Đồng Tháp: Khởi tố đối tượng trộm 2 trái mít Thái

Ngày 27-10, tin từ Công an xã Mỹ Đức Tây, tỉnh Đồng Tháp cho biết cơ quan cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Hoàng Lợi (SN 1991; thường trú tại ấp 3, xã Mỹ Thiện, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Đối tượng Lê Hoàng Lợi và 2 trái mít Thái vừa trộm. Ảnh: Công an xã Mỹ Đức Tây

Trước đó, vào lúc 9 giờ 20 phút ngày 23-10, ông Nguyễn V.P (SN 1973; ngụ ấp Mỹ Nghĩa 1, xã Mỹ Đức Tây) phát hiện Lợi điều khiển xe máy chở theo 2 trái mít Thái vừa cắt trộm tại vườn của ông Nguyễn V.H (SN 1964; ngụ ấp Mỹ Tường, xã Mỹ Đức Tây).

Khi bị phát hiện, Lợi đã xin bỏ qua nhưng không được chấp nhận. Ông P. đã kịp thời trình báo sự việc với Công an xã Mỹ Đức Tây. Sau đó, Lợi bỏ lại xe máy cùng tang vật tại hiện trường rồi bỏ trốn.

Nhận được tin báo, Công an xã Mỹ Đức Tây đã nhanh chóng xác minh, mời Lợi đến làm việc. Tại trụ sở công an, Lợi thừa nhận hành vi cắt trộm 2 trái mít trên cùng một cây mít với mục đích bán lấy tiền tiêu xài. Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự xã xác định tổng giá trị tài sản bị trộm là 387.000 đồng.

Qua xác minh nhân thân, đối tượng Lợi từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản và hiện chưa được xóa án tích.

Công an xã Mỹ Đức Tây khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản cá nhân; đồng thời kịp thời thông báo cho cơ quan công an khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật để được hỗ trợ và xử lý kịp thời.

Vào năm 2019, TAND thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (nay là tỉnh Đồng Tháp) đã tuyên phạt bị cáo Trần Lâm Anh (SN 1996) 2 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản là một trái mít trị giá 35.000 đồng. Bị cáo từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản chưa được xóa án tích.



