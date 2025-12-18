HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Dự báo thời tiết hôm nay, 18-12: Người dân TPHCM và Nam Bộ cần chú ý bảo vệ sức khoẻ

ÁI MY

(NLĐO) - Theo dự báo thời tiết hôm nay, TPHCM và Nam Bộ ban ngày nắng oi với nhiệt độ cao và bụi mịn PM2.5 ở mức đáng lưu ý, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết hôm nay, ngày 18-12 tại TPHCM và các tỉnh Nam Bộ nhìn chung có mây, ban ngày nắng; chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Riêng TPHCM, đêm nay hầu như không mưa. Gió Đông Bắc hoạt động từ cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay, 18-12: TPHCM và Nam Bộ - Ảnh 1.

Dự báo thời tiết hôm nay tại TPHCM và Nam Bộ có nắng oi, nhiệt độ cao và bụi mịn PM2.5 ở mức đáng lưu ý

Ban ngày có thể xuất hiện cảm giác oi nóng, nhất là vào thời điểm giữa trưa. Chỉ số tia UV ở mức tối đa khoảng 4.0 (mức trung bình). Người dân nên bổ sung đủ nước cho cơ thể và hạn chế các hoạt động ngoài trời kéo dài vào khung giờ nắng gắt để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.

Còn thời tiết trên vùng biển, khu vực biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7–8. Biển động, sóng cao từ 2-4 m.

Các tàu thuyền đang hoạt động trong những khu vực trên được khuyến cáo theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, do nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của gió mạnh và sóng lớn.

Dự báo thời tiết hôm nay, 18-12: TPHCM và Nam Bộ - Ảnh 2.

Chất lượng không khí ở TPHCM hôm nay

Chỉ số AQI tổng thể ở mức 71 – Trung bình. Bụi mịn PM2.5 đạt 71 AQI (21 µg/m³), có thể ảnh hưởng đến nhóm đối tượng nhạy cảm.

Các chất ô nhiễm khác gồm NO₂: 41, PM10: 37 (mức vừa phải); O₃, SO₂ và CO đều ở mức tốt.

Khuyến cáo sức khỏe: Với nhóm nhạy cảm như người già, trẻ em và người mắc các bệnh hô hấp, tim mạch, nên hạn chế ra ngoài; trong trường hợp cần thiết, cần đeo khẩu trang lọc bụi mịn như N95. 

Đối với cộng đồng nói chung, nên giảm các hoạt động thể chất cường độ cao ngoài trời, đặc biệt khi kéo dài. Mọi người cũng cần theo dõi sức khỏe, nếu xuất hiện các dấu hiệu như khó thở, ngứa cổ hoặc cảm giác khó chịu, nên nhanh chóng di chuyển đến khu vực có không khí trong lành hơn.

Tin liên quan

Lý do bầu trời TPHCM sáng nay mờ đục khác thường

Lý do bầu trời TPHCM sáng nay mờ đục khác thường

(NLĐO) - Tình trạng sương mù ở TPHCM có khả năng kéo dài đến hết ngày hôm nay và tiếp diễn vào hôm sau.

Dự báo thời tiết hôm nay, 17-12: Bầu trời TPHCM âm u trong lớp mù dày đặc

(NLĐO) - Sáng nay, 17-12, bầu trời TPHCM bị bao phủ bởi một lớp mù khá dày tạo cảm giác âm u khiến tầm nhìn hạn chế.

Dự báo thời tiết hôm nay, 16-12: TPHCM ngày nắng, UV khá cao

(NLĐO) - Theo dự báo thời tiết hôm nay, TPHCM và Nam Bộ ban ngày chủ yếu có nắng, mưa nhẹ vài nơi ở miền Tây; chỉ số UV ở mức trung bình đến cao.

dự báo thời tiết hôm nay thời tiết nam bộ nhiệt độ thời tiết tphcm bụi mịn
