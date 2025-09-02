HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Dự án lớn cần nhà thầu lớn

THU HỒNG thực hiện

Bên cạnh trở ngại mặt bằng, có nguyên nhân chủ quan đến từ khâu tổ chức thi công của nhà thầu và vai trò quản lý dự án của chủ đầu tư

Trong bối cảnh TP HCM triển khai hàng loạt dự án giao thông trọng điểm, nhiều nhà thầu đã bộc lộ năng lực hạn chế hoặc "một tay nhiều việc" khiến công trình bị ảnh hưởng. Phóng viên Báo Người Lao Động có cuộc trao đổi với TS Phạm Viết Thuận - Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường TP HCM.

Phóng viên: Nhiều dự án trọng điểm như cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên; xây dựng nút giao An Phú tiến độ chậm từ 10 đến 12 tháng so với kế hoạch. Ông có thể phân tích rõ hơn thực trạng này?

Dự án lớn cần nhà thầu lớn- Ảnh 1.

TS Phạm Viết Thuận

- TS Phạm Viết Thuận: Qua đánh giá nhiều dự án đã triển khai, theo tôi, lý do chính khiến các dự án chậm trễ xuất phát từ yếu tố giải phóng mặt bằng. Ngoài ra, không ít thời điểm nguồn vật liệu khan hiếm, giá vật tư tăng khiến nhà thầu chần chừ, "cù cưa" chờ tìm nguồn vật liệu có giá tốt.

Bên cạnh đó, có nguyên nhân chủ quan là khâu tổ chức thi công của các nhà thầu và vai trò quản lý dự án của chủ đầu tư chưa thật quyết đoán. 

Trước năm 2024, TP HCM chưa có cơ chế bồi thường theo giá thị trường chung nhưng sau khi Luật Đất đai có hiệu lực từ ngày 1-8-2024 thì công tác bồi thường rõ ràng hơn. Theo TS Phạm Viết Thuận, đây là thuận lợi đáng kể cho các dự án.

Thực tế, mỗi công trình có khó khăn riêng nhưng thường chủ đầu tư thiếu tính chủ động, chưa giám sát chặt chẽ từng mốc tiến độ trên công trường, chỉ đến khi vỡ lẽ mới có báo cáo. Có thể nhìn thấy điều này qua công trình nút giao thông An Phú, dự án kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên.

* Hiện nay, nhiều dự án lớn được chia nhỏ ra nhiều gói thầu và cho phép liên danh nhà thầu thực hiện trong một gói. Theo ông, có nên khuyến khích, vì thực tế một số gói thầu liên danh của dự án Nút giao An Phú tiến độ vẫn không như mong muốn?

- Trên thực tế, việc điều hành Liên danh bao giờ cũng phức tạp. Nói thẳng ra, nhà thầu "một tay nhiều việc", tham gia 3 liên danh ở 3 gói thầu khác nhau như dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên thì không làm xuể dẫn đến tiến độ chậm là dễ hiểu. Bởi nhà thầu tập trung chỗ này thì mất chỗ kia trong khi nhân lực, thiết bị có hạn.

Kinh nghiệm cho thấy chủ đầu tư nên chọn nhà thầu đủ mạnh thay vì chọn nhà thầu liên danh. Nên tổ chức lựa chọn nhà thầu độc lập đủ năng lực thực hiện và điều này nên quy định trong hồ sơ yêu cầu khi đấu thầu nhằm bảo đảm thanh toán khối lượng rõ ràng và cụ thể.

Dự án lớn cần nhà thầu lớn- Ảnh 2.

Là một trong số công trình mang lo ngại về tiến độ, kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên đang được tập trung thi công để có thể cơ bản hoàn thành các hạng mục trước Tết Nguyên đán nàyẢnh: THU HỒNG

* TP HCM vừa khởi công nhiều dự án trọng điểm như cao tốc TP HCM - Mộc Bài, cải tạo rạch bờ Bắc kênh Đôi, sắp tới là Vành đai 4 TP HCM và cầu đường Nguyễn Khoái. Để tránh những đáng tiếc về tiến độ, theo ông TP HCM cần những giải pháp gì?

- Trước hết là yếu tố con người. Phải làm tốt công tác đánh giá năng lực quản lý của các Ban quản lý dự án địa phương bởi các đơn vị này phối hợp chủ đầu tư cùng với tư vấn giám sát xử lý trực tiếp tại các công trình. Khi phát hiện bất ổn, mọi vấn đề phải xử lý nhanh tại hiện trường và điều này đòi hỏi người điều hành phải có chuyên môn kinh nghiệm và trách nhiệm.

Thêm nữa, phương thức tổ chức rất quan trọng, trong đó, chủ đầu tư phải theo dõi sát sao, tạo mọi điều kiện cho thi công, không có thái độ cửa quyền với nhà thầu khiến họ dè dặt trong trình bày đề xuất. 

Song song đó, Tư vấn giám sát A, B và ban quản lý dự án địa phương phối hợp cùng kiểm tra các hạng mục vật tư trước khi thi công, tạo tối đa điều kiện cho nhà thầu thi công đạt tiến độ.

* Ông nhiều lần đề xuất TP HCM nên thành lập 3 công ty nhà nước làm tổng thầu cho 3 lĩnh vực hạ tầng giao thông, điện - nước và môi trường, cụ thể đề xuất như thế nào và vì sao cần phải thực hiện trong giai đoạn hiện nay?

- Để có thể chủ động trong phát triển hạ tầng theo Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội và tạo sức bật phát triển cho TP HCM sau sáp nhập thì việc có các doanh nghiệp mạnh thực hiện dự án trọng điểm theo lĩnh vực là rất cần thiết...

Những công trình khắc phục sự cố khẩn cấp, bảo vệ chủ quyền quốc gia, công trình cộng đồng, công trình có tính đặc thù tuân thủ Nghị định 214/2025 thì giao ngay cho những công ty lớn có vốn ngân sách điều hành, phần còn lại nên giao cho tư nhân thực hiện là phù hợp xu hướng mới theo Nghị quyết 68/2025. Đây là lợi thế mà Trung Quốc, Nga… đã thực hiện.

Ví dụ, các công trình xử lý rác nếu có công ty nhà nước thực hiện công tác công ích, với năng lực và nhiệm vụ chính trị của họ, chắc rằng không có gì khó với công tác triển khai. Hạ tầng giao thông hay hạ tầng điện nước cũng dựa theo tính chất mà có những lựa chọn doanh nghiệp phù hợp.

Mọi cơ chế vận hành đều đã có quy định, điều cốt yếu là chúng ta có thực hiện không mà thôi... 

Tin liên quan

Đẩy mạnh nhiều dự án để đảm bảo kết nối đồng bộ TP HCM - Sân bay Long Thành

Đẩy mạnh nhiều dự án để đảm bảo kết nối đồng bộ TP HCM - Sân bay Long Thành

(NLĐO) - Đoàn công tác Quốc hội kiểm tra Vành đai 3 băn khoăn hạ tầng kết nối sân bay Long Thành chưa kịp đồng bộ

TP HCM ra "tối hậu thư" với dự án nút giao An Phú

(NLĐO) - TP HCM yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án nút giao An Phú, siết chặt quản lý nhà thầu, đảm bảo hoàn thành trước 31-12-2025.

TP HCM trình dự án 2.900 tỉ nối Cần Giờ với cao tốc Bến Lức - Long Thành

(NLĐO) - TP HCM trình chủ trương đầu tư nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác, kỳ vọng gỡ ùn tắc và thúc đẩy phát triển.

chủ đầu tư dự án giao thông dự án trọng điểm Luật Đất đai Nhà thầu lớn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo