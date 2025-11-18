Đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam toàn cầu là ai?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam toàn cầu là ai?

Thùy Trang

(NLĐO)- Người đẹp "Mỵ Nương" Natasha Dao vừa được trao vương miện Hoa hậu Việt Nam toàn cầu lần thứ 19.

Kết quả cuộc thi Hoa hậu Việt Nam toàn cầu lần thứ 19

Đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam toàn cầu là ai - Ảnh 1.

Tân Hoa hậu Việt Nam toàn cầu lần thứ 19 Mỵ Nương Natasha Đào

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam toàn cầu lần thứ 19 vừa kết thúc tại California, Mỹ với chiến thắng thuộc về người đẹp "Mỵ Nương" Natasha Dao. Đương kim Hoa hậu có tên Việt Nam là Mỵ Nương, sinh ra và lớn lên tại Quận Cam, California, là người mẫu, đóng quảng cáo, hát và đóng phim, và là người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội trong trong cộng đồng người Việt tại Mỹ hơn 5 năm qua…

Á hậu VN Toàn cầu lần thứ 19 thuộc về Yvon Nguyen. Giải thưởng Hoa hậu Tài năng VN toàn cầu 19 thuộc về Tiffany Ha; Hoa hậu Nhân ái VN toàn cầu 19 là Nina Rose; + Hoa hậu Đại sứ VN toàn cầu 19 gọi tên Lam Phương Lan; Hoa hậu Doanh nhân VN toàn cầu 19 thuộc về Phương Vu và Nam vương Nghệ thuật Hương sắc Việt Nam Âu Châu được trao tặng cho đạo diễn Alain Vu (Paris).

Đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam toàn cầu là ai - Ảnh 2.

Hoa hậu Nhân ái VN toàn cầu Nina Rose

Công ty tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam toàn cầu lần thứ 19 là ai?

Đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam toàn cầu là ai - Ảnh 3.

Á hậu Việt Nam toàn cầu Yvon Nguyen

Cuộc thi nhan sắc này tổ chức thường niên với mục tiêu quảng bá vẻ đẹp, trí tuệ, tài năng của phụ nữ Việt Nam đến với bạn bè thế giới. Theo BTC, các Hoa hậu đoạt giải trong các cuộc thì này, đã và sẽ có nhiều hoạt động thiện nguyện cho xã hội và cho quê mẹ Việt Nam.

Đơn vị tổ chức cuộc thi là Trung tâm Kim Lợi - Kim Lợi Macro, nơi thường xuyên tổ chức các đại nhạc hội lớn và các chương trình thi Hoa hậu trong cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại.

Đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam toàn cầu là ai - Ảnh 4.

Ông Calvin Thành Nguyễn- Trưởng ban tổ chức cuộc thi biểu diễn tại cuộc thi

Cuộc thi 'Hoa hậu Việt Nam toàn cầu' còn là chương trình mang nhiều màu sắc văn nghệ phong phú, đầy lôi cuốn, trẻ trung, mang nét đẹp duyên dáng Việt, gồm những màn biễu diễn thời trang, phụ diễn văn nghệ ca vũ nhạc…qua sự thể hiện của những tên tuổi quen thuộc của Việt Nam cũng như trong cộng đồng người Việt tại Mỹ qua nhiều thập niên .

Cuộc thi Miss Vietnam Global lần thứ 19 năm nay được tổ chức với nhiều tiết mục văn nghệ được biểu diễn qua những tên tuổi được yêu mến trong và ngoài nước như ca sĩ Ngọc Anh, Phương Thùy, Phan Duy Anh, Trina Bảo Trân, Justin Nguyễn, Sasa, Hà Anh (Đức), Karin Nguyen (Pháp), Đài Trang, Đăng Vũ, Dj Tùng…,

Đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam toàn cầu là ai - Ảnh 5.

Hoa hậu Tài năng Việt Nam toàn cầu Tiffany Ha

CEO của Kim Loi Global là Calvin Thành Nguyễn. Ông Calvin Thành Nguyễn nguyên là một nhạc sĩ nổi danh với thế giới nhạc trẻ Sài Gòn đầu thập niên 70 thế kỷ trước. 

Ông là người đã kiên nhẫn theo đuổi đam mê âm nhạc và nghệ thuật, để lèo lái công ty vượt nhiều cơn sóng to, giữ sự liên tục đều đặn hàng năm cho các chương trình thi Hoa hậu. Cho nên, sau gần 20 năm, cuộc thi Hoa hậu này vẫn tồn tại và thành công...

Tin liên quan

Khát vọng của tân hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025 Hoàng Ngọc Như

Khát vọng của tân hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025 Hoàng Ngọc Như

(NLĐO) - Đăng quang Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025, Hoàng Ngọc Như khẳng định chưa nghĩ đến chuyện lấn sân showbiz.

hoa hậu Hoa hậu Việt Nam toàn cầu lần thứ 19 đơn vị tổ chức cuộc thi hoa hậu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo