Mưa kéo dài ở TPHCM sáng nay: Va chạm, đường ngập, giao thông ùn tắc khắp nơi

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Mưa kéo dài ở TPHCM sáng nay: Va chạm, đường ngập, giao thông ùn tắc khắp nơi

ÁI MY

(NLĐO) - Sáng nay, TPHCM mưa kéo dài đúng giờ cao điểm khiến nhiều tuyến đường bị ngập, có nơi phương tiện xảy ra va chạm, giao thông trở nên ùn tắc.

Cơn mưa lớn trút xuống TPHCM vào khoảng 6 giờ sáng nay (12-11). Đến hơn 6 giờ 30, mưa tuy đã nhẹ hạt nhưng vẫn kéo dài dai dẳng.

Ghi nhận cho thấy, trận mưa kéo dài đã khiến nhiều tuyến đường bị ngập; do rơi đúng vào giờ cao điểm buổi sáng, hàng loạt phương tiện bị "chôn chân", việc di chuyển của người dân trở nên vô cùng khó khăn.

- Ảnh 1.

Đến 9 giờ, bầu trời TPHCM vẫn phủ màu xám

- Ảnh 2.

Dòng phương tiện "chờ" di chuyển trên đường Võ Văn Kiệt

- Ảnh 3.

Va chạm giao thông giữa xe máy và xe ô tô trên cầu Nguyễn Văn Cừ

- Ảnh 4.

- Ảnh 5.

Người dân di chuyển khó khăn vì ùn tắc trên cầu Nguyễn Văn Cừ

- Ảnh 6.

Dòng xe đông nhích từng chút từ đường Dương Bá Trạc lên cầu Nguyễn Văn Cừ

- Ảnh 7.

Khu vực vòng xoay Trung Sơn cũng ùn tắc

- Ảnh 8.

Kẹt xe trên cầu Rạch Chiếc - Ảnh: Huỳnh Nga

Vì va chạm giao thông trên cầu Nguyễn Văn Cừ, dòng phương tiện di chuyển càng thêm khó khăn

Dòng phương tiện di chuyển chậm trên đường Võ Văn Kiệt

Giao thông đông đúc, di chuyển khó khăn trên cầu Nguyễn Văn Cừ

Nhiều xe tải, xe ô tô kẹt lại giữa vòng xoay Trung Sơn

Mưa kéo dài gây ngập cục bộ trên đường Cầu Xây - Clip: Trường Hoàng

Mưa gây ngập cục bộ tại một tuyến đường ở phường An Hội Đông - Clip: Giang Nam

Dòng phương tiện "chôn chân" trên cầu Rạch Chiếc - Clip: Huỳnh Nga

Gần 8 giờ sáng 12-11, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ thông tin qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và định vị sét cho thấy vùng mây dông đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét nhiều khu phố, tổ, ấp, thôn,... thuộc các phường/xã ở TPHCM.

Đến 3 giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển, sau mở rộng gây mưa kèm dông, sét sang các khu vực khu phố, tổ, ấp, thôn lân cận khác.

Lượng mưa được dự báo phổ biến từ 20-50 mm, có nơi trên 60 mm.

Khuyến cáo, trong cơn dông đề phòng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh cấp 5-8 (8-21m/ giây) làm gãy đổ cây, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng, gây nguy hiểm cho tính mạng con người, mưa lớn gây ngập úng cục bộ nơi trũng thấp.

Tin liên quan

Thời tiết hôm nay: TP HCM bất ngờ mưa lớn, sấm sét khắp nơi

Thời tiết hôm nay: TP HCM bất ngờ mưa lớn, sấm sét khắp nơi

(NLĐO) - Theo ghi nhận, từ gần 6 giờ sáng ngày 12-11, một trận mưa lớn bất ngờ đổ xuống nhiều khu vực tại TP HCM, kèm theo sấm sét.

TP HCM: Khẩn trương kiểm tra, sửa chữa hạ tầng giao thông sau mưa lớn

(NLĐO) - Sau nhiều ngày mưa lớn kết hợp triều cường, nhiều tuyến đường ở TP HCM xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Khẩn trương ứng phó mưa lũ, triều cường

Lũ đầu nguồn và triều cường vùng hạ du diễn biến phức tạp, các lực lượng chức năng ở ĐBSCL đang nỗ lực hỗ trợ người dân ứng phó

giao thông ùn tắc Dự báo thời tiết TP HCM mưa kéo dài ngập va chạm thời tiết TP HCM kẹt xe
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo