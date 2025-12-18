Dự báo thời tiết hôm nay, 18-12: Người dân TPHCM và Nam Bộ cần chú ý bảo vệ sức khoẻ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết hôm nay, ngày 18-12 tại TPHCM và các tỉnh Nam Bộ nhìn chung có mây, ban ngày nắng; chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Riêng TPHCM, đêm nay hầu như không mưa. Gió Đông Bắc hoạt động từ cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay tại TPHCM và Nam Bộ có nắng oi, nhiệt độ cao và bụi mịn PM2.5 ở mức đáng lưu ý

Ban ngày có thể xuất hiện cảm giác oi nóng, nhất là vào thời điểm giữa trưa. Chỉ số tia UV ở mức tối đa khoảng 4.0 (mức trung bình). Người dân nên bổ sung đủ nước cho cơ thể và hạn chế các hoạt động ngoài trời kéo dài vào khung giờ nắng gắt để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.

Còn thời tiết trên vùng biển, khu vực biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7–8. Biển động, sóng cao từ 2-4 m.

Các tàu thuyền đang hoạt động trong những khu vực trên được khuyến cáo theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, do nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của gió mạnh và sóng lớn.