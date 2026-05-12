Thời sự

Dự báo thời tiết hôm nay, 12-5: TPHCM và Nam Bộ nắng nóng diện rộng, có nơi trên 37 độ C

ÁI MY

(NLĐO) - Dự báo thời tiết hôm nay cho thấy TPHCM và Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng diện rộng với nền nhiệt cao, khả năng kéo dài vài ngày tới.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết hôm nay, 12-5, tại TPHCM và Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng, miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt. Khả năng chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C và cao nhất từ 34-37 độ C, riêng Miền Đông có nơi trên 37 độ C.

Trong thời gian này, khu vực Nam Bộ có nắng nóng, miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55% gây oi bức, khoảng thời gian xuất hiện nắng nóng từ 11-16 giờ.

Theo đó, nắng nóng trên khu vực có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 15 và 16-5.

Cơ quan khí tượng nhấn mạnh do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Do đó, người dân nên hạn chế ra đường, các hoạt động ngoài trời trong thời gian nắng nóng cao điểm, sử dụng các biện pháp chống nắng an toàn khi ra ngoài để bảo vệ sức khoẻ.

Nắng nóng gia tăng trên diện rộng cả nước

