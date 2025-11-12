Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay, 12-11: Sáng sớm mưa lớn, cả ngày ra sao?

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo thời tiết TPHCM và Nam Bộ hôm nay, 12-11, có mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C và cao nhất từ 29-32 độ C.

Từ sáng sớm nay, sau trận mưa lớn, bầu trời TP HCM vẫn phủ một màu xám

Theo ứng dụng Meteo Viet - thuộc Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ phân tích, sau cơn mưa sáng sớm, trời sẽ nhiều mây và ẩm ướt trong phần lớn thời gian trong ngày. Có khả năng xuất hiện mưa nhỏ vào buổi chiều và có thể kéo dài đến tối. Tuy nhiên, do độ ẩm trong không khí cao, cảm giác thực tế có thể vẫn hơi oi bức.

Lưu ý, người dân cần mang theo ô (dù) hoặc áo mưa khi ra ngoài; lái xe cẩn thận vì đường ướt có thể trơn trượt, chú ý giữ khoảng cách và tốc độ an toàn khi tham gia giao thông.

Còn trên vùng biển cũng có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh.

Cụ thể, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau gió Đông Bắc cấp 3-4, độ cao sóng từ 0.5-2 m, biển bình thường. Vùng biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc có gió nhẹ, độ cao sóng 0.25-1.25 m, biển bình thường.