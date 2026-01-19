Thời tiết dịp Đại hội XIV: Ngày làm việc đầu tiên không mưa, trưa và chiều trời hửng nắng

Dự báo thời tiết dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng từ ngày 19 đến 25-1-2026, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 19 đến 20-1, áp cao lục địa suy yếu; khoảng chiều tối và đêm 20 đến 21-1 chịu ảnh hưởng của một đợt gió mùa Đông Bắc có cường độ mạnh.



Hôm nay 19-1, Hà Nội trời rét, không mưa, trưa và chiều thời tiết hửng nắng.

Theo đó, khu vực Bắc Bộ, từ ngày 19 đến 20-1 không mưa, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, trưa và chiều trời nắng, đêm và sáng sớm trời rét. Từ chiều tối ngày 20 đến 22-1, chịu ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc khả năng có mưa, sau có mưa vài nơi. Khoảng từ ngày 21-1 Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; riêng ngày 22 đến 23-1 trời rét, có nơi rét đậm, vùng núi và trung du Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại.



Dự báo thời tiết Hà Nội dịp Đại hội Đảng XIV

Đáng chú ý, khu vực Hà Nội: Từ ngày 19 đến 20-1, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời hửng nắng, đêm và sáng sớm trời rét. Từ chiều tối và đêm ngày 20 đến 22-1, chịu ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc nên khu vực Hà Nội có mưa. Từ ngày 21 đến 25-1, trời rét, có nơi xảy ra rét đậm; nhiệt độ thấp nhất ban đêm 12-14°C, cao nhất ban ngày khoảng 16-18°C.

Cụ thể, ngày 19-1, không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa và chiều trời nắng, đêm không mưa, trời rét. Nhiệt độ sáng và trưa phổ biến từ 20-22 độ C. Nhiệt độ chiều phổ biến từ 23-25 độ C. Nhiệt độ về đêm phổ biến từ 18-20 độ C.

Ngày 20-1, sáng sớm có sương mù, chiều tối có lúc có mưa, đêm có lúc có mưa, trời rét. Nhiệt độ sáng và trưa phổ biến từ 19-21 độ C. Nhiệt độ chiều phổ biến từ 21-23 độ C. Nhiệt độ về đêm phổ biến từ 16-18 độ C.



Ngày 21-1, có lúc có mưa, trời rét. Nhiệt độ sáng và trưa phổ biến từ 17-19 độ C. Nhiệt độ chiều phổ biến từ 16-18 độ C. Nhiệt độ về đêm phổ biến từ 12-14 độ C.



Ngày 22-1, có lúc có mưa, trời rét, đêm không mưa, trời rét. Nhiệt độ sáng và trưa phổ biến từ 14-15 độ C. Nhiệt độ chiều phổ biến từ 15-16 độ C. Nhiệt độ về đêm phổ biến từ 12-14 độ C.



Ngày 23-1, không mưa, trời rét. Nhiệt độ sáng và trưa phổ biến từ 14-16 độ C. Nhiệt độ chiều phổ biến từ 17-19 độ C. Nhiệt độ về đêm phổ biến từ 14-16 độ C.



Ngày 24-1, không mưa, sáng và đêm trời rét, chiều hửng nắng. Nhiệt độ sáng và trưa phổ biến từ 16-18 độ C. Nhiệt độ chiều phổ biến từ 18-21 độ C. Nhiệt độ về đêm phổ biến từ 16-18 độ C.



Ngày 25-1, không mưa, sáng sớm có sương mù, trời rét, chiều hửng nắng, đêm trời rét. Nhiệt độ sáng và trưa phổ biến từ 18-21 độ C. Nhiệt độ chiều phổ biến từ 22-23 độ C. Nhiệt độ về đêm phổ biến từ 16-18 độ C.

Khu vực Trung Bộ: Từ ngày 19 đến 20-1, phổ biến không mưa, ngày nắng; khu vực từ tỉnh Thanh Hóa đến TP Huế đêm và sáng sớm trời rét. Từ chiều 21 đến 22-1, từ tỉnh Thanh Hóa đến tỉnh Hà Tĩnh có mưa rải rác; từ ngày 22 đến 23-1, khu vực từ tỉnh Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào; từ ngày 24 đến 25-1, thời tiết ổn định, mưa giảm dần. Khu vực từ tỉnh Thanh Hóa đến TP Huế sáng và đêm trời rét, từ ngày 22-1 trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Từ ngày 19 đến 25-1, phổ biến không mưa, ngày nắng, sáng có sương mù nhẹ; riêng cao nguyên Trung Bộ sáng sớm và đêm trời rét.