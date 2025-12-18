HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Ngày mai, TPHCM khởi công loạt công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng

Ngọc Quý

(NLĐO) - TPHCM đồng loạt khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật nhiều công trình, dự án quy mô lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được vừa ký ban hành kế hoạch tổ chức lễ khởi công, khánh thành và thông xe kỹ thuật các công trình, dự án quy mô lớn, có ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ngày mai (19-12) TPHCM khởi công loạt công trình trọng điểm chào Đại hội Đảng - Ảnh 1.

Ngày mai, 19-12, TPHCM sẽ khởi công dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ

Theo kế hoạch, chuỗi hoạt động nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM; góp phần hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ công và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. 

Việc tổ chức các buổi lễ được yêu cầu bảo đảm trang trọng, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, lãng phí và kết nối đồng bộ với điểm cầu trung tâm của Chính phủ.

Cụ thể, từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 50 phút ngày 19-12-2025, các điểm cầu sẽ tổ chức chương trình riêng gồm hoạt động văn nghệ, giới thiệu đại biểu và báo cáo tóm tắt dự án. Từ 9 giờ đến 11 giờ cùng ngày, TPHCM kết nối trực tuyến với Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các công trình, dự án quy mô quốc gia, được truyền hình trực tiếp trên VTV.

Điểm cầu trung tâm của TP HCM là lễ khởi công Dự án xây dựng Nhà Văn hóa Thanh niên tại số 4 Phạm Ngọc Thạch, với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao Trung ương, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo TPHCM.

Cùng thời điểm, TPHCM tổ chức nhiều lễ khởi công, khánh thành quan trọng khác như. Cụ thể như dự án tuyến đường sắt Bến Thành – Cần Giờ; dự án thành phần 2 đường cao tốc TPHCM – Mộc Bài; khánh thành công trình cấp điện lưới quốc gia cho Côn Đảo; khánh thành cầu Bình Khánh thuộc dự án cao tốc Bến Lức – Long Thành; khởi công Trung tâm chăm sóc, khám và điều trị chất lượng cao tại Bệnh viện Thống Nhất; nâng cấp đường Hội Bài – Phước Tân và khánh thành dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân tại Vũng Tàu.

Phương án nâng tĩnh không cầu Thủ Thiêm 4 gắn với quy hoạch cảng

Phương án nâng tĩnh không cầu Thủ Thiêm 4 gắn với quy hoạch cảng

(NLĐO) - Sở Xây dựng TPHCM kiến nghị chọn tĩnh không cầu Thủ Thiêm 4 là 80 x 15 m, phù hợp quy hoạch mới, hài hòa phát triển đô thị và giao thông đường thủy.

Sân bay Nội Bài có máy soi chiếu hiện đại, có cần tháo giày, thắt lưng khi kiểm tra an ninh?

(NLĐO)- Sau khi khánh thành ngày 19-12, khu vực mở rộng Nhà ga hành khách T2 Nội Bài sẽ đưa vào sử dụng hệ thống soi chiếu an ninh thông minh hiện đại.

TPHCM: Chi tiết 8 khu đất dự kiến xây dựng nhà ở xã hội

(NLĐO) - TPHCM hiện đang có 8 khu đất xây dựng nhà ở xã hội dự kiến công bố thông tin để lựa chọn chủ đầu tư

