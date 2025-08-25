Lý do phường xa nhất trung tâm Cần Thơ thực hiện dịch vụ công vào cuối tuần

Ngày 25-8, ông Trần Long Đỉnh, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Vĩnh Châu, TP Cần Thơ, cho biết phường vừa triển khai mô hình "Dịch vụ công lưu động phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn". Việc này nhằm đáp ứng các yêu cầu cần thiết của người dân trong việc làm thủ tục hành chính.

Đông đảo người dân được giải quyết thủ tục hành chính tại Trường Tiểu học 4 phường 2 vào ngày chủ nhật vừa qua

Mô hình được triển khai vào thứ bảy hàng tuần (4 lần/tháng), điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường. Riêng ngày chủ nhật sẽ tổ chức 1 lần/tháng, điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại các điểm trường, trụ sở ban nhân dân các ấp, khóm và các khu vực đông dân cư.

"Các dịch vụ công lưu động được giải quyết bao gồm: Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội; chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản…" – ông Đỉnh thông tin.

Trong ngày 24-8 (chủ nhật), mô hình đã triển khai tại Trường Tiểu học 4 phường 2 (khóm Cà Lăng A, phường Vĩnh Châu) và đã tiếp gần 400 người dân đến đây để làm thủ tục hành chính. Theo ông Đỉnh, trung tâm sẽ đánh giá lại mô hình này và dự kiến sắp tới sẽ triển khai vào 4 ngày chủ nhật/tháng.

Bà Lê Xuân Hoa, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Cần Thơ, nhận xét: "Phường Vĩnh Châu là phường xa nhất trung tâm thành phố, việc đi lại của người dân còn khó khăn. Vì vậy, việc triển khai dịch vụ công vào ngày thứ bảy và chủ nhật tại nhiều địa điểm ở các khóm, ấp giúp người dân tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại nhưng lại được giải quyết thủ tục nhanh chóng".