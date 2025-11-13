HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Đầu giờ chiều, TPHCM mưa dông xối xả

ÁI MY

(NLĐO) - Theo ghi nhận, khoảng 13 giờ 30 phút hôm nay, 13-11, mưa lớn bất ngờ đổ xuống nhiều khu vực tại TPHCM.

Đến gần 14 giờ, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và định vị sét, vùng mây dông đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét trên toàn bộ khu phố, tổ, ấp, thôn... thuộc các phường/xã TPHCM như Chánh Hưng, An Đông, Chợ Lớn, Thạnh An, Tân Phước, Tân Hải. Vùng biển mây di chuyển theo hướng Đông Bắc đi sang Tây Nam.

Đầu giờ chiều, TPHCM mưa dông xối xả - Ảnh 1.

Mưa lớn bắt đầu trút xuống TPHCM từ khoảng 13 giờ 30 phút

- Ảnh 2.

Mưa hơn 30 phút, đường Dương Bá Trạc, phường Chánh Hưng đã lênh láng nước

- Ảnh 3.

- Ảnh 4.

- Ảnh 5.

Người dân lưu thông trên đường mưa lớn

Theo dự báo, trong khoảng thời gian từ hiện nay đến 3 giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào kèm theo dông, sét cho toàn bộ các khu vực, khu phố, tổ, ấp, thôn thuộc các phường/xã nêu trên.

Sau đó, mưa dông có xu hướng mở rộng sang các khu phố, tổ, ấp, thôn trong các phường/xã: Bình Tân, Bình Hưng Hòa, Bình Trị Đông, An Lạc, Tân Tạo, An Nhơn Tây, Thái Mỹ, Nhuận Đức, Tân An Hội, Củ Chi, Phú Hòa Đông, Bình Mỹ, Bình Khánh, Cần Giờ, An Thới Đông, Long Sơn..., sau đó tiếp tục lan sang các khu vực lân cận khác thuộc TPHCM.

Lượng mưa phổ biến từ 10–25 mm, có nơi trên 30 mm. Trong cơn dông, cần đề phòng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh cấp 5–8 (8–21 m/giây) có thể gây đổ cây, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng, gây nguy hiểm cho tính mạng con người. Mưa lớn có khả năng gây ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp.



Cơn mưa nặng hạt ở TPHCM đầu giờ chiều nay

Lưu ý triều cường ở TPHCM

Theo dự báo, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn sẽ biến đổi chậm trong 2 ngày tới, sau lên chậm, do ảnh hưởng xả từ các hồ chứa trên thượng nguồn mực nước tại các trạm duy trì ở mức cao khoảng 1,48-1,55 m (xấp xỉ hoặc trên báo động 2 khoảng 0,05 m); riêng trạm Thủ Dầu Một ở mức 1,65-1,7 m (cao trên báo động 3 khoảng 0,05-0,1 m).

Khuyến cáo, cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cao gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội khu vực TPHCM.

Tin liên quan

Mưa lớn ở TPHCM sáng nay có bất thường?

Mưa lớn ở TPHCM sáng nay có bất thường?

(NLĐO) - Mưa lớn ở TPHCM sáng nay do hội tụ gió trên khu vực Nam Bộ hoạt động tốt, không có gì đặc biệt, không bất thường.

Mưa kéo dài ở TPHCM sáng nay: Va chạm, đường ngập, giao thông ùn tắc khắp nơi

(NLĐO) - Sáng nay, TPHCM mưa kéo dài đúng giờ cao điểm khiến nhiều tuyến đường bị ngập, có nơi phương tiện xảy ra va chạm, giao thông trở nên ùn tắc.

Thời tiết hôm nay: TP HCM bất ngờ mưa lớn, sấm sét khắp nơi

(NLĐO) - Theo ghi nhận, từ gần 6 giờ sáng ngày 12-11, một trận mưa lớn bất ngờ đổ xuống nhiều khu vực tại TP HCM, kèm theo sấm sét.

mưa lớn Dự báo thời tiết Mùa mưa thời tiết tphcm
