Dự báo nhiều nơi ở Cần Thơ có mưa, dông, sét vào chiều 14-5

Vào lúc 14 giờ 50 phút ngày 14-5, Đài Khí tượng Thủy văn TP Cần Thơ phát bản tin cảnh báo dông, sét, lốc, mưa đá và mưa lớn cục bộ trên địa bàn.

Ảnh ra-đa tại các khu vực thuộc TP Cần Thơ và các vùng lân cận

Theo đó, kết quả theo dõi ảnh vệ tinh trong 3 giờ qua, số liệu định vị sét và ra-đa thời tiết cho thấy những vùng mây đối lưu đã gây mưa rào và dông, sét cho các xã, phường của TP Cần Thơ, như: Long Bình, Hòa An, Phương Bình, Phụng Hiệp, Thạnh Phú, Thạnh Quới, Thới Hưng, Trung Hưng, Vĩnh Thuận Đông, Xà Phiên, Hỏa Lựu, Nhơn Ái, Đông Phước…

Trong khoảng thời gian từ khi phát bản tin đến 2 - 3 giờ tới, vùng mây đối lưu tiếp tục phát triển, di chuyển gây mưa dông cho các xã, phường như: Ninh Kiều, Cái Răng, Cái Khế, Tân An, An Bình, Thới An Đông, Bình Thuỷ, Ô Môn, Phước Thới, Long Bình, Vị Thanh, Hòa An, Hỏa Lựu, Nhơn Ái, Phụng Hiệp, Thạnh Hòa…

Sau đó, vùng mây đối lưu sẽ lan sang các ấp, khu phố, khu vực của các xã, phường lân cận khác của thành phố. Lượng mưa phổ biến 10 – 20 mm, cục bộ có nơi trên 30 mm/h

Đài Khí tượng Thủy văn TP Cần Thơ khuyến nghị trong mưa dông đề phòng dông lốc, sét và gió giật mạnh làm gãy đổ cây, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng, gây nguy hiểm cho tính mạng con người.