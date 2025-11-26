Đơn vị nào của TPHCM đang dẫn đầu về chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Đơn vị nào của TPHCM đang dẫn đầu về chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp?

Tin, ảnh: Thiện An

(NLĐO) - Có 90 UBND xã, phường của TPHCM được xếp hạng xuất sắc trong phục vụ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công

Văn phòng UBND TPHCM vừa có thông báo về kết quả Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử của thành phố trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (tuần thứ 47). Theo đó, TPHCM đạt được 85,16 điểm (tuần trước 84,43 điểm). 

Trong đó, tiêu chí công khai, minh bạch đạt 15,41/18 điểm; tiến độ giải quyết đạt 18,79/20 điểm; dịch vụ trực tuyến đạt 16,1/22 điểm.

Phường nào tại TPHCM đang dẫn đầu về chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp? - Ảnh 1.

Đoàn viên hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Về mức độ hài lòng, đạt 17,94/18 điểm. Trong đó, tỷ lệ phản ánh, kiến nghị xử lý đúng hạn đạt 99,98%; tỷ lệ hài lòng trong xử lý phản ánh, kiến nghị đạt 99%; tỷ lệ hài lòng trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đạt 93,93%.

Theo nội dung thông báo, TPHCM đã có nhiều nỗ lực, điểm tăng đáng chú ý nhất là điểm số hóa có bước tiến bộ tốt, các đơn vị đã có những bước tiến trong cải thiện điểm số.

Cũng theo thông báo này, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các giải pháp, tùy thuộc vào điều kiện mà có những giải pháp tốt hơn, phù hợp để cải thiện điểm số, nâng cao thứ hạng.

Trong 17 sở, ngành, Sở An toàn thực phẩm xếp đầu bảng với 90,71 điểm (xếp hạng xuất sắc). Sở Xây dựng cũng được xếp hạng xuất sắc với 90,45 điểm.

Sở Tư pháp (57,92 điểm) và Sở Quy hoạch - Kiến trúc (57 điểm) cùng xếp hạng trung bình.

Trong tổng số 168 xã, phường, đặc khu, UBND xã Châu Đức cao điểm nhất (93 điểm) và được xếp hạng xuất sắc.

Theo thống kê, có 90 UBND xã, phường được xếp hạng xuất sắc trong đợt này. Tất cả các UBND xã, phường, đặc khu còn lại đều được xếp hạng tốt.

Cũng theo nội dung thông báo, Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố đang có tổng số hồ sơ xử lý quá hạn nhiều nhất thành phố (1448 hồ sơ). Sở Nông nghiệp và Môi trường xếp thứ 2 với 792 hồ sơ. Sở Tài chính xếp thứ 3 với 548 hồ sơ.

Tin liên quan

VNeID là tài khoản duy nhất để làm dịch vụ công trực tuyến và các giao dịch điện tử

VNeID là tài khoản duy nhất để làm dịch vụ công trực tuyến và các giao dịch điện tử

(NLĐO)- Chỉ thị của Thủ tướng nêu rõ VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến và các giao dịch điện tử khác.

Lý do phường xa nhất trung tâm Cần Thơ thực hiện dịch vụ công vào cuối tuần

(NLĐO)- Mô hình dịch vụ công lưu động ở phường Vĩnh Châu, TP Cần Thơ không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn giúp người dân ở vùng xa tiết kiệm chi phí đi lại.

Cảnh giác chiêu lừa đảo nộp phạt giao thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia giả

(NLĐO) - Kẻ lừa đảo xây dựng giao diện Cổng Dịch vụ công Quốc gia giả mạo với tên miền truy cập gần giống thật.

thủ tục hành chính dịch vụ công xếp hạng TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo