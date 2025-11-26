Đơn vị nào của TPHCM đang dẫn đầu về chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp?

Văn phòng UBND TPHCM vừa có thông báo về kết quả Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử của thành phố trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (tuần thứ 47). Theo đó, TPHCM đạt được 85,16 điểm (tuần trước 84,43 điểm).

Trong đó, tiêu chí công khai, minh bạch đạt 15,41/18 điểm; tiến độ giải quyết đạt 18,79/20 điểm; dịch vụ trực tuyến đạt 16,1/22 điểm.

Đoàn viên hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Về mức độ hài lòng, đạt 17,94/18 điểm. Trong đó, tỷ lệ phản ánh, kiến nghị xử lý đúng hạn đạt 99,98%; tỷ lệ hài lòng trong xử lý phản ánh, kiến nghị đạt 99%; tỷ lệ hài lòng trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đạt 93,93%.

Theo nội dung thông báo, TPHCM đã có nhiều nỗ lực, điểm tăng đáng chú ý nhất là điểm số hóa có bước tiến bộ tốt, các đơn vị đã có những bước tiến trong cải thiện điểm số.

Cũng theo thông báo này, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các giải pháp, tùy thuộc vào điều kiện mà có những giải pháp tốt hơn, phù hợp để cải thiện điểm số, nâng cao thứ hạng.

Trong 17 sở, ngành, Sở An toàn thực phẩm xếp đầu bảng với 90,71 điểm (xếp hạng xuất sắc). Sở Xây dựng cũng được xếp hạng xuất sắc với 90,45 điểm.

Sở Tư pháp (57,92 điểm) và Sở Quy hoạch - Kiến trúc (57 điểm) cùng xếp hạng trung bình.

Trong tổng số 168 xã, phường, đặc khu, UBND xã Châu Đức cao điểm nhất (93 điểm) và được xếp hạng xuất sắc.

Theo thống kê, có 90 UBND xã, phường được xếp hạng xuất sắc trong đợt này. Tất cả các UBND xã, phường, đặc khu còn lại đều được xếp hạng tốt.

Cũng theo nội dung thông báo, Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố đang có tổng số hồ sơ xử lý quá hạn nhiều nhất thành phố (1448 hồ sơ). Sở Nông nghiệp và Môi trường xếp thứ 2 với 792 hồ sơ. Sở Tài chính xếp thứ 3 với 548 hồ sơ.