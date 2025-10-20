HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Đồng Nai: Cán bộ, công chức vi phạm nồng độ cồn sẽ bị thông báo về cơ quan

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Theo Phòng Cảnh sát giao thông Đồng Nai, việc xử lý vi phạm nồng độ cồn được thực hiện với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”

Ngày 20-10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết trong ngày đầu ra quân cao điểm kiểm tra nồng độ cồn (18-10), lực lượng CSGT đã lập biên bản 62 trường hợp vi phạm, tạm giữ 59 phương tiện, tước 10 giấy phép lái xe.

Tổng số tiền phạt ước khoảng 315 triệu đồng. Phần lớn người vi phạm là người điều khiển xe máy.

Hàng loạt trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý - Ảnh 1.

Đội CSGT đường bộ số 2 kiểm tra nồng độ cồn trên tuyến Quốc lộ 20

Theo Phòng CSGT, đây là đợt ra quân nằm trong kế hoạch đợt cao điểm do Cục CSGT - Bộ Công an phát động trên toàn quốc nhằm ngăn chặn vi phạm, kéo giảm tai nạn giao thông do rượu bia và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Cụ thể, các tổ công tác chuyên đề do CSGT làm Tổ trưởng, phối hợp cùng Công an cấp xã và các lực lượng liên quan, tổ chức tuần tra kiểm soát khép kín tuyến, địa bàn theo các khung giờ trọng điểm.

Theo đó, khu vực nội thành, nội thị: buổi trưa (12 giờ đến 14 giờ) và buổi tối (19 giờ 30 phút đến 22 giờ); khu vực ngoại thành, nông thôn: buổi sáng (7 giờ 30 phút đến 10 giờ) và buổi tối (18 giờ 30 phút đến 21 giờ). Các tuyến đường khu công nghiệp: buổi tối (19 giờ đến 22 giờ).

Hàng loạt trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý - Ảnh 2.

Lực lượng CSGT lập biên bản xử phạt đối với trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Lãnh đạo Phòng CSGT khẳng định, việc xử lý vi phạm được thực hiện với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Trường hợp đảng viên, cán bộ, công chức vi phạm sẽ bị thông báo về cơ quan quản lý để xử lý nghiêm.

Trong thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục tuần tra đột xuất, xử lý nghiêm các lỗi nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá tải, quá số người quy định, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đặc biệt trong dịp cuối năm.

Tin liên quan

CSGT xử lý hàng ngàn trường hợp vi phạm nồng độ cồn

CSGT xử lý hàng ngàn trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Từ 12 giờ 30 phút đến 14 giờ 30 phút ngày 19-10, lực lượng CSGT đã phát hiện, lập biên bản xử lý 1.927 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn

Chỉ 2 tiếng phát hiện hơn 1.900 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

(NLĐO)- Chỉ trong 2 tiếng, lực lượng CSGT trên cả nước đã phát hiện 1.927 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Cục CSGT: Sẽ kiểm tra nồng độ cồn tới khi hình thành thói quen "đã uống rượu bia là không lái xe"

(NLĐO)- Kiểm tra nồng độ cồn trong khung giờ nhất định, lực lượng CSGT trên toàn quốc đã phát hiện, xử lý 3.829 trường hợp vi phạm.

giấy phép lái xe xử lý vi phạm công an tỉnh đồng nai vi phạm nồng độ cồn Phòng cảnh sát giao thông
