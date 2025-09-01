Đồng xu A80 "Tự hào Việt Nam" cháy hàng, nhiều người tiếc nuối vì không mua được

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Đồng xu A80 "Tự hào Việt Nam" cháy hàng, nhiều người tiếc nuối vì không mua được

Ngọc Vân thực hiện

(NLĐO) - Ngay khi vừa ra mắt, đồng xu lưu niệm A80 đã nhanh chóng tạo nên “cơn sốt” sưu tầm tại TP HCM, nhiều cửa hàng luôn trong tình trạng cháy hàng

Sản phẩm được phát hành trong bối cảnh cả nước hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 – 19-8-2025) và Quốc khánh 2-9, do Công ty Tem Bưu chính – Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) giới thiệu. 

Hàng trăm người đăng ký mua đồng xu A80

Với giá niêm yết 165.000 đồng, hộp xu hợp kim mang tên “Tự hào Việt Nam” hay còn gọi là đồng xu A80, không chỉ là món quà lưu niệm mà còn chứa đựng nhiều giá trị lịch sử và biểu tượng.

Ghi nhận tại cửa hàng số 18 Đinh Tiên Hoàng (TP HCM) những ngày cuối tháng 8, lượng khách đến mua tăng cao bất ngờ. Nhiều người kiên nhẫn xếp hàng, hy vọng sở hữu một hộp xu kỷ niệm, nhưng phần lớn phải ra về tay không vì hàng khan hiếm.

Cơn sốt đồng xu A80 tại TP HCM và giá trị kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám - Ảnh 1.
Cơn sốt đồng xu A80 tại TP HCM và giá trị kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám - Ảnh 2.
Cơn sốt đồng xu A80 tại TP HCM và giá trị kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám - Ảnh 3.

Người dân ngắm nghía hộp xu A80 trưng bày tại cửa hàng

Trần Ngọc Trâm, 21 tuổi, sống tại phường Dĩ An, chia sẻ: “Tôi đã nhiều lần lên website để đặt mua nhưng hệ thống đều báo quá tải. Khi đến trực tiếp cửa hàng, nhân viên cho biết số thứ tự đăng ký mua đã lên đến gần 600. Tôi khá nuối tiếc vì không đăng ký sớm hơn, nhưng vẫn hy vọng sẽ có cơ hội sở hữu đồng xu A80 để làm kỷ niệm”.

Cơn sốt đồng xu A80 tại TP HCM và giá trị kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám - Ảnh 4.

Bạn Trần Ngọc Trâm (21 tuổi, sống tại phường Dĩ An) tiếc nuối vì đã không đăng ký sớm hơn

Cùng tâm trạng, bà Hồ Thị Thu Thủy (58 tuổi, phường Thạnh Mỹ Tây) cho biết bà đến cửa hàng với mong muốn mua đồng xu làm quà cho con gái đang sinh sống ở nước ngoài. “Con tôi rất xúc động khi thấy hình ảnh đồng xu A80 gắn với ngày Quốc khánh 2-9, mong muốn sở hữu để làm kỷ niệm bởi đó không chỉ là một món đồ sưu tầm mà còn gợi lên niềm tự hào dân tộc. Tôi rất tiếc vì đến tận nơi nhưng vẫn chưa mua được, chỉ mong sớm có cơ hội để gửi sang cho con” - bà Thủy nói.

Cơn sốt đồng xu A80 tại TP HCM và giá trị kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám - Ảnh 5.

Bà Hồ Thị Thu Thủy (58 tuổi, ngụ tại phường Thạnh Mỹ Tây) đến cửa hàng tại TP HCM để mua đồng xu A80 làm quà cho con gái đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài.

Nhiều khách hàng khác cũng phản ánh tình trạng tương tự, dù đã đăng ký giữ chỗ từ sớm hoặc quay lại nhiều lần vẫn chưa mua được. Sự háo hức và kiên nhẫn chờ đợi phần nào cho thấy sức hút đặc biệt của sản phẩm này.

Đồng xu A80 vẫn khan hiếm 

Theo bà Nguyễn Thị Tám, đại diện Công ty Tem Bưu chính Việt Nam tại phía Nam, số lượng khách đặt mua đã vượt xa chỉ tiêu ban đầu. 

“Chỉ tính riêng tại TP HCM, số lượng đăng ký và chờ hàng đã lên đến khoảng 5.000 người, vẫn đang tiếp tục tăng. Đây là tín hiệu rất vui, thể hiện tinh thần dân tộc và sự quan tâm của người dân dành cho ngày lễ trọng đại. Chúng tôi rất mong sớm trao tận tay những đồng xu này đến với người dân” - bà cho biết.

Để đáp ứng nhu cầu, đơn vị mở cửa phục vụ cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật với các sản phẩm lưu niệm A80 khác. Tuy nhiên, đồng xu A80 vẫn khan hiếm và phải chờ đợt phát hành bổ sung.

Đồng xu A80 có gì đặc biệt?

Đồng xu A80 được chế tác công phu, mỗi mặt mang một dấu ấn riêng. Mặt trước khắc họa logo kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nổi bật với hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình dưới lá cờ đỏ sao vàng. Thiết kế gợi nhắc khí thế sục sôi của những ngày thu lịch sử, khi cả dân tộc đồng lòng giành lại chính quyền, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Cơn sốt đồng xu A80 tại TP HCM và giá trị kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám - Ảnh 6.

Mặt trước của đồng xu A80

Cơn sốt đồng xu A80 tại TP HCM và giá trị kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám - Ảnh 7.

Mặt sau của đồng xu A80

Mặt sau in nổi Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao quanh bởi những bông sen – biểu tượng của sự bền bỉ và trường tồn. Trên nền hợp kim ánh vàng, hình ảnh sen vươn nở được ví như tâm hồn và cốt cách Việt Nam: kiên cường, sáng trong và luôn vươn mình mạnh mẽ trước thử thách.

Không chỉ đồng xu, hộp đựng cũng được chăm chút kỹ lưỡng với gam đỏ chủ đạo gợi màu cờ Tổ quốc. Trên nền đỏ, hình ảnh Bác Hồ, lá cờ sao vàng cùng con số 80 nổi bật, tạo nên tổng thể vừa trang trọng vừa giàu giá trị truyền thống.


Tin liên quan

Hàng ngàn người dân "cắm chốt" chờ xem diễu binh A80, Công an Hà Nội liên tục nhắc nhở

Hàng ngàn người dân "cắm chốt" chờ xem diễu binh A80, Công an Hà Nội liên tục nhắc nhở

(NLĐO) - Dù sáng 2-9 mới diễn ra lễ diễu binh, diễu hành cho sự kiện A80, nhưng từ rất sớm, hàng ngàn người dân đã đổ về các tuyến phố có đoàn diễu binh đi qua

Bất ngờ với thành tích, nhan sắc của "nữ du kích" tham dự A80 của TP HCM

(NLĐO) - Trước "giờ G", người dân vùng đất Cách mạng 18 thôn Vườn Trầu gửi lời chúc đến các "nữ du kích" đang thực hiện nhiệm vụ đặc biệt tại đại lễ A80.

Cận cảnh trạm đổi 2 phút/viên pin xe điện, có thể chạy tới 150 km

(NLĐO)- Trạm được thiết kế gồm 19 ô đổi pin, trang bị màn hình LED điện tử và camera giám sát quá trình thay pin

Cách mạng Tháng Tám quốc khánh 2/9 tem bưu chính Tuyên ngôn độc lập Quảng trường Ba Đình Chủ tịch Hồ Chí Minh Đồng xu A80
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo