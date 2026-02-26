Dự báo thời tiết hôm nay, 26-2: TPHCM và Nam Bộ đón đợt mưa trái mùa diện rộng

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo thời tiết hôm nay, 26-2, tại Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to kèm theo gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay cho thấy TPHCM và Nam Bộ xuất hiện mưa trái mùa diện rộng

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng cho biết Nam Bộ hôm nay đón mưa dông trái mùa trên diện rộng, TPHCM đề phòng mưa lớn vào giờ tan tầm.

Theo dự báo, một đợt mưa trái mùa xuất hiện với diện rải rác. Sáng và trưa trời vẫn nắng gián đoạn, mây thay đổi giúp nền nhiệt dịu mát hơn. Tuy nhiên, chiều tối mây đối lưu phát triển mạnh gây mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Người dân lưu ý mưa dông vào chiều tối có thể gây ngập úng cục bộ và ảnh hưởng di chuyển vào giờ tan tầm. Hãy luôn mang theo áo mưa và chủ động tìm nơi tránh trú an toàn nếu thấy trời nổi dông, gió giật mạnh.

Ngoài ra, chất lượng không khí ở TPHCM ở mức có hại cho sức khỏe (127 AQI).

Điều này cho thấy các nhóm đối tượng nhạy cảm có thể cảm nhận được tác động đến sức khỏe ngay lập tức. Các đối tượng khỏe mạnh có thể gặp tình trạng khó thở và ngứa cổ nếu tiếp xúc lâu. Hãy giới hạn hoạt động ngoài trời.