Thời sự

Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay, 12-11: Sáng sớm mưa lớn, cả ngày ra sao?

ÁI MY

(NLĐO) - Theo dự báo thời tiết, sau cơn mưa lớn từ sáng sớm, phần lớn thời gian trong ngày ở TPHCM khá ẩm ướt, khả năng cao xuất hiện mưa nhỏ kéo dài.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo thời tiết TPHCM và Nam Bộ hôm nay, 12-11, có mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C và cao nhất từ 29-32 độ C.

- Ảnh 1.

Từ sáng sớm nay, sau trận mưa lớn, bầu trời TP HCM vẫn phủ một màu xám

Theo ứng dụng Meteo Viet - thuộc Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ phân tích, sau cơn mưa sáng sớm, trời sẽ nhiều mây và ẩm ướt trong phần lớn thời gian trong ngày. Có khả năng xuất hiện mưa nhỏ vào buổi chiều và có thể kéo dài đến tối. Tuy nhiên, do độ ẩm trong không khí cao, cảm giác thực tế có thể vẫn hơi oi bức.

Lưu ý, người dân cần mang theo ô (dù) hoặc áo mưa khi ra ngoài; lái xe cẩn thận vì đường ướt có thể trơn trượt, chú ý giữ khoảng cách và tốc độ an toàn khi tham gia giao thông.

Còn trên vùng biển cũng có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh.

Cụ thể, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau gió Đông Bắc cấp 3-4, độ cao sóng từ 0.5-2 m, biển bình thường. Vùng biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc có gió nhẹ, độ cao sóng 0.25-1.25 m, biển bình thường.

Tin liên quan

Bão Fung Wong suy yếu, miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh nhất đầu mùa

Bão Fung Wong suy yếu, miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh nhất đầu mùa

(NLĐO) - Bão số 14 Fung Wong tiếp tục suy yếu và dự báo đi ra khỏi Biển Đông, trong khi đó miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa.

TP HCM: Khẩn trương kiểm tra, sửa chữa hạ tầng giao thông sau mưa lớn

(NLĐO) - Sau nhiều ngày mưa lớn kết hợp triều cường, nhiều tuyến đường ở TP HCM xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Mưa lớn gây sạt lở, Đà Nẵng tạm phong tỏa nhiều đoạn trên bán đảo Sơn Trà

(NLĐO) – Lực lượng chức năng Đà Nẵng phải rào chắn, khẩn trương sửa chữa điểm sạt lở taluy dương trên đường Hoàng Sa - tuyến chính tham quan bán đảo Sơn Trà.

Dự báo thời tiết dự báo mưa thời tiết hôm nay thời tiết nam bộ thời tiết tphcm mưa dông
