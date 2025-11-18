Dự báo thời tiết hôm nay, 18-11: TPHCM có mưa

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn dự báo thời tiết TPHCM và Nam Bộ hôm nay, 18-11, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C; cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Dự báo thời tiết cho thấy TPHCM hôm nay khả năng có mưa cao

Trong khi đó, ứng dụng Meteo Viet - thuộc Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, cho biết khu vực có thể có mưa rào vào một số thời điểm trong ngày và đêm với khả năng mưa vào ban ngày là 70%, và vào ban đêm là 55%.

Còn thời tiết trên vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan cũng có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6–7.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.