Dự báo thời tiết hôm nay, 21-1: TPHCM và Nam Bộ se lạnh về đêm và sáng sớm

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo thời tiết hôm nay, 21-1, khu vực các tỉnh, thành Nam Bộ phổ biến có mây, ngày nắng, gió nhẹ, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Riêng TPHCM, đêm không mưa.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, miền Đông có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng thông tin, không khí lạnh được tăng cường mạnh kết hợp với dòng xiết gió Tây trên cao hoạt động mạnh, các tỉnh phía Nam duy trì trạng thái nắng ráo, se lạnh về đêm và sáng sớm.

Dự báo thời tiết hôm nay ở TPHCM và Nam Bộ se lạnh vào sáng sớm và ban đêm, ngày có nắng

Có sự chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn và độ ẩm thấp dễ gây các bệnh về đường hô hấp.

Ngoài ra, chất lượng không khí ở TPHCM đang ở ngưỡng có hại, chỉ số AQI đo được ở mức 121. Các nhóm đối tượng nhạy cảm có thể cảm nhận được tác động đến sức khỏe ngay lập tức. Người khỏe mạnh cũng có thể gặp tình trạng khó thở và ngứa cổ.

Người dân được khuyến cáo hạn chế các hoạt động ngoài trời và đeo khẩu trang khi ra đường để bảo vệ sức khỏe. Bên cạnh đó, cần chủ động đề phòng nguy cơ hỏa hoạn, cháy nổ.