Dự báo thời tiết hôm nay, 20-1: Người khỏe mạnh cũng có thể ngứa cổ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo thời tiết hôm nay, 20-1, khu vực các tỉnh, thành Nam Bộ phổ biến có mây, ngày nắng, gió nhẹ, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Riêng TPHCM, đêm không mưa.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 28-32 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay ở TPHCM và Nam Bộ có nắng, mưa nhẹ cuối ngày

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng cho biết khu vực ban ngày hơi oi lúc nắng, mưa rất ít hoặc không mưa độ ẩm dao động từ 80-90%. Trời se lạnh vào sáng sớm và ban đêm.

Người dân cần uống đủ nước, nên mang áo mưa khi ra ngoài lúc chiều tối và đêm.

Ngoài ra, chất lượng không khí tại TPHCM đang ở ngưỡng có hại, chỉ số AQI đo được ở mức 122. Các nhóm đối tượng nhạy cảm có thể cảm nhận được tác động đến sức khỏe ngay lập tức. Người khỏe mạnh cũng có thể gặp tình trạng khó thở và ngứa cổ.

Người dân được khuyến cáo hạn chế các hoạt động ngoài trời và đeo khẩu trang khi ra đường để bảo vệ sức khỏe.

Trong khi đó, thời tiết trên biển TPHCM và Nam Bộ tương đối ổn định, chưa ghi nhận dự báo hay cảnh báo về mưa dông hoặc sóng lớn.