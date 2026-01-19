Thời tiết dịp Đại hội XIV: Ngày làm việc đầu tiên không mưa, trưa và chiều trời hửng nắng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đại hội Đảng

Thời tiết dịp Đại hội XIV: Ngày làm việc đầu tiên không mưa, trưa và chiều trời hửng nắng

Thùy Linh

(NLĐO) - Hôm nay 19-1, Hà Nội trời rét, không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa và chiều thời tiết hửng nắng.

Dự báo thời tiết dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng từ ngày 19 đến 25-1-2026, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 19 đến 20-1, áp cao lục địa suy yếu; khoảng chiều tối và đêm 20 đến 21-1 chịu ảnh hưởng của một đợt gió mùa Đông Bắc có cường độ mạnh.

- Ảnh 1.

Hôm nay 19-1, Hà Nội trời rét, không mưa, trưa và chiều thời tiết hửng nắng. Ảnh: Hải Anh

Theo đó, khu vực Bắc Bộ, từ ngày 19 đến 20-1 không mưa, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, trưa và chiều trời nắng, đêm và sáng sớm trời rét. Từ chiều tối ngày 20 đến 22-1, chịu ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc khả năng có mưa, sau có mưa vài nơi. Khoảng từ ngày 21-1 Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; riêng ngày 22 đến 23-1 trời rét, có nơi rét đậm, vùng núi và trung du Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại.

Dự báo thời tiết Hà Nội dịp Đại hội Đảng XIV

Đáng chú ý, khu vực Hà Nội: Từ ngày 19 đến 20-1, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời hửng nắng, đêm và sáng sớm trời rét. Từ chiều tối và đêm ngày 20 đến 22-1, chịu ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc nên khu vực Hà Nội có mưa. Từ ngày 21 đến 25-1, trời rét, có nơi xảy ra rét đậm; nhiệt độ thấp nhất ban đêm 12-14°C, cao nhất ban ngày khoảng 16-18°C.

Cụ thể, ngày 19-1, không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa và chiều trời nắng, đêm không mưa, trời rét. Nhiệt độ sáng và trưa phổ biến từ 20-22 độ C. Nhiệt độ chiều phổ biến từ 23-25 độ C. Nhiệt độ về đêm phổ biến từ 18-20 độ C.

Ngày 20-1, sáng sớm có sương mù, chiều tối có lúc có mưa, đêm có lúc có mưa, trời rét. Nhiệt độ sáng và trưa phổ biến từ 19-21 độ C. Nhiệt độ chiều phổ biến từ 21-23 độ C. Nhiệt độ về đêm phổ biến từ 16-18 độ C.

Ngày 21-1, có lúc có mưa, trời rét. Nhiệt độ sáng và trưa phổ biến từ 17-19 độ C. Nhiệt độ chiều phổ biến từ 16-18 độ C. Nhiệt độ về đêm phổ biến từ 12-14 độ C.

Ngày 22-1, có lúc có mưa, trời rét, đêm không mưa, trời rét. Nhiệt độ sáng và trưa phổ biến từ 14-15 độ C. Nhiệt độ chiều phổ biến từ 15-16 độ C. Nhiệt độ về đêm phổ biến từ 12-14 độ C.

Ngày 23-1, không mưa, trời rét. Nhiệt độ sáng và trưa phổ biến từ 14-16 độ C. Nhiệt độ chiều phổ biến từ 17-19 độ C. Nhiệt độ về đêm phổ biến từ 14-16 độ C.

Ngày 24-1, không mưa, sáng và đêm trời rét, chiều hửng nắng. Nhiệt độ sáng và trưa phổ biến từ 16-18 độ C. Nhiệt độ chiều phổ biến từ 18-21 độ C. Nhiệt độ về đêm phổ biến từ 16-18 độ C.

Ngày 25-1, không mưa, sáng sớm có sương mù, trời rét, chiều hửng nắng, đêm trời rét. Nhiệt độ sáng và trưa phổ biến từ 18-21 độ C. Nhiệt độ chiều phổ biến từ 22-23 độ C. Nhiệt độ về đêm phổ biến từ 16-18 độ C.

Khu vực Trung Bộ: Từ ngày 19 đến 20-1, phổ biến không mưa, ngày nắng; khu vực từ tỉnh Thanh Hóa đến TP Huế đêm và sáng sớm trời rét. Từ chiều 21 đến 22-1, từ tỉnh Thanh Hóa đến tỉnh Hà Tĩnh có mưa rải rác; từ ngày 22 đến 23-1, khu vực từ tỉnh Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào; từ ngày 24 đến 25-1, thời tiết ổn định, mưa giảm dần. Khu vực từ tỉnh Thanh Hóa đến TP Huế sáng và đêm trời rét, từ ngày 22-1 trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Từ ngày 19 đến 25-1, phổ biến không mưa, ngày nắng, sáng có sương mù nhẹ; riêng cao nguyên Trung Bộ sáng sớm và đêm trời rét.

Tin liên quan

Dự báo thời tiết hôm nay, 16-1: TPHCM và Nam Bộ hanh khô, nền nhiệt thấp nhất dưới 21 độ C

Dự báo thời tiết hôm nay, 16-1: TPHCM và Nam Bộ hanh khô, nền nhiệt thấp nhất dưới 21 độ C

(NLĐO) - Dự báo thời tiết hôm nay cho thấy TPHCM và Nam Bộ khá ổn định, trời hanh khô và độ ẩm thấp; sáng sớm và ban đêm se lạnh.

Dự báo thời tiết hôm nay, 17-1: Chất lượng không khí TPHCM ở mức có hại

(NLĐO) - Theo dự báo thời tiết hôm nay, TPHCM và Nam Bộ duy trì hình thái đặc trưng đầu mùa khô, lưu ý bảo vệ sức khoẻ.

Dự báo thời tiết hôm nay, 18-1: TPHCM và Nam Bộ hanh khô, có nơi dưới 20 độ C

(NLĐO) - Theo dự báo thời tiết hôm nay, TPHCM và Nam Bộ se lạnh về đêm và sáng sớm; ban ngày chủ đạo có nắng, hanh khô.

Dự báo thời tiết mưa không khí lạnh thời tiết dịp đại hội đảng Đại hội Đảng XIV không khí lạng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo