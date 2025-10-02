Đồng lòng tháo gỡ vướng mắc

Chiều 1-10, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị số 10, Đoàn ĐBQH TP HCM đã dự Hội nghị tiếp xúc cử tri các xã: An Nhơn Tây, Thái Mỹ, Nhuận Đức, Tân An Hội, Củ Chi, Phú Hòa Đông, Bình Mỹ, Hóc Môn, Bà Điểm, Xuân Thới Sơn, Đông Thạnh. Cùng dự có nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ; Thiếu tướng Phan Văn Xựng, nguyên Chính ủy Bộ Tư lệnh TP HCM.

Sớm xóa quy hoạch "treo"

Tại buổi tiếp xúc, cử tri bày tỏ sự tin tưởng, phấn khởi trước các quyết sách của Trung ương và sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; đồng thời phản ánh, kiến nghị những vấn đề còn tồn tại, bất cập như quy hoạch, đất đai…

Cử tri Ngô Tuấn Cường, xã Củ Chi, kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong quy hoạch khu đô thị Tây Bắc. "Người dân có nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà ở nhưng chưa được thực hiện do vướng quy hoạch kéo dài" - cử tri Cường phản ánh. Cử tri Võ Thu Hạnh cho biết nhiều khu vực bị quy hoạch "treo" qua nhiều năm gây bức xúc; rồi có khu vực ở nông thôn, thuế chuyển đổi từ 10-20 triệu đồng/m2; với thu nhập hiện nay, trừ đi chi phí sinh hoạt thì phải làm việc 30 năm mới đủ tiền nộp thuế chuyển đổi mục đích sử dụng đất để xây dựng nhà ở. Do vậy, cử tri này đề xuất giữ nguyên mức thuế cho người dân chuyển đổi mục đích sử dụng lần đầu, chỉ áp dụng mức thuế mới khi chuyển đổi khu đất thứ 2 trở lên; đồng thời quy định rõ thời hạn xử lý các dự án quy hoạch "treo" để tránh dư luận xấu.

Cử tri Lê Đình Văn cũng phản ánh việc thực hiện quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch còn chậm, dẫn đến lãng phí tài nguyên đất. Do đó cần sớm điều chỉnh và triển khai các dự án theo quy hoạch. Theo ông Văn, dự án đường Tỉnh lộ 8 khởi công từ năm 2024 nhưng đến nay vẫn ì ạch. Sau sáp nhập đơn vị hành chính, một số cán bộ, công chức, viên chức phải đi làm xa, khó khăn về đi lại, ăn ở. Quốc hội, Chính phủ và TP HCM quan tâm, có chính sách hỗ trợ để đội ngũ cán bộ, công chức yên tâm công tác.

Chủ tịch nước trao đổi cùng đại biểu tại buổi tiếp xúc cử tri TP HCM chiều 1-10 Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Trên dưới một lòng phục vụ nhân dân

Thay mặt Tổ ĐBQH tiếp thu ý kiến cử tri, Chủ tịch nước Lương Cường cho biết kỳ họp thứ 10 sắp diễn ra là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ QH khóa XV, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Ngoài tổng kết hoạt động của cả nhiệm kỳ, QH sẽ đưa ra những định hướng cho giai đoạn phát triển mới của đất nước. Tại kỳ họp, QH sẽ xem xét, quyết định nhiều vấn đề hệ trọng, trong đó có 45 dự án luật, gồm những đạo luật quan trọng như Luật Đất đai, Luật Đầu tư... Kỳ họp này với khối lượng công việc lớn, nhằm tạo hành lang pháp lý quan trọng để khơi thông nguồn lực cho phát triển đất nước trong giai đoạn tới.

Chủ tịch nước chia sẻ đây là lần đầu tiên ông gặp gỡ, tiếp xúc cử tri 11 xã tại TP HCM sau 3 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Bên cạnh kết quả đạt được trong quá trình triển khai mô hình mới, cả nước nói chung và TP HCM nói riêng vẫn còn khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ. Theo Chủ tịch nước, quá trình vận hành chắc chắn sẽ có những điều chưa lường trước được. "Những gì làm được thì tiếp tục phát huy, những gì vướng mắc, khó khăn thì cùng tháo gỡ. Việc gì thuộc xã thì xã gỡ, việc gì thuộc thành phố thì thành phố gỡ, việc gì thuộc Trung ương thì Trung ương gỡ thì mới toàn diện. Trên dưới một lòng thì bộ máy mới thực sự hiệu quả. Khí thế chung rất tích cực, những vấn đề chưa đạt như mong muốn sẽ từng bước được giải quyết" - Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Khẳng định mục tiêu của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là tinh, gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân và sát dân hơn, Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo các xã cần chủ động rà soát, tổng hợp đầy đủ các kiến nghị, báo cáo kịp thời vướng mắc để vận hành bộ máy đúng yêu cầu đề ra. Chủ tịch nước cho biết thời gian tới, khối lượng công việc đồ sộ, đòi hỏi các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, mọi cán bộ, đảng viên và toàn dân phải đoàn kết, phấn đấu, tận dụng mọi thời cơ, vận hội, vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; góp phần để đất nước vững vàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng.

Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM sẽ tiếp tục đoàn kết chặt chẽ hơn, thống nhất hơn, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, đóng góp quan trọng đưa đất nước tiến lên.

Lối ra cho khu đô thị Tây Bắc Phản hồi ý kiến cử tri liên quan đến quy hoạch khu đô thị Tây Bắc, ông Phạm Kiều Hưng, Chủ tịch UBND xã Củ Chi, cho hay UBND TP HCM đã chỉ đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc điều chỉnh quy mô, tách khu dân cư hiện hữu ra khỏi quy hoạch. Đến nay, đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP HCM đã được Thủ tướng phê duyệt. Sở Quy hoạch - Kiến trúc sẽ phối hợp Ban Quản lý Phát triển đô thị TP HCM cùng các xã rà soát, điều chỉnh quy hoạch. "Các quyết định điều chỉnh, bản vẽ sẽ được công khai đến người dân để giải quyết nhu cầu về xây dựng, sửa sang nhà ở" - ông Hưng nói. Đối với vấn đề đóng nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích sử dụng đất cao, theo ông Hưng, UBND TP HCM đang xây dựng bảng giá đất lần đầu áp dụng từ tháng 1-2026. Xã Củ Chi sẽ tổng hợp, báo cáo các phản ánh của cử tri về UBND TP HCM để xem xét, xây dựng bảng giá đất lần đầu một cách hợp lý, đây sẽ là cơ sở để tính tiền sử dụng đất.



