Đầu giờ chiều, TPHCM mưa dông xối xả

Đến gần 14 giờ, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và định vị sét, vùng mây dông đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét trên toàn bộ khu phố, tổ, ấp, thôn... thuộc các phường/xã TPHCM như Chánh Hưng, An Đông, Chợ Lớn, Thạnh An, Tân Phước, Tân Hải. Vùng biển mây di chuyển theo hướng Đông Bắc đi sang Tây Nam.
Cơn mưa nặng hạt ở TPHCM đầu giờ chiều nay
Lưu ý triều cường ở TPHCM
Theo dự báo, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn sẽ biến đổi chậm trong 2 ngày tới, sau lên chậm, do ảnh hưởng xả từ các hồ chứa trên thượng nguồn mực nước tại các trạm duy trì ở mức cao khoảng 1,48-1,55 m (xấp xỉ hoặc trên báo động 2 khoảng 0,05 m); riêng trạm Thủ Dầu Một ở mức 1,65-1,7 m (cao trên báo động 3 khoảng 0,05-0,1 m).
Khuyến cáo, cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cao gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội khu vực TPHCM.
