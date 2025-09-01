Đồng xu A80 "Tự hào Việt Nam" cháy hàng, nhiều người tiếc nuối vì không mua được

Sản phẩm được phát hành trong bối cảnh cả nước hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 – 19-8-2025) và Quốc khánh 2-9, do Công ty Tem Bưu chính – Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) giới thiệu.

Hàng trăm người đăng ký mua đồng xu A80

Với giá niêm yết 165.000 đồng, hộp xu hợp kim mang tên “Tự hào Việt Nam” hay còn gọi là đồng xu A80, không chỉ là món quà lưu niệm mà còn chứa đựng nhiều giá trị lịch sử và biểu tượng.

Ghi nhận tại cửa hàng số 18 Đinh Tiên Hoàng (TP HCM) những ngày cuối tháng 8, lượng khách đến mua tăng cao bất ngờ. Nhiều người kiên nhẫn xếp hàng, hy vọng sở hữu một hộp xu kỷ niệm, nhưng phần lớn phải ra về tay không vì hàng khan hiếm.

Người dân ngắm nghía hộp xu A80 trưng bày tại cửa hàng

Trần Ngọc Trâm, 21 tuổi, sống tại phường Dĩ An, chia sẻ: “Tôi đã nhiều lần lên website để đặt mua nhưng hệ thống đều báo quá tải. Khi đến trực tiếp cửa hàng, nhân viên cho biết số thứ tự đăng ký mua đã lên đến gần 600. Tôi khá nuối tiếc vì không đăng ký sớm hơn, nhưng vẫn hy vọng sẽ có cơ hội sở hữu đồng xu A80 để làm kỷ niệm”.

Bạn Trần Ngọc Trâm (21 tuổi, sống tại phường Dĩ An) tiếc nuối vì đã không đăng ký sớm hơn

Cùng tâm trạng, bà Hồ Thị Thu Thủy (58 tuổi, phường Thạnh Mỹ Tây) cho biết bà đến cửa hàng với mong muốn mua đồng xu làm quà cho con gái đang sinh sống ở nước ngoài. “Con tôi rất xúc động khi thấy hình ảnh đồng xu A80 gắn với ngày Quốc khánh 2-9, mong muốn sở hữu để làm kỷ niệm bởi đó không chỉ là một món đồ sưu tầm mà còn gợi lên niềm tự hào dân tộc. Tôi rất tiếc vì đến tận nơi nhưng vẫn chưa mua được, chỉ mong sớm có cơ hội để gửi sang cho con” - bà Thủy nói.

Bà Hồ Thị Thu Thủy (58 tuổi, ngụ tại phường Thạnh Mỹ Tây) đến cửa hàng tại TP HCM để mua đồng xu A80 làm quà cho con gái đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài.

Nhiều khách hàng khác cũng phản ánh tình trạng tương tự, dù đã đăng ký giữ chỗ từ sớm hoặc quay lại nhiều lần vẫn chưa mua được. Sự háo hức và kiên nhẫn chờ đợi phần nào cho thấy sức hút đặc biệt của sản phẩm này.

Đồng xu A80 vẫn khan hiếm

Theo bà Nguyễn Thị Tám, đại diện Công ty Tem Bưu chính Việt Nam tại phía Nam, số lượng khách đặt mua đã vượt xa chỉ tiêu ban đầu.

“Chỉ tính riêng tại TP HCM, số lượng đăng ký và chờ hàng đã lên đến khoảng 5.000 người, vẫn đang tiếp tục tăng. Đây là tín hiệu rất vui, thể hiện tinh thần dân tộc và sự quan tâm của người dân dành cho ngày lễ trọng đại. Chúng tôi rất mong sớm trao tận tay những đồng xu này đến với người dân” - bà cho biết.

Để đáp ứng nhu cầu, đơn vị mở cửa phục vụ cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật với các sản phẩm lưu niệm A80 khác. Tuy nhiên, đồng xu A80 vẫn khan hiếm và phải chờ đợt phát hành bổ sung.

Đồng xu A80 có gì đặc biệt? Đồng xu A80 được chế tác công phu, mỗi mặt mang một dấu ấn riêng. Mặt trước khắc họa logo kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nổi bật với hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình dưới lá cờ đỏ sao vàng. Thiết kế gợi nhắc khí thế sục sôi của những ngày thu lịch sử, khi cả dân tộc đồng lòng giành lại chính quyền, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Mặt trước của đồng xu A80 Mặt sau của đồng xu A80 Mặt sau in nổi Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao quanh bởi những bông sen – biểu tượng của sự bền bỉ và trường tồn. Trên nền hợp kim ánh vàng, hình ảnh sen vươn nở được ví như tâm hồn và cốt cách Việt Nam: kiên cường, sáng trong và luôn vươn mình mạnh mẽ trước thử thách. Không chỉ đồng xu, hộp đựng cũng được chăm chút kỹ lưỡng với gam đỏ chủ đạo gợi màu cờ Tổ quốc. Trên nền đỏ, hình ảnh Bác Hồ, lá cờ sao vàng cùng con số 80 nổi bật, tạo nên tổng thể vừa trang trọng vừa giàu giá trị truyền thống.



