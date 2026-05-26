HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Đông Nam Bộ

Đồng Nai thúc giải ngân vốn công

Tin-ảnh: N.Tuấn

Theo Sở Tài chính TP Đồng Nai, năm 2026, tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn hơn 25.800 tỉ đồng.

Trong đó, nguồn vốn do UBND cấp xã giao chỉ tiêu là hơn 6.100 tỉ đồng và nguồn vốn thành phố trực tiếp giao chỉ tiêu hơn 19.700 tỉ đồng.

Tính đến ngày 21-5-2026, tổng nguồn vốn đầu tư công đã giải ngân trên địa bàn thành phố là hơn 6.200 tỉ đồng, đạt gần 23% kế hoạch. Nếu tính theo nguồn vốn sau khi thực hiện trích 5% tiết kiệm chi đầu tư công theo quy định về Trung ương, tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công của TP Đồng Nai đạt hơn 24% kế hoạch vốn.

Đồng Nai thúc giải ngân vốn công - Ảnh 1.

Máy móc thi công đường 25B, kết nối với sân bay Long Thành

Với kết quả trên, Sở Tài chính TP Đồng Nai đánh giá, mục tiêu đến ngày 15-5, thành phố hoàn thành giải ngân đạt 30% vốn kế hoạch đầu tư công năm 2026 đã không hoàn thành. Nguyên nhân do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; việc gia hạn thời gian thực hiện dự án, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án và biến động giá, nguồn cung vật liệu xây dựng, nhiên liệu. 

Trong đó, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng được xem là một trong những nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn. Cụ thể, trên địa bàn thành phố còn khoảng 80 dự án chưa bàn giao đủ mặt bằng sạch phục vụ công tác thi công.

Liên quan công tác giải ngân vốn đầu tư công, Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Hồ Văn Hà đánh giá, dù có những chuyển biến tích cực nhưng kết quả vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra.

Để đạt mục tiêu giải ngân 30% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 vào cuối tháng 5 và 50% kế hoạch vốn vào cuối tháng 6 tới, ông Hồ Văn Hà yêu cầu các sở, ngành, đơn vị chủ đầu tư, các địa phương phải ưu tiên cho công tác giải ngân vốn đầu tư công. Chuyển trạng thái làm việc từ "quy trình" sang "kết quả", lấy kết quả làm thước đo công việc. Sở Nội vụ thực hiện kiểm tra, đánh giá công vụ đối với các đơn vị chủ đầu tư, các địa phương sau ngày 30-5.


Tin liên quan

Hình ảnh sạt lở uy hiếp suối Siệp khu vực giáp ranh TPHCM và TP Đồng Nai

Hình ảnh sạt lở uy hiếp suối Siệp khu vực giáp ranh TPHCM và TP Đồng Nai

(NLĐO)- Mưa lớn đầu mùa khiến đoạn suối Siệp giáp ranh TPHCM và TP Đồng Nai sạt lở nghiêm trọng, dự án cải tạo 10 năm vẫn dang dở

Vụ 2 nhóm ẩu đả gây náo loạn tuyến đường sầm uất nhất TP Đồng Nai: Bắt thêm 5 đối tượng

(NLĐO) - Cảnh sát đã bắt giữ thêm 5 đối tượng liên quan vụ ẩu đả trên đường Võ Thị Sáu, TP Đồng Nai

Cháy lớn ở công ty tại Đồng Nai, cột khói cao cả trăm mét

(NLĐO)- Cột khói từ đám cháy bốc cao hàng trăm mét, cả khu vực rộng lớn ở TP Đồng Nai vẫn nhìn thấy

sân bay Long Thành đầu tư công vốn ngân sách vật liệu xây dựng vốn đầu tư công biến động giá
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo