Hình ảnh giao thông cửa ngõ TPHCM chiều tối nay

Nút giao An Phú

Do Tết Dương lịch năm 2026 được nghỉ liên tục 4 ngày nên nhiều người tranh thủ về quê, đi du lịch ngay sau giờ làm.

Ghi nhận ở cửa ngõ phía Đông như đường Mai Chí Thọ, vòng xoay An Phú, lối vào cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây hay ở phía Tây như đường Lê Khả Phiêu (Quốc lộ 1 cũ) xảy ra ùn tắc. Cũng giống các kỳ nghỉ lễ trước, các khu vực trên thường xảy ra kẹt xe do nhu cầu đi lại tăng cao.

Nút giao An Phú.

Tương tự, xung quanh khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, các bến xe ở TPHCM cũng xảy ra tình trạng ùn ứ.

Phòng CSGT Công an TP HCM cho biết sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm ở những tuyến đường xung quanh các cảng; đường dẫn vào đường cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây, TPHCM – Trung Lương – Mỹ Thuận; khu vực sân bay Tân Sơn Nhất; các nhà ga Metro số 1...

Phòng CSGT khuyến cáo người dân chủ động tìm hiểu lịch trình, cập nhật thông tin giao thông để chọn hướng đi phù hợp.

Từ chiều 31-12, một lượng lớn xe cộ đổ về đường Mai Chí Thọ.

Ô tô xếp hàng trên tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Các phương tiện chật vật di chuyển.

Khu vực nút giao An Phú, lối dẫn vào đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Toàn cảnh nút giao An Phú.

Khu vực đường Lê Khả Phiêu, lối về các tỉnh miền Tây.

Giao thông ùn tắc ở cửa ngõ phía Tây TP.

Đường nối Trần Quốc Hoàn, khu vực sân bay Tân Sơn Nhất chiều cuối cùng của năm 2025





