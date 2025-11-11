HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Dự báo thời tiết hôm nay, 11-11: Cẩn trọng khi lựa chọn ra đường vào chiều tối

ÁI MY

(NLĐO) - Dự báo thời tiết hôm nay ở TPHCM tiếp tục có nắng với độ ẩm và chỉ số UV cao vào buổi trưa; khả năng mưa tăng cao về chiều.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo thời tiết TP HCM và Nam Bộ hôm nay (11-11) có mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C và cao nhất từ 30-33 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay, 11-11: TPHCM oi nóng, UV cao và có mưa về chiều - Ảnh 1.

Dự báo thời tiết TPHCM có nắng oi bức, chỉ số UV cao vào ban ngày, đặc biệt vào buổi trưa

Theo đó, hôm nay vẫn có độ ẩm cao (dao động từ 85%-95%), gây cảm giác oi bức khó chịu; chỉ số UV cũng ở mức cao (khoảng 6-7) vào buổi trưa. Người dân cần uống đủ nước và hạn chế hoạt động ngoài trời, sử dụng các biện pháp chống nắng để bảo vệ da khỏi tác động của tia UV.

Ngoai ra, khả năng mưa dông sẽ tăng cao vào khoảng chiều (sau 14 giờ), các cơn mưa có thể đến bất chợt, có nơi mưa vừa, mưa to cục bộ. Lưu ý mang theo áo mưa hoặc ô (dù) khi ra khỏi nhà, đề phòng các hiện tượng như dông, sét và gió giật mạnh.

Trong khi đó, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và vùng biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc gió nhẹ, độ cao sóng từ 0.5-1.75 m, biển bình thường.

Thời tiết biển có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.

Tin liên quan

Ngổn ngang làng chài sau bão dữ

Ngổn ngang làng chài sau bão dữ

Bão số 13 quét qua làng chài Phú Thứ và Phú Hòa (xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai), đã cuốn đi bao công sức mà người dân nơi đây gầy dựng bằng mồ hôi và nước mắt

Tổng LĐLĐ Việt Nam hỗ trợ 1 tỉ đồng giúp Huế khắc phục hậu quả bão lũ

(NLĐO) - Ngày 10-11, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế tổ chức trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bão lũ

Cán bộ EVNCPC nỗ lực xuyên đêm khắc phục sự cố điện do bão số 13 Kalmaegi

(NLĐO)- Đã cấp điện trở lại cho gần 1,4 triệu khách hàng miền Trung – Tây Nguyên sau bão số 13 Kalmaegi

Dự báo thời tiết dự báo thời tiết hôm nay thời tiết hôm nay thời tiết nam bộ thời tiết tphcm
