Đồng Nai xây dựng 65.000 căn nhà ở xã hội

Ngày 1-12, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, tốc độ tăng trưởng GRDP trên địa bàn tỉnh bình quân hằng năm đạt từ 10% - 12%. Đến năm 2030, tổng GRDP đạt trên 1.200.000 tỉ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt trên 250 triệu đồng. Về cơ cấu kinh tế đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 60%-64%; thương mại - dịch vụ chiếm 25% - 28%; nông, lâm nghiệp, thủy sản từ 5% - 7%. Đến năm 2030, tỉ trọng kinh tế số trong GRDP đạt trên 30%. Về văn hóa - xã hội, đến năm 2030, tuổi thọ trung bình đạt 77,67 tuổi; hoàn thành 65.000 căn nhà ở xã hội trở lên.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, tỉnh Đồng Nai huy động mọi nguồn lực xã hội cho sự phát triển. Đặc biệt, các sở, ngành, địa phương cần tập trung vào các vùng trọng điểm mới là vùng đô thị - công nghiệp phía Nam gắn với sân bay Long Thành, cảng Phước An và các đô thị Trấn Biên, Long Thành, Nhơn Trạch. Vùng công nghiệp - đô thị phía Bắc gắn với Khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, cửa khẩu quốc gia Hoàng Diệu, các đô thị Bình Phước, Đồng Xoài, Chơn Thành, Bình Long. Vùng kinh tế ven hồ, kinh tế đô thị ven sông phía Tây gắn với các đô thị Biên Hòa, Tân Triều, Long Hưng, Đại Phước…