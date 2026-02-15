HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Đón Tết Bính Ngọ bằng những công trình lòng dân

PHAN ANH

(NLĐO) - Những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, nhiều phường ở TPHCM rộn ràng đón xuân bằng những công trình chỉnh trang đô thị, dân sinh mang đậm dấu ấn lòng dân

Từ những tuyến đường rực rỡ cờ hoa đến các không gian sinh hoạt cộng đồng khang trang, tất cả cùng tạo nên bức tranh Xuân tươi mới, nghĩa tình.

Phường Xuân Hòa: Rực rỡ cờ hoa, lan tỏa tinh thần đoàn kết

Từ ngày 12-2, diện mạo nhiều tuyến đường trên địa bàn phường Xuân Hòa như bừng sáng với sắc đỏ của cờ Tổ quốc, khi Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã khánh thành công trình "Đường cờ Tổ quốc", tạo điểm nhấn đặc biệt chào đón Xuân Bính Ngọ 2026.

Đón Tết Bính Ngọ 2026 với những công trình lòng dân rực rỡ tại tp . Hcm - Ảnh 1.

Diện mạo nhiều tuyến đường trên địa bàn phường Xuân Hòa như bừng sáng với sắc đỏ của cờ Tổ quốc

Công trình "Đường cờ Tổ quốc" giai đoạn 1 được triển khai trên 10 tuyến đường chính, với sự tham gia của 1.685 hộ dân cùng các cơ quan, doanh nghiệp, tổng kinh phí xã hội hóa 389 triệu đồng.

Các trụ cờ được lắp đặt đồng bộ, đúng quy cách, bảo đảm an toàn, mỹ quan đô thị và tạo nên không gian trang nghiêm, hiện đại. Dự kiến ở giai đoạn 2, toàn bộ 32 tuyến đường trên địa bàn phường sẽ được phủ kín cờ Tổ quốc.

Đón Tết Bính Ngọ 2026 với những công trình lòng dân rực rỡ tại tp . Hcm - Ảnh 2.

Chung niềm phấn khởi, bà Lê Thị Tùng chia sẻ việc hình thành các tuyến đường cờ đã góp phần làm cho phường thêm rạng rỡ, thêm đẹp, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân.

Ông Lê Văn Thệ cho rằng hình ảnh cờ Tổ quốc tung bay trên phố tạo nên không khí trang nghiêm trong những ngày lễ lớn, tiếp thêm niềm tự hào và tinh thần phấn khởi cho nhân dân. "Người dân thấy phường mình ngày càng đẹp hơn, đất nước ngày càng đẹp hơn, đất nước ngày càng đổi mới, làm được nhiều việc cho nhân dân" - ông Thệ bộc bạch.

Đón Tết Bính Ngọ 2026 với những công trình lòng dân rực rỡ tại tp . Hcm - Ảnh 3.
Đón Tết Bính Ngọ 2026 với những công trình lòng dân rực rỡ tại tp . Hcm - Ảnh 4.

Trong khi đó, em Trần Thị Mỹ Tiên, Bí thư Đoàn Trường THCS Lê Lợi bày tỏ: "Phấn khởi, tự hào khi đây là chuỗi công trình mừng Đảng mừng Xuân Bính Ngọ của phường. Các bạn trẻ tự hòa về lá cờ Tổ quốc, tiếp thêm tình yêu quê hương đất nước". Ông Nguyễn Ngọc Tâm, Bí thư Chi bộ Khu phố 4 háo hức khi người dân có thêm công trình ý nghĩa để hưởng thụ, nhất là dịp Tết đến Xuân về.

Song song đó, công trình "Xuân Hòa muôn sắc hoa" được triển khai trên các tuyến Trần Quốc Thảo và Lý Chính Thắng, với 53 gốc cây xanh được "khoác áo mới" bằng hoa tươi.

Đón Tết Bính Ngọ 2026 với những công trình lòng dân rực rỡ tại tp . Hcm - Ảnh 5.

Những gốc cây được "khoác áo mới" bằng hoa tươi để đón Tết

Chủ tịch UBND phường Nguyễn Hùng Hậu nhấn mạnh 2 công trình không chỉ mang ý nghĩa chỉnh trang đô thị mà còn chứa đựng giá trị chính trị - xã hội sâu sắc, là biểu tượng sinh động cho sự đồng thuận giữa chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân trong xây dựng đô thị văn minh, phát triển bền vững.

Thời gian qua, trên địa bàn phường cũng đã chỉnh trang và đưa vào sử dụng nhiều công trình để phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tiêu biểu như công viên tại khu đất dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng, chỉnh trang mới Hồ Con Rùa.

Phường Bình Thạnh: Hẻm nhỏ - công trình lớn từ sức dân

Cũng trong không khí phấn khởi đầu năm, tại hẻm 170 Nguyễn Xí, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân khu phố 47 đưa vào sử dụng công trình nâng cấp hẻm và ra mắt tuyến đường cờ, hẻm cờ khu phố 47.

Đón Tết Bính Ngọ 2026 với những công trình lòng dân rực rỡ tại tp . Hcm - Ảnh 6.

Phường Bình Thạnh cùng nhân dân thực hiện nhiều công trình hẻm cờ Tổ quốc trên địa bàn

Công trình được thực hiện 100% từ sự tự nguyện đóng góp của nhân dân, thể hiện rõ tinh thần "nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng cùng hưởng lợi". Sau thời gian thi công khẩn trương, tuyến hẻm được nâng cấp khang trang, sạch đẹp, bảo đảm an toàn giao thông, cải thiện điều kiện sinh hoạt cho bà con.

Không chỉ dừng lại ở hạ tầng, việc đồng loạt treo cờ Tổ quốc dọc tuyến hẻm đã tạo nên diện mạo mới rực rỡ, trang nghiêm.

Đón Tết Bính Ngọ 2026 với những công trình lòng dân rực rỡ tại tp . Hcm - Ảnh 7.
Đón Tết Bính Ngọ 2026 với những công trình lòng dân rực rỡ tại tp . Hcm - Ảnh 8.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoàng Mai Quỳnh Hoa khẳng định: "Công trình là minh chứng sinh động cho việc nhân dân không chỉ là người thụ hưởng, mà còn là chủ thể trực tiếp kiến tạo không gian sống của chính mình".

Theo bà, đây không chỉ đánh dấu sự hoàn thành của một công trình dân sinh, mà còn khẳng định một giá trị bền vững: khi lòng dân đồng thuận, việc khó cũng thành, khi mỗi người cùng góp một phần nhỏ, cộng đồng sẽ có được những thành quả lớn lao.

Niềm vui hiện rõ trên từng gương mặt người dân khi con hẻm thân quen nay khoác lên mình "chiếc áo mới" - sạch sẽ hơn, đẹp hơn và an toàn hơn. Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay dọc tuyến hẻm không chỉ tô điểm cảnh quan, mà còn thắp lên niềm tự hào dân tộc, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước trong mỗi người dân.

Đón Tết Bính Ngọ 2026 với những công trình lòng dân rực rỡ tại tp . Hcm - Ảnh 9.

Người dân phấn khởi, vui mừng khi công trình nâng cấp hẻm 74 Nguyễn Khuyến hoàn thành

Trước đó, phường Bình Thạnh cũng khánh thành và đưa vào sử dụng công trình nâng cấp hẻm 74 Nguyễn Khuyến. Công trình này là được thực hiện bằng 100% kinh phí từ nhân dân đồng thuận đóng góp với tổng trị giá 110 triệu đồng; góp phần cải thiện hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị trên địa bàn.

Đón Tết Bính Ngọ 2026 với những công trình lòng dân rực rỡ tại tp . Hcm - Ảnh 10.

Những lá cờ Tổ quốc tung bay trên tuyến hẻm, góp phần tô điểm diện mạo đô thị, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và lan tỏa tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư

Đáng chú ý, tại tuyến hẻm này đã ra mắt công trình "Cờ bay rực rỡ - Hoa nở nghĩa tình". Ủy ban MTTQ phường Bình Thạnh đã trao tặng những lá cờ Tổ quốc cho các hộ dân trên tuyến hẻm. Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Bình Thạnh cho biết đây là những lá cờ Tổ quốc mà Báo Người Lao Động đã trao tặng phường trước đó.

Mỗi lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên tuyến hẻm không chỉ góp phần tô điểm diện mạo đô thị, mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, bồi đắp lòng yêu nước và sự gắn kết trong cộng đồng dân cư.

Phường An Khánh - Xuân mới trong những không gian cộng đồng xanh

Dịp Tết Bính Ngọ 2026, UBND phường An Khánh khánh thành và đưa vào sử dụng 12 công viên, nhà sinh hoạt cộng đồng với tổng diện tích hơn 8.000 m².

Tiêu biểu là khu sinh hoạt cộng đồng khu phố 1 được xây dựng trên khu đất công 960 m², từ khu đất hoang hóa trở thành không gian xanh mát, khang trang với nhà sinh hoạt cộng đồng rộng khoảng 300 m², sân sinh hoạt chung, khu thể thao, ghế đá và hệ thống chiếu sáng năng lượng mặt trời.

Ngoài ra, các công trình như vườn hoa Hội Phụ nữ, công viên bến thủy Thảo Điền, cùng nhiều khu đất công khác cũng được chỉnh trang đồng bộ, tạo thêm không gian sinh hoạt, vui chơi, rèn luyện sức khỏe cho người dân. Toàn bộ các công trình đều được thực hiện từ nguồn xã hội hóa, với sự đồng thuận và đóng góp tích cực của nhân dân.

Tin liên quan

"Mang Tết về nhà" từ những chợ hoa công viên

"Mang Tết về nhà" từ những chợ hoa công viên

(NLĐO) - Chiều 27 tháng Chạp, các chợ hoa Tết trong công viên tại TPHCM rộn ràng hơn khi nhiều người tìm mua những chậu hoa, mang không khí xuân về nhà

TPHCM rực rỡ sắc màu những ngày Tết đến Xuân về

(NLĐO) - Những ngày Tết đến Xuân về, TPHCM như được khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ và tràn đầy sức sống từ đường lớn đến hẻm nhỏ.

Lộ diện linh vật ngựa ở Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ trước giờ G

(NLĐO) - Linh vật ngựa tại Đường hoa Nguyễn Huệ kể câu chuyện từ huyền thoại Thánh Gióng đến sự phát triển và hợp nhất của siêu đô thị TPHCM

TPHCM Tết Bính Ngọ 2026 tết bính ngọ Đón Tết Bính Ngọ công trình lòng dân phường đón Tết bằng công trình
