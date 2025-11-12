Mưa kéo dài ở TPHCM sáng nay: Va chạm, đường ngập, giao thông ùn tắc khắp nơi

Cơn mưa lớn trút xuống TPHCM vào khoảng 6 giờ sáng nay (12-11). Đến hơn 6 giờ 30, mưa tuy đã nhẹ hạt nhưng vẫn kéo dài dai dẳng.

Ghi nhận cho thấy, trận mưa kéo dài đã khiến nhiều tuyến đường bị ngập; do rơi đúng vào giờ cao điểm buổi sáng, hàng loạt phương tiện bị "chôn chân", việc di chuyển của người dân trở nên vô cùng khó khăn.

Đến 9 giờ, bầu trời TPHCM vẫn phủ màu xám

Dòng phương tiện "chờ" di chuyển trên đường Võ Văn Kiệt

Va chạm giao thông giữa xe máy và xe ô tô trên cầu Nguyễn Văn Cừ

Người dân di chuyển khó khăn vì ùn tắc trên cầu Nguyễn Văn Cừ

Dòng xe đông nhích từng chút từ đường Dương Bá Trạc lên cầu Nguyễn Văn Cừ

Khu vực vòng xoay Trung Sơn cũng ùn tắc

Kẹt xe trên cầu Rạch Chiếc - Ảnh: Huỳnh Nga

Vì va chạm giao thông trên cầu Nguyễn Văn Cừ, dòng phương tiện di chuyển càng thêm khó khăn

Dòng phương tiện di chuyển chậm trên đường Võ Văn Kiệt

Giao thông đông đúc, di chuyển khó khăn trên cầu Nguyễn Văn Cừ

Nhiều xe tải, xe ô tô kẹt lại giữa vòng xoay Trung Sơn

Mưa kéo dài gây ngập cục bộ trên đường Cầu Xây - Clip: Trường Hoàng

Mưa gây ngập cục bộ tại một tuyến đường ở phường An Hội Đông - Clip: Giang Nam

Dòng phương tiện "chôn chân" trên cầu Rạch Chiếc - Clip: Huỳnh Nga

Gần 8 giờ sáng 12-11, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ thông tin qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và định vị sét cho thấy vùng mây dông đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét nhiều khu phố, tổ, ấp, thôn,... thuộc các phường/xã ở TPHCM.

Đến 3 giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển, sau mở rộng gây mưa kèm dông, sét sang các khu vực khu phố, tổ, ấp, thôn lân cận khác.

Lượng mưa được dự báo phổ biến từ 20-50 mm, có nơi trên 60 mm.

Khuyến cáo, trong cơn dông đề phòng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh cấp 5-8 (8-21m/ giây) làm gãy đổ cây, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng, gây nguy hiểm cho tính mạng con người, mưa lớn gây ngập úng cục bộ nơi trũng thấp.