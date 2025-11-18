Đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam toàn cầu là ai?

Kết quả cuộc thi Hoa hậu Việt Nam toàn cầu lần thứ 19

Tân Hoa hậu Việt Nam toàn cầu lần thứ 19 Mỵ Nương Natasha Đào

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam toàn cầu lần thứ 19 vừa kết thúc tại California, Mỹ với chiến thắng thuộc về người đẹp "Mỵ Nương" Natasha Dao. Đương kim Hoa hậu có tên Việt Nam là Mỵ Nương, sinh ra và lớn lên tại Quận Cam, California, là người mẫu, đóng quảng cáo, hát và đóng phim, và là người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội trong trong cộng đồng người Việt tại Mỹ hơn 5 năm qua…

Á hậu VN Toàn cầu lần thứ 19 thuộc về Yvon Nguyen. Giải thưởng Hoa hậu Tài năng VN toàn cầu 19 thuộc về Tiffany Ha; Hoa hậu Nhân ái VN toàn cầu 19 là Nina Rose; + Hoa hậu Đại sứ VN toàn cầu 19 gọi tên Lam Phương Lan; Hoa hậu Doanh nhân VN toàn cầu 19 thuộc về Phương Vu và Nam vương Nghệ thuật Hương sắc Việt Nam Âu Châu được trao tặng cho đạo diễn Alain Vu (Paris).

Hoa hậu Nhân ái VN toàn cầu Nina Rose

Công ty tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam toàn cầu lần thứ 19 là ai?

Á hậu Việt Nam toàn cầu Yvon Nguyen

Cuộc thi nhan sắc này tổ chức thường niên với mục tiêu quảng bá vẻ đẹp, trí tuệ, tài năng của phụ nữ Việt Nam đến với bạn bè thế giới. Theo BTC, các Hoa hậu đoạt giải trong các cuộc thì này, đã và sẽ có nhiều hoạt động thiện nguyện cho xã hội và cho quê mẹ Việt Nam.

Đơn vị tổ chức cuộc thi là Trung tâm Kim Lợi - Kim Lợi Macro, nơi thường xuyên tổ chức các đại nhạc hội lớn và các chương trình thi Hoa hậu trong cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại.

Ông Calvin Thành Nguyễn- Trưởng ban tổ chức cuộc thi biểu diễn tại cuộc thi

Cuộc thi 'Hoa hậu Việt Nam toàn cầu' còn là chương trình mang nhiều màu sắc văn nghệ phong phú, đầy lôi cuốn, trẻ trung, mang nét đẹp duyên dáng Việt, gồm những màn biễu diễn thời trang, phụ diễn văn nghệ ca vũ nhạc…qua sự thể hiện của những tên tuổi quen thuộc của Việt Nam cũng như trong cộng đồng người Việt tại Mỹ qua nhiều thập niên .

Cuộc thi Miss Vietnam Global lần thứ 19 năm nay được tổ chức với nhiều tiết mục văn nghệ được biểu diễn qua những tên tuổi được yêu mến trong và ngoài nước như ca sĩ Ngọc Anh, Phương Thùy, Phan Duy Anh, Trina Bảo Trân, Justin Nguyễn, Sasa, Hà Anh (Đức), Karin Nguyen (Pháp), Đài Trang, Đăng Vũ, Dj Tùng…,

Hoa hậu Tài năng Việt Nam toàn cầu Tiffany Ha

CEO của Kim Loi Global là Calvin Thành Nguyễn. Ông Calvin Thành Nguyễn nguyên là một nhạc sĩ nổi danh với thế giới nhạc trẻ Sài Gòn đầu thập niên 70 thế kỷ trước.

Ông là người đã kiên nhẫn theo đuổi đam mê âm nhạc và nghệ thuật, để lèo lái công ty vượt nhiều cơn sóng to, giữ sự liên tục đều đặn hàng năm cho các chương trình thi Hoa hậu. Cho nên, sau gần 20 năm, cuộc thi Hoa hậu này vẫn tồn tại và thành công...