Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm vừa ký ban hành Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới (Nghị quyết 09).

Một công trình xây dựng hạ tầng tại TPHCM

Nghị quyết 09 nêu rõ quan điểm xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị, nhất là Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân TP với phương châm: "TPHCM vì cả nước, cả nước vì TPHCM".

TPHCM trở thành biểu tượng phát triển năng động của Việt Nam

Đồng thời, tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách đồng bộ, đột phá, vượt trội, thúc đẩy phân cấp, phân quyền triệt để, tạo điều kiện thúc đẩy đô thị đặc biệt TPHCM trở thành biểu tượng phát triển năng động của Việt Nam trong thế kỷ XXI; nơi hội tụ khát vọng phát triển, năng lực cạnh tranh toàn cầu và tinh thần đổi mới sáng tạo của đất nước; khẳng định vai trò đi trước, làm mẫu, dẫn đầu về kiến tạo thể chế và chất lượng phát triển, chuẩn mực quản trị, là đầu tàu dẫn dắt tăng trưởng, cực đổi mới sáng tạo và hội nhập quan trọng của cả nước.

Xác lập mô hình phát triển mới, huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, vị trí chiến lược, sớm khẳng định là trung tâm kinh tế - tài chính mạnh, văn hóa giàu bản sắc và nhân văn, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo phát triển của khu vực Đông Nam Á và châu Á, có năng lực cạnh tranh toàn cầu. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị TP đoàn kết, gương mẫu, trong sạch, vững mạnh toàn diện, tiêu biểu về năng lực lãnh đạo, đổi mới sáng tạo, kỷ luật công vụ và sức chiến đấu để thực hiện sứ mệnh phát triển TP. Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới, có tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, trình độ cao, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn TP, vai trò chủ thể của Nhân dân trong mọi quyết sách phát triển TP. Nhân dân là người đầu tiên thụ hưởng thành quả của sự phát triển bền vững của TP, lấy sự hài lòng, cuộc sống ấm no và hạnh phúc của Nhân dân là thước đo hiệu quả lãnh đạo.

Về mục tiêu, Nghị quyết 09 nhấn mạnh đến 2030, TPHCM là đô thị văn minh, hiện đại, năng động, sáng tạo, trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, logistics, hội nhập quốc tế, năng động, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á.

Đến 2045, TPHCM là đô thị văn minh, hiện đại, năng động, sáng tạo, trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo của châu Á, là điểm đến hấp dẫn toàn cầu, văn hóa, xã hội phát triển đặc sắc, chất lượng cuộc sống cao, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Hướng đến 100 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, năm 2075, TPHCM là đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện, ngang tầm các đô thị phát triển trên thế giới, tăng trưởng xanh, bền vững, chất lượng cuộc sống cao, thích ứng tốt với biến đổi khí hậu.

Về các chỉ tiêu, Nghị quyết 09 đặt ra mục tiêu giai đoạn 2026 - 2030, tăng trưởng GRDP tối thiểu 10%/năm. Đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt tối thiểu 14.000 USD. Kinh tế số chiếm khoảng 40% GRDP. Hoàn thành khoảng 20 km đường sắt đô thị. Chỉ số phát triển con người HDI đạt khoảng 0,9. TP cơ bản giải quyết tình trạng úng ngập, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông và không ma túy.

Giai đoạn 2031 - 2035, TPHCM đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP tối thiểu 10%/năm. Đến 2035, GRDP bình quân đầu người đạt tối thiểu 25.000 USD. Kinh tế số chiếm khoảng 60% GRDP. Tiếp tục duy trì chỉ số phát triển con người HDI tối thiểu đạt 0,9.

Giai đoạn 2036 - 2045, tăng trưởng GRDP của TPHCM tối thiểu 10%/năm. Đến 2045, GRDP bình quân đầu người đạt tối thiểu 75.000 USD. Tiếp tục duy trì chỉ số phát triển con người HDI tối thiểu đạt 0,9. Hoàn thành kết nối hệ thống đường sắt đô thị. Đạt mức phát thải ròng bằng 0.

Trong giai đoạn 2046 - 2075, TPHCM đặt mục tăng trưởng GRDP tối thiểu 6%/năm. Đến 2075, GRDP bình quân đầu người đạt tối thiểu 100.000 USD. Các chỉ số bảo đảm công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và chỉ số phát triển con người HDI đạt trên 0,9.

Phân cấp, phân quyền triệt để

Nghị quyết 09 nêu rõ 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để xây dựng, phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới.

Theo đó, xây dựng mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, năng suất lao động, năng lực cạnh tranh.

Xây dựng thể chế đột phá, vượt trội phát triển TP trong kỷ nguyên mới. Trong đó, có xây dựng, ban hành Luật Đô thị đặc biệt nhằm tạo thể chế đặc biệt vượt trội, khung pháp lý đồng bộ, phù hợp, trở thành "đột phá của đột phá". Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho TPHCM khai thác tối đa hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, huy động mọi nguồn lực tăng tốc, phát triển nhanh, bền vững.

Nghị quyết cũng nhấn mạnh việc phân cấp, phân quyền triệt để cho HĐND, UBND TP, Chủ tịch UBND TP trong các lĩnh vực (trừ các nội dung về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và tôn giáo).

TPHCM chủ động ban hành văn bản quy phạm pháp luật để quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội khác với quy định của Chính phủ, bộ, ngành trong một số lĩnh vực theo phân quyền hoặc chưa có quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh những vấn đề phát sinh từ thực tiễn của thành phố.

TPHCM được ưu tiên lựa chọn áp dụng các quy định pháp luật thuận lợi hơn đối với các lĩnh vực theo đặc thù của địa phương.

Tiếp tục thực hiện các cơ chế, chính sách mang tính đột phá và ưu tiên bố trí nguồn ngân sách nhà nước trung hạn và hằng năm (dự toán và tăng thu thực hiện) để TPHCM chủ động có đủ nguồn lực tài chính đầu tư cho phát triển các dự án hạ tầng trọng điểm và nâng cao phúc lợi của người dân.

TPHCM cũng được chủ động thí điểm cơ chế, chính sách mới, thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) hoặc khác với quy định của pháp luật, xây dựng bộ tiêu chuẩn chất lượng chung, khuyến khích những tiêu chuẩn, quy chuẩn tiến bộ, vượt trội hơn quy chuẩn quốc gia và các địa phương khác.

TP quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự cho phép thử nghiệm có kiểm soát công nghệ, quy trình, giải pháp, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh và mô hình phát triển mới, xây dựng cơ chế bảo vệ người tham gia thử nghiệm, chính sách khuyến khích, hỗ trợ, tài trợ.

Triển khai xã hội hóa có kiểm soát một số khâu chuyên môn trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, cho phép huy động các tổ chức tư vấn, dịch vụ công đủ điều kiện tham gia thực hiện.

Bảo đảm rút ngắn thời gian, hiệu quả, không tăng biên chế với chi phí dịch vụ theo quy định của cơ quan có thẩm quyền, công khai, minh bạch và bảo đảm quyền lựa chọn của người dân, doanh nghiệp.

Nghị quyết 09 nêu rõ một nhóm nhiệm vụ về quy hoạch phát triển TPHCM với tầm nhìn dài hạn, ổn định, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Cụ thể, xây dựng quy hoạch tổng thể TP bằng tư duy đột phá với tầm nhìn dài hạn 100 năm nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, tạo không gian và động lực phát triển mới, ổn định, lâu dài, nâng cao năng lực chống chịu biến đổi khí hậu cho TP, vùng TPHCM. Quy hoạch không gian phát triển TP theo tư duy đa cực, tích hợp, kết nối, vận hành theo mô hình quản trị đã trung tâm…

Thực hiện đồng bộ quy hoạch phát triển các loại hình không gian ngầm, xanh, sông nước, biển, tầm thấp, tầm cao. Quy hoạch có tính liên thông, kết nối các khu vực…

Nghị quyết 09 cũng nhấn mạnh nhiều nhóm nhiệm vụ khác về huy động, khai thác và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển TPHCM nhanh và bền vững.

Xây dựng đô thị đặc biệt phát triển văn minh hiện đại, chú trọng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Phát triển toàn diện văn hóa, con người TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng với TP mang tên Bác Hồ kính yêu.

Nhóm nhiệm vụ tiếp theo là bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị TP trong sạch, vững mạnh.