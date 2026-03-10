Đồng Nai thu hút đầu tư hơn 1,3 tỉ USD

Trong đó, thu hút đầu tư trong nước đạt trên 15.300 tỉ đồng (gần 590 triệu USD); thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 752 triệu USD. Cụ thể, thống kê của tỉnh Đồng Nai, thu hút đầu tư trong nước có 9 dự án cấp mới với tổng vốn đăng ký gần 12.200 tỉ đồng; 4 dự án điều chỉnh tăng vốn với số vốn bổ sung gần 3.200 tỉ đồng. Ở lĩnh vực thu hút đầu tư nước ngoài, có 20 dự án được cấp mới với tổng vốn đăng ký trên 303 triệu USD; 15 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn bổ sung trên 448 triệu USD.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai trao giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp FDI hồi tháng 2 vừa qua

Để tiếp tục đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ các doanh nghiệp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Kim Long cho biết địa phương sẽ tạo đột phá về thể chế và thực thi, chuyển mạnh từ "đúng quy trình" sang "đúng mục tiêu phục vụ doanh nghiệp". Khác với giai đoạn trước chủ yếu tập trung hoàn thiện văn bản, Đồng Nai xác định trọng tâm hiện nay là chất lượng thực thi ở từng khâu, từng cán bộ.

Tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường; kiên quyết cắt giảm các điều kiện kinh doanh không cần thiết; đồng thời, thiết lập cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm khi giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và khai thác hệ sinh thái dữ liệu phục vụ đầu tư - kinh doanh, gắn với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Thủ tục hành chính không chỉ được số hóa, mà phải vận hành trên nền tảng dữ liệu dùng chung, không phụ thuộc địa giới hành chính, giúp doanh nghiệp tiếp cận thông tin quy hoạch, đất đai, tài sản công, thủ tục đầu tư một cách minh bạch, theo thời gian thực.

"Tỉnh chuyển từ thu hút dự án sang đồng hành phát triển hệ sinh thái đầu tư. Thay vì chỉ cạnh tranh bằng ưu đãi, Đồng Nai định hướng thu hút có chọn lọc các dự án công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, logistics, công nghiệp xanh, gắn với chuỗi giá trị toàn cầu" - ông Nguyễn Kim Long nhấn mạnh.