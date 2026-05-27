HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Góc nhìn

Động lực thể chế mới cho TP HCM

PGS-TS ĐỖ PHÚ TRẦN TÌNH, Viện trưởng Viện Phát triển chính sách - ĐHQG TP HCM

Điểm nổi bật của Nghị quyết là đặt TP HCM trong một tầm nhìn phát triển dài hạn, với những mục tiêu rất tham vọng

Nghị quyết 09/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP HCM trong kỷ nguyên mới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với riêng thành phố và đối với sự phát triển chung của vùng Đông Nam Bộ, ĐBSCL và cả nước.

Sau hơn 50 năm xây dựng và phát triển, TP HCM đã đạt nhiều thành tựu. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển mới, thành phố đang đứng trước áp lực phải chuyển đổi mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, vượt qua các điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh đô thị.

Điểm nổi bật của Nghị quyết là đặt TP HCM trong một tầm nhìn phát triển dài hạn, với những mục tiêu rất tham vọng: tăng trưởng GRDP tối thiểu 10%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt trên 100.000 USD vào năm 2075. Mục tiêu này đòi hỏi thành phố phải chuyển mạnh sang mô hình phát triển dựa trên tri thức, công nghệ, đổi mới sáng tạo, dữ liệu, tài chính hiện đại và nâng cao năng suất.

TP HCM đang đối diện với nhiều giới hạn và đã tới hạn tăng trưởng nên Nghị quyết 09/2026 có ý nghĩa như một "khung định hướng chiến lược" và "mệnh lệnh chính trị" để tháo gỡ các rào cản, mở rộng quyền chủ động cho thành phố.

Nghị quyết yêu cầu thành phố phát triển kinh tế số, xã hội số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; thu hút nhân tài, chuyên gia, nhà khoa học; phát triển các ngành công nghiệp chiến lược như vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học... Qua đó, tạo dư địa tăng trưởng mới, tạo bước nhảy về năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh quốc tế.

Nghị quyết khẳng định vai trò đầu tàu, trung tâm liên kết vùng của TP HCM - hạt nhân dẫn dắt mạng lưới phát triển vùng Đông Nam Bộ, ĐBSCL, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Đồng thời, nhấn mạnh yêu cầu phát triển hệ thống giao thông liên vùng với các tuyến vành đai, cao tốc, đường sắt đô thị, đường sắt kết nối cảng biển - sân bay - khu công nghiệp - trung tâm logistics.

Để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, yêu cầu đầu tiên là phải cụ thể hóa nhanh thành chương trình hành động có trọng tâm, trọng điểm, có phân công trách nhiệm và chỉ tiêu đo lường rõ ràng.

Thứ hai, khẩn trương xây dựng và trình các cơ quan có thẩm quyền thông qua, ban hành Luật Đô thị đặc biệt dành cho TP HCM, nhằm tạo thể chế vượt trội, khung pháp lý đồng bộ, phù hợp, trở thành "đột phá của đột phá", tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thành phố khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh.

Thứ ba, TP HCM cần lựa chọn một số chương trình đột phá để tạo kết quả sớm, như: xây dựng trung tâm tài chính quốc tế; phát triển metro, TOD và giao thông xanh...

Thứ tư, cần thiết lập cơ chế giám sát, đánh giá và truyền thông chính sách hiệu quả; mỗi mục tiêu lớn của nghị quyết phải được lượng hóa thành KPI cụ thể.

Tóm lại, Nghị quyết 09/2026 không chỉ là một văn kiện định hướng phát triển TP HCM, mà còn là sự khẳng định về vai trò lịch sử mới của thành phố trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Nếu được cụ thể hóa bằng thể chế mạnh, bộ máy năng động, nguồn lực đủ lớn và chương trình hành động quyết liệt, thành phố hoàn toàn có thể trở thành siêu đô thị sáng tạo, trung tâm tài chính - công nghệ - logistics của khu vực... 

Tin liên quan

Nghị quyết 09 mở đường cho siêu đô thị TP HCM

Nghị quyết 09 mở đường cho siêu đô thị TP HCM

Bộ Chính trị giao các cấp ủy, tổ chức Đảng và hệ thống chính trị của TP HCM triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết

Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới

(NLĐO) - Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu 2026 - 2030, tăng trưởng GRDP của TPHCM tối thiểu 10%/năm, GRDP bình quân đầu người tối thiểu 14.000 USD.

Cơ hội lịch sử để TP HCM bứt phá

Phân cấp, phân quyền triệt để và xây dựng Luật Đô thị đặc biệt là hai yếu tố tương thích nhau

Bộ Chính trị năng suất lao động Đông Nam Bộ năng lực cạnh tranh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo