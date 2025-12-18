Ngày mai, TPHCM khởi công loạt công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được vừa ký ban hành kế hoạch tổ chức lễ khởi công, khánh thành và thông xe kỹ thuật các công trình, dự án quy mô lớn, có ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ngày mai, 19-12, TPHCM sẽ khởi công dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ

Theo kế hoạch, chuỗi hoạt động nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM; góp phần hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ công và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Việc tổ chức các buổi lễ được yêu cầu bảo đảm trang trọng, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, lãng phí và kết nối đồng bộ với điểm cầu trung tâm của Chính phủ.

Cụ thể, từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 50 phút ngày 19-12-2025, các điểm cầu sẽ tổ chức chương trình riêng gồm hoạt động văn nghệ, giới thiệu đại biểu và báo cáo tóm tắt dự án. Từ 9 giờ đến 11 giờ cùng ngày, TPHCM kết nối trực tuyến với Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các công trình, dự án quy mô quốc gia, được truyền hình trực tiếp trên VTV.

Điểm cầu trung tâm của TP HCM là lễ khởi công Dự án xây dựng Nhà Văn hóa Thanh niên tại số 4 Phạm Ngọc Thạch, với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao Trung ương, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo TPHCM.

Cùng thời điểm, TPHCM tổ chức nhiều lễ khởi công, khánh thành quan trọng khác như. Cụ thể như dự án tuyến đường sắt Bến Thành – Cần Giờ; dự án thành phần 2 đường cao tốc TPHCM – Mộc Bài; khánh thành công trình cấp điện lưới quốc gia cho Côn Đảo; khánh thành cầu Bình Khánh thuộc dự án cao tốc Bến Lức – Long Thành; khởi công Trung tâm chăm sóc, khám và điều trị chất lượng cao tại Bệnh viện Thống Nhất; nâng cấp đường Hội Bài – Phước Tân và khánh thành dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân tại Vũng Tàu.