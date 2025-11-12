Mưa lớn ở TPHCM sáng nay có bất thường?

Sáng sớm 12-11, xuất hiện mưa lớn ở TPHCM. Nhiều người dân tỏ ra lo lắng trước diễn biến thời tiết bất ngờ, băn khoăn không biết liệu có điều gì bất thường, bởi cơn mưa sáng nay đã ảnh hưởng đáng kể đến việc đi lại, đến trường và làm việc của họ.

Mưa lớn ở TPHCM sáng nay kéo dài, gây ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của người dân

Trao đổi với phóng viên, ThS Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo Khí tượng Thuỷ văn - Đài Khí tượng Thuỷ văn Nam Bộ, nhận định mưa lớn ở TPHCM sáng nay không có gì đặc biệt, không bất thường.

"Chủ yếu do hội tụ gió trên khu vực Nam Bộ hoạt động tốt, khi có gió hội tụ ngay trên khu vực Nam Bộ thì mưa có thể xảy ra bất kỳ lúc nào trong ngày (đó là đặc điểm của vùng hội tụ gió, hội tụ ẩm)" - ông Quyết lý giải thêm.

Số liệu mưa từ 7 giờ sáng 11-11 đến 7 giờ sáng 12-11

Đài Khí tượng Thuỷ văn Nam Bộ cũng thông tin xu thế diễn biến thời tiết từ trưa đến chiều nay ở TPHCM có áp cao lạnh lục địa tăng cường trở lại xuống phía Bắc nước ta. Bão số 14 di chuyển dần khỏi khu vực biển Đông, hướng về phía đảo Đài Loan và hoạt động yếu dần. Áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Bộ hoạt động ổn định. Những nhiễu động trong đới gió Đông trên cao tồn tại.

Theo đó, thời tiết chung ở TPHCM và Nam Bộ hôm nay có mây thay đổi đến nhiều mây. Ngày có lúc giảm mây nắng gián đoạn. Mưa dông gia tăng hơn và xảy ra nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to, mưa tập trung từ sáng tới chiều tối, về tối và đêm mưa giảm hơn.

Riêng khu vực Đồng Nai, TPHCM mưa tập trung hơn trong sáng sớm nay nên trong chiều và tối nay mưa tập trung hơn ở khu vực miền Tây và Tây Ninh. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.



Dự báo, từ 48-72 giờ tới, áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường xuống nước ta. Áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Bộ hoạt động ổn định. Gió Đông Bắc hoạt động mạnh dần trên vùng biển ngoài khơi Đông Nam Bộ.

Khi đó, thời tiết Nam Bộ có mây thay đổi. Ngày nắng gián đoạn. Mưa giảm hơn, chiều tới tối có mưa rào và dông ở diện vài nơi đến rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.