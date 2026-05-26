Đồng Nai thúc giải ngân vốn công

Trong đó, nguồn vốn do UBND cấp xã giao chỉ tiêu là hơn 6.100 tỉ đồng và nguồn vốn thành phố trực tiếp giao chỉ tiêu hơn 19.700 tỉ đồng.

Tính đến ngày 21-5-2026, tổng nguồn vốn đầu tư công đã giải ngân trên địa bàn thành phố là hơn 6.200 tỉ đồng, đạt gần 23% kế hoạch. Nếu tính theo nguồn vốn sau khi thực hiện trích 5% tiết kiệm chi đầu tư công theo quy định về Trung ương, tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công của TP Đồng Nai đạt hơn 24% kế hoạch vốn.

Máy móc thi công đường 25B, kết nối với sân bay Long Thành

Với kết quả trên, Sở Tài chính TP Đồng Nai đánh giá, mục tiêu đến ngày 15-5, thành phố hoàn thành giải ngân đạt 30% vốn kế hoạch đầu tư công năm 2026 đã không hoàn thành. Nguyên nhân do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; việc gia hạn thời gian thực hiện dự án, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án và biến động giá, nguồn cung vật liệu xây dựng, nhiên liệu.

Trong đó, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng được xem là một trong những nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn. Cụ thể, trên địa bàn thành phố còn khoảng 80 dự án chưa bàn giao đủ mặt bằng sạch phục vụ công tác thi công.

Liên quan công tác giải ngân vốn đầu tư công, Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Hồ Văn Hà đánh giá, dù có những chuyển biến tích cực nhưng kết quả vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra.

Để đạt mục tiêu giải ngân 30% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 vào cuối tháng 5 và 50% kế hoạch vốn vào cuối tháng 6 tới, ông Hồ Văn Hà yêu cầu các sở, ngành, đơn vị chủ đầu tư, các địa phương phải ưu tiên cho công tác giải ngân vốn đầu tư công. Chuyển trạng thái làm việc từ "quy trình" sang "kết quả", lấy kết quả làm thước đo công việc. Sở Nội vụ thực hiện kiểm tra, đánh giá công vụ đối với các đơn vị chủ đầu tư, các địa phương sau ngày 30-5.



