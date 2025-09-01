HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Người dân TP HCM đi nhận quà Quốc khánh: Vui như ngày hội

Tin, ảnh: LÊ VĨNH

(NLĐO) - Tôi mong đất nước mình tiếp tục vươn lên mạnh mẽ để có thêm nhiều món quà ý nghĩa gửi đến cho người dân

Sáng 1-9, nhiều phường, xã TP HCM triển khai phát quà của Chính phủ dịp 80 năm Quốc khánh (2.9.1945 -2.9.2025) cho người dân.

Người dân TP HCM đi nhận quà Quốc khánh: vui như ngày hội - Ảnh 1.

Phường Hòa Hưng tổ chức phát quà cho người dân

Ghi nhận tại phường Hòa Hưng, từ sáng sớm, hàng trăm hộ dân đã có mặt tại trụ sở UBND phường để xếp hàng, làm thủ tục nhận quà. 

Ngay tại cổng trụ sở UBND phường đã có lực lượng tiếp đón, hướng dẫn. Phường xây dựng quy trình nhận quà với 5 bước. Ngoài cán bộ, chiến sĩ của phường thì còn có lực lượng tình nguyện viên là các đoàn viên, thanh niên cũng được tăng cường để hỗ trợ người dân.

Người dân TP HCM đi nhận quà Quốc khánh: vui như ngày hội - Ảnh 2.

Tình nguyện viên hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục để nhận quà

Lãnh đạo phường Hòa Hưng cho biết ngoài trụ sở UBND phường, trên địa bàn phường còn có thêm 3 điểm phát quà đặt tại các trường học trên địa bàn. Phường có 77.149 người được nhận quà trong đợt này, tương đương với số tiền 7.714.900.000 đồng. Phường đặt mục tiêu sẽ phát quà cho khoảng 80% người dân của phường trong ngày đầu tiên. Số lượng còn lại sẽ được phường tiếp tục phát trong những ngày sau đó.

Người dân TP HCM đi nhận quà Quốc khánh: vui như ngày hội - Ảnh 3.
Người dân TP HCM đi nhận quà Quốc khánh: vui như ngày hội - Ảnh 4.

Cán bộ làm việc liên tục để nhanh chóng phát quà cho người dân

Ông Nguyễn Thịnh (64 tuổi, phường Hòa Hưng) cho biết ông có mặt tại địa điểm phát quà từ 7 giờ 30. Ông Thịnh kể việc phát quà diễn ra nhanh, cán bộ hướng dẫn nhiệt tình. "Tôi nhận cho cả nhà với số tiền 600.000 đồng. Tôi rất vui mừng trước món quà này, đây chính là sự quan tâm của Nhà nước dành cho người dân" - ông Thịnh vui mừng chia sẻ. 

Tương tự, công tác phát quà của phường Diên Hồng cũng diễn ra trong không khí rộn ràng, khí thế. 

Ông Lê Hồng Long (phường Diên Hồng) cầm trên tay số tiền 600.000 đồng vừa nhận được, phấn khởi chia sẻ: "Số tiền lớn hay nhỏ không quan trọng. Điều quan trọng nhất đó là tình cảm, sự quan tâm, sẻ chia của Nhà nước đối với người dân. Những ngày qua, người dân trong xóm tôi ai cũng bàn tán về món quà này. Ai cũng phấn khởi chờ đến ngày được đi nhận quà. Tôi mong đất nước mình tiếp tục vươn lên mạnh mẽ để có thêm nhiều món quà ý nghĩa gửi đến cho người dân" - ông Long vui mừng nói.

Người dân TP HCM đi nhận quà Quốc khánh: vui như ngày hội - Ảnh 5.

Chủ tịch UBND phường Diên Hồng trao đổi với người dân tại buổi phát quà

Theo ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch UBND phường Diên Hồng, để việc phát quà được chu đáo, phường đã bố trí ngay tại trụ sở UBND phường. Đây là nơi có không gian rộng rãi, thông thoáng cả lối vào và lối ra, được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất. 

Người dân TP HCM đi nhận quà Quốc khánh: vui như ngày hội - Ảnh 6.

Người dân phường Diên Hồng phấn khởi nhận quà từ cán bộ phường

Cụ thể, phường đã thiết kế 10 máy tính để hỗ trợ người dân làm thủ tục nhanh nhất, tập trung toàn bộ lực lượng tại đây. "Nếu có mưa, chúng tôi vẫn đảm bảo công tác phát quà diễn ra bình thường. Trường hợp chưa hoàn tất trong ngày, phường sẵn sàng bố trí thêm buổi tối để phục vụ bà con. Đặc biệt hôm nay là ngày cao điểm, toàn bộ cán bộ, lực lượng đều được huy động để hỗ trợ người dân" - ông Nguyễn Trường Sơn thông tin. 

Người dân TP HCM đi nhận quà Quốc khánh: vui như ngày hội - Ảnh 7.

Hơn 200 cán bộ được huy động để phục vụ công tác phát quà

Cũng theo Chủ tịch UBND phường Diên Hồng, trong ngày đầu tiên, phường huy động hơn 200 cán bộ, công chức, chiến sĩ công an, quân sự và lực lượng an ninh cơ sở tham gia. Nhờ vậy, mọi khâu đều được triển khai đồng bộ, nhịp nhàng. 

Đối với những người cao tuổi, gặp khó khăn trong đi lại, phường cũng có phương án hỗ trợ giảm thời gian chờ, hoặc nhờ lực lượng tình nguyện viên, hàng xóm hỗ trợ nhận thay. Phường cũng sẽ các đoàn xuống trao quà tận nhà đối với những hộ gia đình chính sách.

