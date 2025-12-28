Thời tiết Tết Dương lịch 2026: Mưa rét nhiều nơi trên cả nước

Theo đó, khu vực Bắc Bộ từ ngày 31-12-2025 đến 1-1-2026, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng khu vực Đông Bắc Bộ từ đêm 31-12-2025 đến 1-1-2026 có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời rét. Nhiệt độ cao nhất 20-24 độ C, có nơi trên 24 độ C; riêng khu vực Đông Bắc ngày 1-1-2026, 19-22 độ C, thấp nhất 14-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C.

Miền Bắc mưa rét trong đợt nghỉ Tết dương lịch, có nơi rét đậm, rét hại

Từ ngày 2 đến 4-1-2026, Bắc Bộ có mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ cao nhất 18-22 độ C, có nơi trên 22 độ C; thấp nhất 12-16 độ C, vùng núi có nơi dưới 11 độ C.



Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế: Từ ngày 31-12-2025 đến 1-1-2026 có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, riêng phía Bắc ngày 1-1-2026 có mưa, mưa nhỏ rải rác; phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C; thấp nhất 16-20 độ C.

Từ ngày 2 đến 4-1-2026, phía Bắc mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; trời rét. Nhiệt độ cao nhất 19-23 độ C; thấp nhất phía Bắc 13-16 độ C, phía Nam 17-20 độ C.

Thời tiết Tết Dương lịch 2026, phía Nam cảnh giác mưa rào và dông bất ngờ

Duyên hải Nam Trung Bộ từ ngày 31-12-2025 đến 1-1-2026, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 23-27 độ C, phía Nam 27-31 độ C; nhiệt độ thấp nhất 20-24 độ C.

Từ ngày 2 đến 4-1-2026, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 23-26 độ C, phía Nam 27-30 độ C; thấp nhất phía Bắc 19-22 độ C, phía Nam 22-24 độ C.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ từ ngày 31-12-2025 đến 1-1-2026, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 24-28 độ C, có nơi trên 28 độ C; thấp nhất 15-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C.

Nam Bộ từ ngày 31-12-2025 đến 1-1-2026, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 29-33 độ C, có nơi trên 33 độ C; thấp nhất miền Đông 21-25 độ C, miền Đông có nơi dưới 21 độ C.