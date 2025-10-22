Công đoàn phường Gia Định cam kết hỗ trợ pháp lý cho 100% đoàn viên khi có yêu cầu

Chiều 22-10, Công đoàn phường Gia Định, TP HCM đã tiến hành hội nghị đại biểu Công đoàn phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Hiện nay, Công đoàn phường Gia Định được phân cấp quản lý quản lý 282 Công đoàn cơ sở với 21.196 đoàn viên.

Đại biểu biểu quyết tại hội nghị

Hơn 3 tháng kể từ khi thành lập, Công đoàn phường Gia Định đã hướng dẫn các đơn vị làm thủ tục đổi con dấu để hoạt động tại cơ sở được thông suốt; kết nối với các Công đoàn cơ sở cung cấp thông tin, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên - lao động để kịp thời phối hợp với chủ sử dụng lao động có hướng giải quyết khi mâu thuẫn, phòng ngừa tranh chấp lao động.

Công đoàn phường Gia Định cũng cùng với LĐLĐ TP HCM chăm lo cho 172 đoàn viên - lao động có hoàn cảnh khó khăn, nữ mang thai, nuôi con nhỏ dưới 36 tháng và con đoàn viên vượt khó, học tốt.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, thống nhất đề ra 28 chỉ tiêu cụ thể và 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn phường Gia Định trong 5 năm tới.

Trong đó, phấn đấu ít nhất 80% doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn đủ điều kiện có thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể; tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho 100% đoàn viên - lao động khi có yêu cầu; 100% Công đoàn cơ sở có cán bộ làm công tác dư luận xã hội; 100% Công đoàn cơ sở có từ 300 đoàn viên trở lên thành lập tổ dư luận xã hội.

Ban Chấp hành Công đoàn phường Gia Định nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt hội nghị

Trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn phường Gia Định phấn đấu kết nạp 1.000 đoàn viên, mỗi năm thành lập ít nhất 1 nghiệp đoàn cơ sở để tập hợp lao động phi chính thức…

Về các nhóm giải pháp, Công đoàn phường Gia Định tập trung các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên; nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở, phát triển đoàn viên…

Hội nghị đã thông qua quyết định chỉ định Ban Chấp hành Công đoàn phường Gia Định nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 13 thành viên. Trong đó, Chủ tịch Công đoàn phường Gia Định là ông Đoàn Tuấn Kiệt.