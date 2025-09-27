Đồng Tháp công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Tiền

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có quyết định công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Tiền tại đường Nguyễn Hương, khóm Tân Tịch và khóm Tịnh Hưng, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Hiện trường vụ sạt lở nghiêm trọng ở Đồng Tháp. Nguồn: Mạng xã hội

Theo đó, quyết định nêu rõ 4 biện pháp khẩn cấp cần áp dụng ngay để ứng phó và khắc phục hậu quả nhằm ngăn chặn, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, bao gồm: Tổ chức xử lý khẩn cấp đoạn bị sạt lở nghiêm trọng và các khu vực lân cận bị ảnh hưởng, thực hiện việc cắm biển báo, khoanh vùng khu vực nguy hiểm; theo dõi sát diễn biến sạt lở, triển khai ngay các giải pháp phi công trình, các phương án sẵn sàng ứng cứu, hỗ trợ người dân di dời khi sạt lở tiếp tục xảy ra, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng và hạn chế tối đa thiệt hại tài sản của người dân.

Cùng với đó, thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình trạng sạt lở để người dân biết, chủ động phòng tránh; đồng thời nghiêm cấm phương tiện giao thông bộ qua lại trong khu vực; khẩn trương triển khai khảo sát, xác định phạm vi ảnh hưởng và đề xuất các biện pháp công trình kịp thời ngăn chặn sạt lở, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân khu vực sạt lở.

UBND tỉnh Đồng Tháp giao UBND phường Cao Lãnh khẩn trương tổ chức cử lực lượng ứng trực thường trực theo dõi sát diễn biến tình hình sạt lở, sụp lún; hỗ trợ, tháo dỡ di dời nhà ở, vật kiến trúc, vận động người dân trong khu vực nguy hiểm di dời đến nơi ở an toàn; lắp đặt các biển nghiêm cấm các phương tiện, người dân qua lại trong khu vực, đảm bảo phương châm "4 tại chỗ" trước mọi tình huống bất ngờ có thể xảy ra đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng, hạn chế tối đa thiệt hại tài sản của nhân dân.

UBND phường Cao Lãnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai các giải pháp cần thiết nhằm ngăn chặn sạt lở phát sinh trong thời gian chờ triển khai các giải pháp xử lý căn cơ; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường tổ chức vận động quyên góp, tiếp nhận và phân bổ nguồn lực hợp pháp theo quy định để kịp thời hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng sớm ổn định đời sống.

Những hình ảnh tại điểm sạt lở bờ sông Tiền tại phường Cao Lãnh

Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường, chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khảo sát, đánh giá xác định phạm vi ảnh hưởng cần xử lý; tham vấn ý kiến đơn vị chuyên môn, chuyên gia tư vấn các biện pháp cần triển khai ngay nhằm ngăn chặn sạt lở, sụp lún phát sinh và đề xuất giải pháp xử lý căn cơ. Trên cơ sở kết quả khảo sát đánh giá và phương án đề xuất, tham mưu UBND tỉnh ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để xử lý, khắc phục sạt lở theo quy định trước ngày 30-9.

Trước đó, trong các ngày 20, 24 và 25-9, tại khu vực khóm Tân Tịch, phường Cao Lãnh xảy ra nhiều vụ sạt lở có chiều dài khoảng 250m, ăn sâu vào đất liền khoảng 20m, gây ảnh hưởng đến gần 30 hộ dân. Trong đó, 5 căn nhà bị sạt lở hoàn toàn, 4 căn đang sạt lở, hơn 10 căn nhà có nguy cơ sạt lở.