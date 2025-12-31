HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Hình ảnh giao thông cửa ngõ TPHCM chiều tối nay

Anh Vũ

(NLĐO) - Chiều tối 31-12, lưu lượng phương tiện đổ về cửa ngõ TP HCM gia tăng khiến dòng xe di chuyển chậm, nối dài.

Giao thông TPHCM ùn tắc nghiêm trọng chiều tối 31 - 12 , người dân chờ đợi mệt mỏi - Ảnh 1.

Nút giao An Phú

Do Tết Dương lịch năm 2026 được nghỉ liên tục 4 ngày nên nhiều người tranh thủ về quê, đi du lịch ngay sau giờ làm.

Ghi nhận ở cửa ngõ phía Đông như đường Mai Chí Thọ, vòng xoay An Phú, lối vào cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây hay ở phía Tây như đường Lê Khả Phiêu (Quốc lộ 1 cũ) xảy ra ùn tắc. Cũng giống các kỳ nghỉ lễ trước, các khu vực trên thường xảy ra kẹt xe do nhu cầu đi lại tăng cao.

Giao thông TPHCM ùn tắc nghiêm trọng chiều tối 31 - 12 , người dân chờ đợi mệt mỏi - Ảnh 2.

Nút giao An Phú.

Tương tự, xung quanh khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, các bến xe ở TPHCM cũng xảy ra tình trạng ùn ứ.

Phòng CSGT Công an TP HCM cho biết sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm ở những tuyến đường xung quanh các cảng; đường dẫn vào đường cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây, TPHCM – Trung Lương – Mỹ Thuận; khu vực sân bay Tân Sơn Nhất; các nhà ga Metro số 1...

Phòng CSGT khuyến cáo người dân chủ động tìm hiểu lịch trình, cập nhật thông tin giao thông để chọn hướng đi phù hợp.

Giao thông TPHCM ùn tắc nghiêm trọng chiều tối 31 - 12 , người dân chờ đợi mệt mỏi - Ảnh 3.

Từ chiều 31-12, một lượng lớn xe cộ đổ về đường Mai Chí Thọ.

Giao thông TPHCM ùn tắc nghiêm trọng chiều tối 31 - 12 , người dân chờ đợi mệt mỏi - Ảnh 4.

Ô tô xếp hàng trên tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Giao thông TPHCM ùn tắc nghiêm trọng chiều tối 31 - 12 , người dân chờ đợi mệt mỏi - Ảnh 5.

Các phương tiện chật vật di chuyển.

Giao thông TPHCM ùn tắc nghiêm trọng chiều tối 31 - 12 , người dân chờ đợi mệt mỏi - Ảnh 6.
Giao thông TPHCM ùn tắc nghiêm trọng chiều tối 31 - 12 , người dân chờ đợi mệt mỏi - Ảnh 7.
Giao thông TPHCM ùn tắc nghiêm trọng chiều tối 31 - 12 , người dân chờ đợi mệt mỏi - Ảnh 8.

Khu vực nút giao An Phú, lối dẫn vào đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Giao thông TPHCM ùn tắc nghiêm trọng chiều tối 31 - 12 , người dân chờ đợi mệt mỏi - Ảnh 9.

Toàn cảnh nút giao An Phú.

Giao thông TPHCM ùn tắc nghiêm trọng chiều tối 31 - 12 , người dân chờ đợi mệt mỏi - Ảnh 10.

Khu vực đường Lê Khả Phiêu, lối về các tỉnh miền Tây.

Giao thông TPHCM ùn tắc nghiêm trọng chiều tối 31 - 12 , người dân chờ đợi mệt mỏi - Ảnh 11.

Giao thông ùn tắc ở cửa ngõ phía Tây TP.

Giao thông TPHCM ùn tắc nghiêm trọng chiều tối 31 - 12 , người dân chờ đợi mệt mỏi - Ảnh 12.

Đường nối Trần Quốc Hoàn, khu vực sân bay Tân Sơn Nhất chiều cuối cùng của năm 2025



