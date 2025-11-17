HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Triều cường sắp đạt đỉnh ở TPHCM và Đông Nam Bộ, khả năng lại ngập nặng

ÁI MY

(NLĐO) - Khả năng từ ngày 18-11, triều cường đạt đỉnh vượt báo động 3, đe dọa gây ngập tại TPHCM và các tỉnh ven biển Đông Nam Bộ.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ thông tin mực nước cao nhất ngày tại các trạm trên sông Sài Gòn đang tăng theo kỳ triều cường đầu tháng 10 âm lịch. Đỉnh triều dự kiến xuất hiện trong các ngày 19, 20 và 21-11 (tức ngày 3-9, ngày 1 và 2-10 âm lịch).

Cụ thể, tại trạm Phú An và Nhà Bè, mực nước có thể đạt 1,65-1,7 m, vượt báo động 3 từ 0,05-0,1 m; tại trạm Thủ Dầu Một, mực nước dự báo lên mức 1,75-1,8 m, cao hơn báo động 3 từ 0,15-0,2 m.

TPHCM và Đông Nam Bộ sắp đón đỉnh triều cường - Ảnh 1.

Lưu ý, triều cường đạt đỉnh sẽ gây ngập nhiều tuyến đường

Cơ quan này lưu ý nguy cơ mưa lớn kết hợp triều cường có thể gây ngập tại các khu vực trũng thấp, ven sông, ảnh hưởng đến giao thông và các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, mức độ rủi ro thiên tai tại hạ lưu sông Sài Gòn được xác định ở cấp độ 2.

Cùng thời điểm, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cho biết ngày 17-11, khu vực ven biển từ TPHCM đến Cà Mau xuất hiện đỉnh triều tại trạm Vũng Tàu đạt 4,15-4,2 m. Thời gian triều lên cao rơi vào các khung giờ 23-3 giờ và 13-15 giờ.

Dự báo trong hai ngày 18 và 19-11, mực nước cao nhất ngày ở ven biển phía Đông Nam Bộ tiếp tục tăng. Đỉnh triều tại trạm Vũng Tàu có khả năng đạt mức 4,2-4,25 m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo đây là kỳ triều cường ở mức cao, kéo dài đến ngày 24-11. Các địa phương ven biển phía Đông Nam Bộ cần chủ động phòng ngừa nguy cơ ngập úng, tràn bờ bao tại những khu vực trũng thấp, ven biển và ven sông; hạn chế tác động đến giao thông, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và sinh hoạt của người dân.

Tin liên quan

Cần Thơ cảnh báo ngập sâu đến 35 cm trong đợt triều cường đầu tháng 10 âm lịch

Cần Thơ cảnh báo ngập sâu đến 35 cm trong đợt triều cường đầu tháng 10 âm lịch

(NLĐO) - Nhiều khu vực tại TP Cần Thơ sẽ ngập sâu vào đợt triều cường đầu tháng 10 âm lịch sắp tới.

Triều cường dâng cao, nhiều tuyến đường TP HCM ngập sâu

(NLĐO) - Triều cường đạt đỉnh khiến nhiều tuyến đường tại TP HCM ngập nặng, hàng loạt xe chết máy; sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng do nước tràn vào nhà

VIDEO: Nhiều khu dân cư tại TP HCM biến thành "sông" do triều cường đạt đỉnh kỷ lục

(NLĐO) – Tối 6-11, nhiều nơi trũng thấp như bán đảo Bình Quới (Thanh Đa), đường Trần Xuân Soạn ngập sâu kỷ lục do triều cường, người dân sinh hoạt khó khăn

    Thông báo