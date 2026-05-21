Kinh tế

Đồng Tháp dự kiến dời trung tâm hành chính của tỉnh về Cái Bè

Hải Đường

(NLĐO)- Đồng Tháp đặt mục tiêu giai đoạn 2026 - 2030 trở thành hình mẫu về nông nghiệp sinh thái và công nghiệp bền vững tại ĐBSCL.

Ngày 21-5, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng Tháp dự kiến dời trung tâm hành chính của tỉnh về Cái Bè - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại nhấn mạnh rằng quy hoạch điều chỉnh định hướng đến năm 2030 sẽ đưa Đồng Tháp trở thành tỉnh có tốc độ phát triển công nghiệp nhanh theo hướng hiện đại, xanh và bền vững.

Đồng thời, tỉnh Đồng Tháp quyết tâm tiên phong xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, vững vàng trong nhóm các địa phương phát triển hàng đầu của vùng ĐBSCL.

Tỉnh cũng đề ra các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cốt lõi đến năm 2030 là: tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt 9,5%/năm, phấn đấu đạt 10%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 155 triệu đồng/người; kim ngạch xuất khẩu phấn đấu đạt 14,8 tỉ USD…

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, quy hoạch điều chỉnh của Đồng Tháp tập trung vào việc tổ chức lại không gian phát triển theo mô hình hợp lý, phát huy tối đa lợi thế địa phương bao gồm: Vùng bệ đỡ nông nghiệp sinh thái (Đồng Tháp Mười); vùng kinh tế động lực (dọc sông Tiền) và vùng phát triển phía Nam (giữa sông Tiền và sông Hậu).

Đồng Tháp dự kiến dời trung tâm hành chính của tỉnh về Cái Bè - Ảnh 2.

Tỉnh Đồng Tháp đặt mục tiêu giai đoạn 2026 - 2030 trở thành hình mẫu về nông nghiệp sinh thái và công nghiệp bền vững tại ĐBSCL

Đặc biệt, đối với trung tâm hành chính mới của tỉnh, dự kiến sau năm 2030 sẽ nghiên cứu dịch chuyển về khu vực, vị trí mới (định hướng khu vực huyện Cái Bè cũ) khi đáp ứng các điều kiện cần thiết và nguồn lực thực hiện.

Hiện tại, sau khi sáp nhập với tỉnh Tiền Giang, trung tâm hành chính của tỉnh Đồng Tháp được đặt tại phường Mỹ Tho.

Xã Đức Trọng được định hướng phát triển đô thị hành chính, thương mại quốc tế, hình thành Trung tâm Hành chính – chính trị mới của tỉnh Lâm Đồng.

Hà Nội thông qua quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm

(NLĐO)- Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm với quan điểm xây dựng và phát triển Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc".

Đô thị mới hơn 6.300 ha mà Đồng Nai vừa quy hoạch sẽ có những gì?

(NLĐO)-Quy mô đô thị mới hơn 6.300 ha thuộc một phần phường Long Thành, xã Phước Thái và xã Long Phước, TP Đồng Nai

tỉnh Đồng Tháp Chủ tịch UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch Đồng Tháp Mười
