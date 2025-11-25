HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Dự báo thời tiết hôm nay, 25-11: Có nắng, chỉ số UV cao, ít mưa

ÁI MY

(NLĐO) - Dự báo thời tiết hôm nay ở TPHCM và Nam Bộ cho thấy khả năng mưa thấp chỉ khoảng 13%, ngày chủ yếu có nắng và chỉ số UV ở mức 7.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo thời tiết hôm nay, 25-11, ở TPHCM và Nam Bộ ngày có mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C và cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay, 25-11: - Ảnh 1.

Dự báo thời tiết hôm nay ở TPHCM và Nam Bộ có nắng, chỉ số UV cao, ít mưa

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ nhận định, khu vực có trời nắng và ít mây. Buổi sáng sẽ có nắng đẹp, sau đó mây sẽ xuất hiện nhiều hơn một chút vào buổi chiều và tối, nhưng không đáng kể.

Ngoài ra, chỉ số UV tối đa là 7, ở mức cao và có hại cho người nhạy cảm.

Theo khuyến cáo, cần ưu tiên mặc trang phục sáng màu, rộng rãi, thoáng mát và uống đủ nước. Sử dụng kem chống nắng, kính râm và mũ rộng vành khi hoạt động ngoài trời, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 10-16 giờ.

Cũng trong hôm nay, thời tiết trên vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, độ cao sóng từ 3-5 m, biển động mạnh. Vùng biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc gió Đông Bắc cấp 4-5, giật cấp 6-7, độ cao sóng từ 1.5-2.5 m, biển động nhẹ.

Trên cả hai vùng biển, thời tiết có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Tin liên quan

Người hùng cứu hơn 40 người trong lũ dữ vừa nhận tin vui

Người hùng cứu hơn 40 người trong lũ dữ vừa nhận tin vui

(NLĐO) - Người đàn ông một mình chèo chiếc ghe nhỏ, cứu sống hơn 40 người dân trong cơn lũ lịch sử ở Đắk Lắk vừa được tặng bằng khen

Khánh Hòa: Người dân xếp hàng, mặc áo phao để qua cầu treo sau lũ

(NLĐO) - Sau đợt lũ vừa qua, cầu treo Thác Ngựa (xã Tây Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) bị hư hại, người dân qua cầu phải mặc áo phao.

Sau mưa lũ lại phát lộ "thứ không muốn thấy" ở Quảng Trị

(NLĐO) - Lực lượng chức năng đã vận động, sơ tán 43 hộ dân với 196 nhân khẩu để xử lý quả bom "khủng" phát lộ sau mưa lũ

Dự báo thời tiết dự báo thời tiết hôm nay thời tiết hôm nay thời tiết nam bộ thời tiết tphcm
