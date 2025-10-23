HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Tiềm ẩn rủi ro cho an sinh xã hội

Một chuyên gia cho rằng "nếu hơn nửa lực lượng lao động vẫn đứng ngoài lưới an sinh thì mọi nỗ lực phát triển bền vững đều chỉ là tạm thời"

Theo số liệu mới nhất của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), Việt Nam hiện có hơn 33 triệu lao động làm việc trong khu vực phi chính thức, chiếm trên 62% tổng lực lượng lao động. Phần lớn họ không có hợp đồng lao động, không tham gia BHXH hay bất kỳ cơ chế bảo vệ pháp lý nào.

"Vùng xám" của thị trường việc làm

Thực tế cho thấy trên nhiều tuyến đường, chợ đầu mối, khu dân cư của các thành phố lớn, hình ảnh những người mưu sinh bằng nghề chạy xe công nghệ, giao hàng, bán hàng rong, phụ hồ, thu gom rác tái chế… khá đông đúc. Họ là lực lượng lao động quan trọng trong nền kinh tế, nhưng lại nằm ngoài "lưới" quản lý chính thức.

Tiềm ẩn rủi ro cho an sinh xã hội - Ảnh 1.

Số lượng người làm việc phi chính thức tại các đô thị lớn không hề nhỏ

Chị Nguyễn Thị Hân (30 tuổi, quê Quảng Trị) - phụ bán quán ăn ở phường Gò Vấp, TP HCM - cho biết chỗ chị làm có khoảng 26 nhân viên, tất cả đều "hợp đồng miệng". "Tôi làm ở đây gần 2 năm, chủ trả lương theo ngày, không hợp đồng gì cả. Nhiều người như tôi, chỉ cần có việc làm là mừng rồi, chứ đâu dám nghĩ đến bảo hiểm hay quyền lợi nào khác" - chị Hân bày tỏ.

Chủ quán ăn nơi chị Hân làm việc cũng thừa nhận việc buôn bán không phải lúc nào cũng suôn sẻ nên thuê nhân công theo ngày, tháng cho linh hoạt. Người này cho rằng làm đúng quy định thì chi phí tăng, trong khi lợi nhuận thấp.

Tình trạng này phổ biến không chỉ ở các hộ kinh doanh nhỏ mà còn lan rộng trong khu vực dịch vụ và sản xuất quy mô nhỏ. Trong khi đó, một bộ phận lớn người trẻ có trình độ, tay nghề sau khi ra trường lại chọn làm freelancer (làm việc tự do), shipper, bán hàng online… vì tính linh hoạt và thu nhập trước mắt. Nhưng phần lớn họ không được bảo vệ khi ốm đau, thất nghiệp hay gặp rủi ro.

Theo Bộ Nội vụ, nhóm lao động phi chính thức là đối tượng chịu thiệt thòi nhất trong các cú sốc kinh tế. Trong đại dịch COVID-19, đây là nhóm mất việc, giảm thu nhập mạnh nhất nhưng lại khó tiếp cận hỗ trợ vì thiếu dữ liệu quản lý.

TS Nguyễn Thụy Vũ, Viện trưởng Viện Đào tạo và Nâng cao TP HCM, cho rằng lao động phi chính thức là "vùng xám" của thị trường việc làm. Họ tồn tại trong nền kinh tế nhưng không được ghi nhận, không được bảo vệ và cũng không được hưởng chính sách an sinh. "Nếu không thu hẹp vùng này, chúng ta sẽ mãi đối mặt với nguy cơ bất ổn xã hội" - TS Vũ nhấn mạnh.

Do đó, giảm tỉ lệ lao động phi chính thức là yêu cầu cấp bách, không chỉ vì mục tiêu kinh tế mà còn vì an sinh xã hội, nhất là khi Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh.

Cần có sự phối hợp chặt chẽ

Theo các chuyên gia, "gốc" của tình trạng lao động phi chính thức không chỉ ở phía người lao động (NLĐ) mà còn bắt nguồn từ người sử dụng lao động phi chính thức.

Theo luật sư Nguyễn Minh Tâm, Trưởng Văn phòng Luật sư Đắc Nhân Tâm, không thể đổ hết trách nhiệm cho NLĐ. Chính những đơn vị, chủ hộ kinh doanh hoạt động ngoài khuôn khổ pháp lý, không hợp đồng, không bảo hiểm đã và đang góp phần làm gia tăng lực lượng lao động phi chính thức. "Muốn thu hẹp khu vực này, phải giúp họ chuyển đổi sang mô hình kinh doanh chính thức, vừa bảo vệ người làm công, vừa bảo đảm công bằng trên thị trường" - luật sư Tâm nói.

Muốn thay đổi, nhà nước cần đơn giản hóa quy trình đăng ký, hỗ trợ tín dụng, giảm thuế cho các hộ chính thức hóa. Khi hoạt động hợp pháp, họ sẽ tiếp cận được thị trường, tham gia chuỗi cung ứng, đồng thời NLĐ có cơ hội được ký hợp đồng, đóng bảo hiểm.

TS Trần Quý, Viện trưởng Viện Phát triển Kinh tế số Việt Nam, đánh giá BHXH tự nguyện là "chìa khóa" để mở rộng lưới an sinh cho hàng triệu lao động phi chính thức. Nhưng chính sách hiện nay còn cứng nhắc, chưa phù hợp với đặc điểm thu nhập thất thường của họ. "Cần cho phép NLĐ đóng theo quý, theo mùa vụ hoặc theo mức thu nhập thực tế, thay vì chỉ có mức sàn như hiện nay. Đồng thời, nên áp dụng công nghệ số để người dân có thể tự đăng ký, theo dõi, nộp phí dễ dàng qua điện thoại" - TS Quý đề xuất.

Khi quy trình minh bạch và thuận tiện, NLĐ mới tin tưởng tham gia. Địa phương cần phát huy vai trò của các đoàn thể trong việc vận động, tư vấn, hỗ trợ nhóm lao động tự do tham gia bảo hiểm. Bên cạnh đó, phải xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất về lao động, việc làm.

Vấn đề lớn nhất hiện nay là thiếu dữ liệu thống nhất về lao động phi chính thức. Do đó, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Nội vụ, Cục Thống kê và các địa phương để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, cập nhật thường xuyên.

Giảm tỉ lệ lao động phi chính thức là cuộc "chuyển đổi mềm" nhưng mang ý nghĩa lớn đối với nền kinh tế Việt Nam. Nhà nước cần tạo môi trường thuận lợi, chính sách linh hoạt; doanh nghiệp và hộ kinh doanh phải nâng cao ý thức tuân thủ; NLĐ cần chủ động tham gia vào hệ thống an sinh. 

"Nếu không tạo cơ hội nâng cao kỹ năng cho lao động tự do, họ sẽ mãi ở trong vòng luẩn quẩn: việc làm thấp - thu nhập thấp - không bảo hiểm - nghèo khi về già" - TS Trần Quý nói.


Tin liên quan

Tăng chính sách an sinh xã hội để thu hút lao động

Đó là phát biểu của ông Phạm Anh Thắng, Phó Chánh Văn phòng Bộ LĐ-TB-XH, Trưởng Văn phòng đại diện của Bộ LĐ-TB-XH tại TP HCM, khi bàn về giải pháp tuyển dụng lao động tại toạ đàm của Báo Người Lao Động sáng 12-9.

Mở rộng độ bao phủ an sinh xã hội

Chủ hộ kinh doanh có đăng ký sẽ phải tham gia BHXH bắt buộc với mức đóng từ 585.000 đồng đến 11,7 triệu đồng/tháng, theo Luật BHXH (sửa đổi) năm 2024

Lương tối thiểu và bài toán an sinh

Nếu chỉ kỳ vọng vào lương tối thiểu mà bỏ qua hệ thống an sinh đi kèm thì sẽ luôn xảy ra tình trạng hụt hẫng

người cao tuổi công nghệ số Phát triển bền vững thu gom rác người sử dụng lao động bán hàng online lao động tự do chính sách an sinh Cơ sở dữ liệu cơ sở dữ liệu quốc gia
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo