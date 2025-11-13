Dự báo thời tiết hôm nay, 13-11: TPHCM có nắng, ít mưa

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết ở TPHCM và Nam Bộ hôm nay, 13-11, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C và cao nhất 29-32 độ C.

Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay chủ yếu có nắng vào ban ngày

Tuy nhiên, ứng dụng Meteo Viet - thuộc Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng cho biết từ sáng và trưa trời nắng ráo, chiều và tối có khả năng xuất hiện mưa nhưng chủ yếu là mưa rào và dông và có thể xuất hiện cục bộ. Trong cơn dông cần đề phòng sét đánh, gió giật mạnh.

Trong ngày, độ ẩm duy trì ở mức khá cao, khoảng 70-90%, tạo cảm giác oi bức vào ban ngày và dịu mát hơn vào ban đêm.

Cũng trong hôm nay, thời tiết trên vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Ngoài ra, vùng biển từ TP HCM đến Cà Mau cũng có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh; độ cao sống 2-4 m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.