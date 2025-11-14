Hoa hậu Quế Anh chọn thí sinh "Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025"

Náo nhiệt ngày tuyển nhan sắc cho "Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025"

Náo nhiệt ngày tuyển nhan sắc cho "Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025"

Vòng sơ khảo khu vực miền Nam cuộc thi "Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025" vừa diễn ra tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (TP HCM) với hơn 150 thí sinh tham dự.

Ngay từ sáng, các thí sinh đến từ nhiều trường đại học có mặt để lấy số báo danh và tiến hành đo nhân trắc học. Những thí sinh được lựa chọn trải qua phần thi trình diễn sân khấu, giới thiệu bản thân. Một số nữ sinh còn thể hiện tài năng như ca hát, nhảy múa, võ thuật, thuyết trình… để chinh phục ban giám khảo. Nhiều gương mặt nổi trội, sở hữu chiều cao trên 1m70, khả năng ngoại ngữ tốt.

Hoa hậu Võ Lê Quế Anh cho biết các bạn thí sinh ở khu vực miền Nam sôi động, có đầu tư, nhiều gương mặt nổi trội. Là người từng tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc ở các trường đại học và đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2024, Quế Anh mong các nữ sinh sẽ tự tin thể hiện hết những tài năng của mình để tỏa sáng trên sân khấu và chinh phục ban giám khảo.

Các thí sinh tham dự vòng tuyển sinh "Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025"

Á vương quốc tế Vũ Linh nhấn mạnh: "Để chiếm ưu thế, các thí sinh không chỉ đẹp mà cần có tư duy, có tiếng nói để lan tỏa giá trị hòa bình và lòng nhân ái. Bên cạnh đó các bạn cũng cần trang bị vốn ngoại ngữ để giao lưu và lan tỏa thông điệp hòa bình đến bạn bè quốc tế" - Vũ Linh nhấn mạnh.

Đối với Đạo diễn - Nhà văn Hải Triều, điều anh quan tâm nhất ở thí sinh không chỉ nằm ở ngoại hình hay kỹ năng mà chính là cách họ kể câu chuyện của mình. Anh chia sẻ rằng mỗi bạn trẻ đều có hành trình riêng, và nếu biết thể hiện đúng, câu chuyện đó có thể trở thành điểm nhấn mạnh mẽ trước ban giám khảo.

Bà Thu Trang, Chủ tịch cuộc thi nhận định: "Nhiều thí sinh ở vòng sơ khảo khu vực TP HCM có thể nói 2-3 ngoại ngữ, có thí sinh biết hát, múa, nhạc cụ. Tôi rất kỳ vọng vào tân hoa hậu năm nay, bởi bạn không chỉ có nhân hiệu để phát triển cá nhân mà còn mang sứ mệnh để giúp đỡ sinh viên Việt Nam sau này.

Và tôi chọn tài trợ gói học bổng du học toàn phần cho bạn đăng quang vì tôi mong muốn các bạn sẽ học tập và phát triển bản thân ở những môi trường có văn hóa phát triển như là Mỹ, Úc, Canada và các bạn cũng sẽ mang thông điệp hòa bình của Việt Nam đi khắp muôn nơi".

Thí sinh cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025

Sau vòng sơ khảo khu vực miền Tây và TP HCM, ban tổ chức sẽ tiếp tục tổ chức casting tại Hà Nội và Đà Nẵng để tìm thí sinh thắng cuộc. Mang thông điệp "Sinh viên Việt Nam viết tiếp câu chuyện hòa bình", cuộc thi nhằm tìm kiếm ứng viên xuất sắc nhất cho ngôi vị hoa hậu, với giá trị cốt lõi dựa trên các tiêu chí sắc đẹp - trí tuệ - bản lĩnh - giàu lòng nhân ái. Qua đó, ban tổ chức kỳ vọng sẽ tìm kiếm những cô gái hội tụ các yếu tố cần thiết để trở thành những đại sứ truyền cảm hứng, đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Ngoài danh hiệu cao nhất với tổng giải thưởng trị giá 2 tỉ đồng, gồm tiền mặt, vương miện, học bổng du học, gói truyền thông và các phần quà từ nhà tài trợ, ban tổ chức còn trao 4 giải á hậu cùng các giải phụ như Người đẹp thân thiện, Người đẹp mặc trang phục truyền thống đẹp nhất, Người đẹp được khán giả yêu thích nhất, Người đẹp ảnh, Người đẹp phong cách…