Dự báo thời tiết hôm nay, 11-11: Cẩn trọng khi lựa chọn ra đường vào chiều tối

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo thời tiết TP HCM và Nam Bộ hôm nay (11-11) có mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C và cao nhất từ 30-33 độ C.

Dự báo thời tiết TPHCM có nắng oi bức, chỉ số UV cao vào ban ngày, đặc biệt vào buổi trưa

Theo đó, hôm nay vẫn có độ ẩm cao (dao động từ 85%-95%), gây cảm giác oi bức khó chịu; chỉ số UV cũng ở mức cao (khoảng 6-7) vào buổi trưa. Người dân cần uống đủ nước và hạn chế hoạt động ngoài trời, sử dụng các biện pháp chống nắng để bảo vệ da khỏi tác động của tia UV.

Ngoai ra, khả năng mưa dông sẽ tăng cao vào khoảng chiều (sau 14 giờ), các cơn mưa có thể đến bất chợt, có nơi mưa vừa, mưa to cục bộ. Lưu ý mang theo áo mưa hoặc ô (dù) khi ra khỏi nhà, đề phòng các hiện tượng như dông, sét và gió giật mạnh.

Trong khi đó, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và vùng biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc gió nhẹ, độ cao sóng từ 0.5-1.75 m, biển bình thường.

Thời tiết biển có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.