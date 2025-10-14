Đồng Tháp ra mắt văn phòng liên lạc phòng, chống ma túy và tội phạm qua biên giới

Sáng 14-10, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã tổ chức lễ công bố quyết định kiện toàn và ra mắt hoạt động của Văn phòng Liên lạc phòng, chống ma túy và Tội phạm qua biên giới giữa tỉnh Đồng Tháp (Việt Nam) với tỉnh Prey Veng (Campuchia), gọi tắt là Văn phòng BLO tỉnh Đồng Tháp.

Lễ công bố quyết định kiện toàn và ra mắt hoạt động của Văn phòng BLO tỉnh Đồng Tháp

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp - đã trao quyết định của UBND Đồng Tháp về kiện toàn và ra mắt hoạt động của Văn phòng Liên lạc phòng, chống ma túy và Tội phạm qua biên giới giữa tỉnh Đồng Tháp (gọi tắt là Văn phòng BLO tỉnh Đồng Tháp) gồm 16 người.

Đại tá Nguyễn Văn Thay, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp là Chánh Văn phòng. Trụ sở liên lạc, giao dịch của Văn phòng BLO tỉnh Đồng Tháp đặt tại xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp.

Văn phòng BLO tỉnh Đồng Tháp là đầu mối liên lạc, trao đổi, thu thập, chia sẻ thông tin về tình hình hoạt động của tội phạm ma túy và tội phạm khác trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có liên quan đến địa bàn đối biên của tỉnh Prey Veng.

Đồng thời, hỗ trợ các đơn vị chức năng trong tỉnh tổ chức hoạt động trao đổi thông tin, các hoạt động điều tra chung và hỗ trợ phát hiện, ngăn chặn các vụ việc, các đối tượng phạm tội trên địa bàn biên giới.

Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên đề nghị Văn phòng BLO tỉnh Đồng Tháp sớm ban hành quy chế, phân công cụ thể nhiệm vụ từng thành viên để văn phòng hoạt động đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ, hiệu lực, hiệu quả.

Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên trao quyết định kiện toàn Văn phòng BLO tỉnh Đồng Tháp

Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên phát biểu kết luận tại buổi lễ

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan thường xuyên phối hợp cung cấp thông tin về tình hình tội phạm để Văn phòng BLO tỉnh Đồng Tháp tập hợp, xác minh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xử lý thông tin liên quan đến tình hình tội phạm ma túy nói riêng và tội phạm qua biên giới nói chung.