Dự báo thời tiết hôm nay, 22-1: TPHCM và Nam Bộ hanh khô, có nơi dưới 20 độ C

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo thời tiết hôm nay, 22-1, khu vực các tỉnh, thành Nam Bộ phổ biến có mây, ngày nắng, gió Đông Bắc hoạt động cấp 2-3, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Riêng TPHCM, đêm không mưa.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, miền Đông có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay cho thấy TPHCM và Nam Bộ ngày nắng, hanh khô

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng cho biết những ngày này, thời tiết khu vực phổ biến hanh khô, độ ẩm giảm đề phòng nguy cơ cao xảy ra cháy nổ, một số ngày có tiết trời lạnh về đêm và sáng sớm, ban ngày trời nắng sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe.

Ngoài ra, chất lượng không khí ở TPHCM đang ở ngưỡng có hại, chỉ số AQI đo được ở mức 122. Các nhóm đối tượng nhạy cảm có thể cảm nhận được tác động xấu đến sức khỏe. Người khỏe mạnh cũng có thể gặp tình trạng khó thở và ngứa cổ.

Người dân được khuyến cáo hạn chế các hoạt động ngoài trời và đeo khẩu trang khi ra đường để bảo vệ sức khỏe.

Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng biển cao 3-5 m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.