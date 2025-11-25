Dự báo thời tiết hôm nay, 25-11: Có nắng, chỉ số UV cao, ít mưa

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo thời tiết hôm nay, 25-11, ở TPHCM và Nam Bộ ngày có mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C và cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay ở TPHCM và Nam Bộ có nắng, chỉ số UV cao, ít mưa

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ nhận định, khu vực có trời nắng và ít mây. Buổi sáng sẽ có nắng đẹp, sau đó mây sẽ xuất hiện nhiều hơn một chút vào buổi chiều và tối, nhưng không đáng kể.

Ngoài ra, chỉ số UV tối đa là 7, ở mức cao và có hại cho người nhạy cảm.

Theo khuyến cáo, cần ưu tiên mặc trang phục sáng màu, rộng rãi, thoáng mát và uống đủ nước. Sử dụng kem chống nắng, kính râm và mũ rộng vành khi hoạt động ngoài trời, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 10-16 giờ.

Cũng trong hôm nay, thời tiết trên vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, độ cao sóng từ 3-5 m, biển động mạnh. Vùng biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc gió Đông Bắc cấp 4-5, giật cấp 6-7, độ cao sóng từ 1.5-2.5 m, biển động nhẹ.

Trên cả hai vùng biển, thời tiết có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.