ động làm việc với chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội cũng như cơ quan chức năng của tỉnh nhằm kịp thời nắm bắt tiến độ dự án cũng như đưa thông tin, thủ tục, mức ưu đãi từ chương trình cho vay này đến với người dân. Đồng thời phối hợp cùng các tổ chức nhận vốn ủy thác, chính quyền các xã, phường cần tiếp tục đưa thông tin về chương trình tín dụng chính sách đến với người dân; phối hợp chặt chẽ trong quản lý nguồn vốn cho vay; ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của hệ thống NHCSXH.



