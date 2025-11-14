Dự báo thời tiết hôm nay, 14-11: TPHCM oi bức và mưa nhẹ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn dự báo thời tiết TPHCM và Nam Bộ hôm nay, 14-11, có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C và cao nhất từ 30-33 độ C.
Ứng dụng Meteo Viet - thuộc Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng phân tích thời tiết khu vực hôm nay buổi sáng và trưa trời nắng, có lúc có mây đan xen duy trì ở mức khá cao, khoảng 70-90%, tạo cảm giác oi bức.
Mưa chủ yếu xuất hiện vào chiều và tối, là mưa rào nhẹ hoặc cục bộ có mưa vừa, không quá lớn. Trong cơn dông vẫn cần đề phòng sét đánh.
Cũng trong hôm nay, thời tiết trên vùng biển từ Đà Nẵng đến Cà Mau có gió Đông Bắc, hoạt động cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động, độ cao sóng từ 2-4 m.
Ngoài ra, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.
